Mărturia medicului din Suceava vindecat de coronavirus: "M-am întors la serviciu. Deja am făcut prima gardă"

Un medic infecționist din Suceava, testat pozitiv pe 18 martie pentru coronavirus, a povestit într-o intervenție telefonică la Digi24 cum a reușit să se vindece. Medicul Olguța Sturdza a mărturisit că a revenit la serviciu cu forțe proaspete și este pregătită să ajute pacienții.

Olguța Sturdza, medic infecționist, Suceava: Mă simt foarte bine. De ieri (n.r. joi) m-am întors la serviciu. Deja am făcut prima gardă azi-noapte și sper să revin cu forțe proaspete și să ajut pacienții să se vindece.

Am avut o formă medie. Boala a debutat cu febră, frisoane, cu tuse, cu dureri musculare și dificultăți la respirație. Lucrând în linia întâi și gărzi foarte dese am venit în contact cu diverși pacienți. În sectorul de COVID am intrat numai echipată, dar pacienții pe care ii consultam la UPU nu toți declarau din ce zone vin și probabil unul dintre ei nici nu știa că a fost infectat. În gărzi avem multe consultații, nu ai de unde să știi.

Am fost testată din dată de 16 martie seara, am început să am frisoane, iar pe 17 mi-am recoltat testul și pe 18 am avut rezultatul.

Am luat legătură cu medicul șef de secție, mi s-a făcut o internare 2 - 3 zile până m-am ameliorat. Ulterior am continuat tratamentul la domiciliu. Din fericire, evoluția a fost favorabilă. Remisia simtopmelor, după câteva zile de tratament. A persistat o stare de astenie mai multe zile, dar am avut și voință să mă vindec. Pacienții au nevoie de mine.

Băiețelul meu de 9 ani este negativ și sora mea care a venit în contact cu mine, sunt negativi amândoi. Nu au avut niciun simptom. Au respectat cele 14 zile de carantină. Am stat separați. Eu, imediat cum am avut simptome, m-am izolat. Începând de marți m-am izolat la domiciliu până am primit rezultatul testului. Deci, nu cred că pacienții sau colegii au luat de la mine pentru că nu am avut contact prea mult.

Probabil că lucrurile vor intra pe făgașul normal. Eu sper că și colegii mei să se facă sănătoși, să reîntregim echipa. Colegii mei sunt foarte bine pregătiți, oameni dedicați. Sunt mulți pacienți, sunt și pacienți cu forme medii, severe și atunci trebuie mai mult timp pentru a sta cu ei, pentru a-i încuraja".

