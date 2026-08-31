„Cred că s-au terminat cutiile de pantofi”. Raluca Turcan, atac dur la adresa PSD, după declarațiile lui Sorin Grindeanu

Raluca Turcan, important lider din cadrul PNL, a lansat un atac în termeni duri la adresa social-democraților după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat condițiile în care el și colegii săi ar putea vota un viitor Guvern.

Turcan a scris pe rețelele sociale: ”Cred că s-au terminat cutiile de pantofi. E nevoie urgentă de refill.Așa citesc decizia PSD de azi de a vota un guvern doar dacă fac parte din el și, dacă tot intră la guvernare, executivul trebuie construit în jurul PSD.

Patru luni departe de butoane au fost o eternitate pentru nomenclatura PSD. Patru luni de șomaj pentru oameni obișnuiți cu funcții, sinecuri, consilii de administrație și acces la resursele statului. Nu pentru toți, evident. Sorin Grindeanu a rămas bine-mersi în fruntea Camerei

Deputaților. N-a demisionat, chiar dacă majoritatea care-l susținea a fost făcută praf și pulbere de calculele proaste din Kiseleff.

Dar nici n-a apucat să formeze Guvernul, că Sorin Grindeanu îl și contrazice pe Președintele Nicușor Dan. Ne spune acum că „este problema premierului să facă o majoritate” și că el, în acest moment, nu are una, că răspunde doar pentru voturile PSD. Adică exact pe dos față de teoria potrivit căreia persoana desemnată trebuie să aibă și o majoritate în spate. Cu alte cuvinte, desemnarea putea fi făcută imediat după respingerea Guvernului Veștea”.

Aceasta a mai adăugat: „Au trecut 70 de zile pentru ca PSD să ajungă, în sfârșit, la concluzia pe care noi am spus-o din prima zi și care, iată, se dovedește corectă. Președintele desemnează premierul, iar premierul desemnat își caută majoritatea.

Devine tot mai clar că ne îndreptăm spre varianta unui premier desemnat care nu este membru PSD. Este evident că Sorin Grindeanu spune cu jumătate de gură că-și asumă funcția de premier, dar preferă, în mod clar, să pună în vitrină „un independent”. Un premier căruia să-i impună direcția din prima zi, după cum o cer interesele partidului.Se pare că patru luni fără cutii de pantofi au fost tot ce a putut suporta PSD”.

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Editor : A.R.