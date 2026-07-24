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Reacția rectorului UMF Iaşi, după discursul critic al unei absolvente la ceremonia finalului de an

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Viorel scripcariu a o sedinta
Viorel Sripcariu. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
„Problemele privind activitatea practică trebuie semnalate pe parcursul studiilor” „Nu este în regulă să stăm uneori cu orele să sprijinim pereţii în spitale fără să ne bage nimeni în seamă”

Conducerea UMF Iaşi susţine că discursul critic al unei absolvente la ceremonia de absolvire a universităţii a afectat caracterul festiv al evenimentului, reprezentanţii universităţii precizând că problemele trebuiau semnalate în timp util pentru a se putea interveni.

Rectorul UMF Iaşi, Viorel Scripcariu, a afirmat, vineri, că festivitatea de absolvire este un moment „colectiv şi festiv”, dedicat tuturor absolvenţilor, familiilor acestora şi cadrelor didactice şi că „alegerea acestui moment pentru formularea unor afirmaţii grave, generalizatoare şi neînsoţite de exemple concrete a modificat inevitabil caracterul festiv al ceremoniei şi a afectat experienţa unor absolvenţi care nu s-au regăsit în imaginea prezentată”, relatează News.ro.

Conducerea UMF Iaşi a precizat că problemele semnalate de absolventa Claudia Ciobanu puteau fi analizate şi soluţionate eficient dacă erau semnalate în timp util, concret şi prin mecanismele de dialog disponibile, astfel încât universitatea să poată interveni în perioada în care studenţii sunt încă beneficiarii direcţi ai procesului educaţional.

„Afirmaţia potrivit căreia «majoritatea» absolvenţilor nu se simt pregătiţi să intre în câmpul muncii exprimă o percepţie personală şi, eventual, percepţia unei părţi dintre colegii absolventei. Ea nu poate fi prezentată însă drept concluzia întregii promoţii sau a majorităţii absolvenţilor, în absenţa unei consultări reprezentative şi a unor date care să o susţină. Reacţiile formulate ulterior de numeroşi absolvenţi arată că o parte importantă dintre aceştia nu s-au regăsit în afirmaţia potrivit căreia nu ar fi pregătiţi pentru exercitarea profesiei”, arată conducerea UMF Iaşi.

Conducerea UMF a menţionat că afirmaţia potrivit căreia studenţii ar fi stat „cu orele în spitale fără să îi bage nimeni în seamă” este una gravă, dar nu este însoţită de identificarea stagiilor, disciplinelor, secţiilor sau perioadelor în care s-ar fi produs aceste situaţii.

„Problemele privind activitatea practică trebuie semnalate pe parcursul studiilor”

„Problemele privind activitatea practică trebuie semnalate pe parcursul studiilor, atunci când conducerea facultăţii şi coordonatorii disciplinelor pot interveni şi pot corecta situaţiile semnalate. Ridicarea lor exclusiv la finalul celor patru ani limitează posibilitatea unei intervenţii în beneficiul direct al generaţiei respective”, afirmă conducerea UMF Iaşi.

Totodată, rectorul universităţii ieşene a amintit că, în luna iunie, studenta Claudia Ciobanu a participat la o întâlnire cu decanii Facultăţii de Medicină şi ai nou-înfiinţatei Facultăţi de Ştiinţe ale Sănătăţii, dar că nu ar fi exprimat nemulţumiri privind calitatea cursurilor, implicarea în stagiile practice, starea spaţiilor didactice sau „sentimentul” unei insuficiente pregătiri profesionale.

Conducerea UMF precizează că universitatea rămâne deschisă unei discuţii cu absolventa Claudia Ciobanu şi cu ceilalţi absolvenţi care doresc să ofere exemple concrete.

Rectorul UMF Iaşi adaugă că absolventa Claudia Ciobanu a fost şefa unei serii de absolvenţi ai programului Asistenţă Medicală Generală, nu şefa întregii Promoţii 2026 şi nici reprezentanta tuturor absolvenţilor universităţii.

Claudia Ciobanu, reprezentanta absolvenţilor de la specializarea Asistenţă Medicală Generală, a transmis, miercuri, un mesaj critic în discursul său rostit la ceremonia de absolvire a promoţiei 2026 a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi.

„Nu este în regulă să stăm uneori cu orele să sprijinim pereţii în spitale fără să ne bage nimeni în seamă”

Ea a reclamat lipsuri în pregătirea practică, cursuri bazate pe citirea slide-urilor şi condiţii de studiu necorespunzătoare.

În prezenţa conducerii UMF Iaşi, Claudia Ciobanu a cerut schimbări majore în procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali. Ea a spus că numeroşi studenţi termină facultatea fără să se simtă suficient pregătiţi pentru profesie.

„Doresc să trag un semnal de alarmă. Înţeleg că poate nu toate lucrurile ţin de dumneavoastră, dar haideţi să încercăm să facem lucrurile să meargă şi să fie bine pentru toată lumea. Studenţii nu au nevoie de ore întregi de cursuri citite de pe slide-uri, putem face asta şi singuri”, a declarat Claudia Ciobanu.

„Nu este în regulă să stăm uneori cu orele să sprijinim pereţii în spitale fără să ne bage nimeni în seamă. Asta nu este Medicină”, a mai afirmat absolventa.

Ea a reclamat faptul că o parte dintre studenţi plătesc anual taxe de şcolarizare, însă infrastructura nu este întotdeauna la nivelul aşteptărilor.

„Nu este normal ca jumătate dintre noi să plătească an de an taxă şi totuşi uneori să stăm în amfiteatre care aproape cad peste noi”, a declarat Claudia Ciobanu.

Ea a adăugat că speră, după înfiinţarea noii Facultăţi de Ştiinţele Sănătăţii,  ca lucrurile să fie mult mai bune pentru specializarea Asistenţă Medicală.

„Sper ca următorii şefi de serie care vor sta aici în locul meu să poată spune cu mândrie că au absolvit această facultate şi că se simt pregătiţi să intre în câmpul muncii, pentru că, din păcate, majoritatea dintre noi nu putem face asta”, a precizat Claudia Ciobanu.

Editor : Liviu Cojan

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