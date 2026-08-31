Sorin Grindeanu a anunțat că își va asuma guvernarea, inclusiv postul de premier, iar reprezentanții partidului vor merge la negocierile de la Cotroceni cu două scenarii: un Guvern minoritar format exclusiv din PSD sau un Executiv construit în jurul partidului. Grindeanu a amintit de perioada când a condus Palatul Victoria, precizând că 2017 a fost un an cu creștere economică și „un deficit de sub 3%”.

„Azi am stabilit cadrul politic în care PSD va susține viitorul guvern, iar variantele sunt fie guvern minoritar PSD, fie un guvern în jurul PSD. Spre deosebire de alții, care confundă guvernul cu o primărie, eu știu ce înseamnă să fii premier.

România a avut în 2017 o creștere economică de 7% și un deficit de sub 3%”, a declarat Sorin Grindeanu la finalul ședinței de partid de la Sinaia.

Liderul PSD a subliniat că își asumă funcția de premier, dacă șeful statului îl va desemna. Întrebat pe ce majoritate se bazează în acest moment, Sorin Grindeanu a transmis că nu are voturile necesare în acest moment, dar mizează inclusiv pe partidele de dreapta.

„Nu sunt în situația de a prezenta președintelui 233 de voturi. PSD poate să răspundă în mod direct de cele 127 de voturi pe care le avem.

UDMR a votat acea susținere pentru Siegfried Mureșan, când au ieșit PNL, USR și UDMR. Când va fi desemnat un premier de la PSD sau altcineva, UDMR va fi în situația în care să își spună punctul de vedere dacă susțin sau nu. (...) Mizez inclusiv pe partidele de dreapta. În ceea ce privește AUR, poziția noastră nu s-a schimbat. Respect alegătorii acestui partid, dar nu există perspectiva de alianță de guvernare”, a explicat Grindeanu.

Acesta a mai transmis că își dorește un Guvern cu puteri depline până la jumătatea lunii septembrie.

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Editor : A.G.