Un primar din Timiş a fost trimis în judecată: nu a luat măsuri pentru recuperarea unui prejudiciu descoperit de Curtea de Conturi

Primarul din comuna Iecea Mare din Timiș, Liviu-Ştefan Tomulea (PSD), a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara pentru că nu a luat măsuri pentru recuperarea a peste 150.000 de lei, prejudiciu constatat în urma unui control al Curţii de Conturi, pentru o serie de plăţi ilegale făcute de alte persoane, relatează News.ro.

„În data de 14.07.2026, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a primarului unei comune din judeţul Timiş, pentru săvârşirea infracţiunii de nerecuperare a prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii şi neurmăririi de către conducerea entităţii a măsurilor transmise de Curtea de Conturi”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara, într-un comunicat de presă citat de News.ro.

Controlul Curţii de Conturi a avut loc în perioada 25 octombrie 2023 - 17 aprilie 2024.

„În fapt, s-a reţinut că, urmare a unei acţiuni de audit de conformitate desfăşurate de Curtea de Conturi a României în perioada 25.10.2023–17.04.2024 la o unitate administrativ-teritorială din judeţul Timiş, primarul, în calitate de ordonator principal de credite, nu a dispus şi nu a urmărit nicio măsură pentru punerea în aplicare a recomandării formulate la punctul 5.1 din Raportul de audit. Aceasta viza stabilirea întinderii reale a unui prejudiciu în valoare de 153.234 lei, la care se adaugă beneficii nerealizate, precum şi recuperarea integrală a prejudiciului de la persoanele responsabile de efectuarea unor plăţi nelegale”, au precizat procurorii.

Recomandarea Curţii de Conturi a rămas neîndeplinită până la 31 octombrie 2024.

Potrivit unor surse locale, este vorba despre primarul comunei Iecea Mare, Liviu-Ştefan Tomulea (PSD).

În raportul Curţii de Conturi se arată că au fost constatate „erori cu influenţe semnificative, dar nu generalizate, asupra situaţiilor financiare”, între care neînregistrarea în conturile corespunzătoare de active fixe a obiectivelor de investiţii finalizate, recepţionate, date în folosinţă, neîncasarea în termenul legal a creanţelor bugetului local al UATC Iecea Mare, fiind astfel diminuate veniturile unităţii administrativ-teritoriale, pe de o parte, precum şi prejudicierea bugetului local în cazul prescrierii dreptului de a mai cere, entitatea fiind în imposibilitatea recuperării amenzilor contravenţionale mai vechi de 5 ani, pe de altă parte. În plus, nu s-a stabilit corect impozitul pe mijloace de transport, prin menţinereа nejustificat în evidenţa operativă a unor mijloace de transport care nu mai aparţin proprietarilor declaraţi iniţial.

Editor : M.B.