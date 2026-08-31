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Un parlamentar rus cere ca Moscova să folosească arme nucleare împotriva Ucrainei: „Să înțeleagă că trebuie să capituleze”

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Rusia are cel mai mare arsenal nuclear din lume. Foto: Profimedia
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Un înalt parlamentar rus a cerut în mod deschis ca Moscova să folosească o armă nucleară împotriva Ucrainei pentru a forța Kievul să capituleze, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la o posibilă escaladare a conflictului din partea Rusiei, relatează Kyiv Post.

Alexei Zhuravlev, deputat în Duma de Stat și lider al partidului naționalist Rodina, a declarat că Rusia ar trebui să utilizeze arme nucleare tactice dacă este necesar și a respins orice dezbatere privind oportunitatea ca Moscova să treacă pragul nuclear.

„Rusia trebuie să lovească în așa fel încât inamicul să înțeleagă că trebuie să capituleze”, a declarat Zhuravlev într-un mesaj video, publicat duminică pe Telegram.

„Nici măcar nu ar trebui să existe o astfel de discuție. Dacă va fi necesar, suntem obligați să folosim [arme nucleare tactice]... Dacă va trebui să lovim, vom lovi. Și acest lucru nu se supune discuției”.

Declarațiile lui Zhuravlev vin pe fondul unor noi informații privind îngrijorările din SUA și Europa cu privire la posibilitatea ca președintele rus Vladimir Putin să intensifice și mai mult conflictul.

Bloomberg a relatat anterior, citând surse apropiate Kremlinului, că Putin se pregătea pentru o escaladare suplimentară a conflictului din Ucraina și că ar putea lua în considerare utilizarea armelor nucleare tactice ca ultimă soluție pentru a evita înfrângerea.

Nu există însă dovezi că Putin ar fi decis să folosească arme nucleare.

Retorica privind arma nucleară vine în urma vizitei neașteptate a directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova, pe 25 august.

Potrivit unor surse ale Axios, Ratcliffe a încercat să afle dacă Putin ar putea fi convins să renunțe la o escaladare suplimentară a conflictului și să revină la negocierile menite să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

The New York Times a relatat că Ratcliffe a prezentat o „evaluare sumbră” a armatei și economiei rusești și a îndemnat Moscova să ajungă la un acord înainte ca situația sa să se deterioreze și mai mult.

La scurt timp după vizită, Rusia a efectuat un test cu o rachetă cu capacitate nucleară, capabilă să ajungă pe teritoriul Statelor Unite. Ministerul Apărării nu a dezvăluit despre ce rachetă a fost vorba.

Bloomberg a relatat că, la momentul respectiv, nu existau indicii că Putin se pregătea să folosească efectiv arme nucleare.

Orice atac nuclear rus ar risca, de asemenea, să provoace o confruntare majoră chiar cu partenerii Moscovei. China s-a opus ferm utilizării armelor nucleare în cadrul războiului și, potrivit unor informații, ar fi avertizat Kremlinul să nu facă un astfel de pas.

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Editor : A.M.G.

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