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Focar de COVID într-un spital din România. O secție primește doar urgențe, după infectarea a șapte pacienți

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test covid-19
Test COVID. Foto: Profimedia Images
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Şapte pacienţi ai Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu au fost diagnosticaţi, până miercuri, cu COVID. Focarul de infecţie cu SARS-CoV 2 a fost raportat de reprezentanţii Spitalului către Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Gorj când erau constatate şase cazuri. Spitalul a dispus măsuri pentru limitarea transmiterii virusului, în acea secţie fiind făcute doar internări de urgenţă.

Medicii de la Serviciul de Prevenire a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale (SPIAAM) au raportat, luni, la DSP Gorj existenţa unui focar de SARS-CoV2 la Secţia Medicina Internă 1, fiind 6 cazuri de pacienţi infectaţi, a declarat pentru News.ro purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, Mihaela Ţicleanu.

Trei dintre pacienţi au rămas internaţi pe secţie, alţi trei fiind internaţi la Boli Infecţioase. Starea lor de sănătate este bună. Un al şaptelea caz de infecţie cu SARS-CoV2 a fos confirmat miercuri dimineaţă, în spital.

Imediat după confirmare, reprezentanţii spitalului au dispus măsuri pentru limitarea focarului, incusiv o anchetă epidemiologică pentru stabilirea cauzei acestuia. Se bănuieşte că pacienţii s-au infectat de la un pacient sau un aparţinător.

Pacienţii confirmaţi sunt izolaţi, contacţii direcţi ai acestora sunt supravegheaţi şi a fost dispusă purtarea măştii de protecţie de către toţi pacienţii din secţie şi de personalul medical.

Programul de vizită al spitalului a fost modificat, accesul aparţinătorilor fiind posibil doar în intervalul orar 13:00-14:00 zilnic. În plus, vizitatorii sunt supuşi unui triaj epidemiologic. Pacienţii simptomatici si personalul medical cu simptome vor fi testaţi.

„Am discutat cu medicul şef SPIAAM şi mi-a transmis că pentru următoarele 10 zile se vor face doar internări în caz de urgenţă, pacienţii cazuri de urgenţă. Nu vor mai fi internaţi pacienţii care vin cu bilete de trimitere de la medicul de familie. Cel mai probabil, vor merge la cealaltă Secţie de Medicină Internă, situată de pe strada Tudor Vladimirescu. Sunt măsuri standard care se impun în cazul focarelor”, a precizat Mihaela Ţicleanu.

Potrivit reprezentantei spitalului, sursa infectărilor este în curs de identificare şi sunt afectaţi doar pacienţi, nu şi personal medical.

Editor : M.I.

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