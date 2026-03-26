Turcia-România, barajul pentru CM 2026. Mircea Lucescu: „Vom juca în fața unei atmosfere imposibile”

Naționala României va susține astăzi, în prezența echipei Turciei meciul de baraj în drumul spre Campionatul Mondial. Partida este programată de la ora 19.00, pe stadionul echipei Beșiktaș.

De la 21.45 se joacă și Slovacia – Kosovo, câștigătoarele celor două partide urmând să joace „finala” pentru a ajunge la CM 2026, la 31 martie.

Meciul Turcia - România va fi transmis de PrimaTV.

Biletele, sold-out în 20 de secunde

Duelul din play-off va avea loc pe Beșiktaș Park, iar disputa va fi sold-out. România va fi susținută la Istanbul de 2.130 de suporteri, care și-au cumpărat biletele rezervate oaspeților în doar 20 de secunde.

Partida se anunță a fi una intensă și plină de emoții pentru suporteri. Cele două echipe au o istorie interesantă de confruntări, iar fiecare meci dintre ele aduce mereu un plus de rivalitate și dorință de victorie.

România intră pe teren cu ambiția de a demonstra progresul făcut în ultima perioadă, mizând pe o echipă tânără, dar determinată. De partea cealaltă, Turcia vine cu un lot experimentat și cu încredere, cu nume care joacă la echipe mari, fiind o echipă care poate pune probleme oricărui adversar. Stilul lor ofensiv și presiunea constantă pot deveni factori decisivi dacă România nu reușește să controleze ritmul jocului.

România a înregistrat 14 victorii în cele 26 de partide jucate cu Turcia. Naționala lui Montella a câștigat 5 meciuri, iar alte 7 s-au încheiat la egalitate.

Francezul Francois Letexier (36 de ani) va arbitra partida. Acesta a mai arbitrat naționala României de 3 ori și, semn bun, „tricolorii” nu au pierdut niciodată cu el la centru. Ultimul meci – 2020: Letexier a condus la centru România - Irlanda de Nord (1-1).

Reprezentativa României are consistente probleme de lot. Nu se știe dacă Ionuț Radu va fi pe deplin refăcut pentru a intra în poartă, cel mai probabil decizia va fi luată de Lucescu cu câtvea ore înainte de începerea partidei.

Echipele probabile din Turcia – România (conform DigiSport)

Turcia (4-2-3-1): Cakir - Celik, Bardakci, Kaplan, Kadioglu - Calhanoglu, Kokcu - Yilmaz, Guler, Yildiz - Gul

Selecționer: Vincenzo Montella

România (4-2-3-1): Aioani - Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu - R. Marin, Dragomir - Man, Hagi, Mihăilă - Bîrligea

Selecționer: Mircea Lucescu

Lucescu: „Vom juca în fața unei atmosfere imposibile”

Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a vorbit înaintea meciului de baraj cu Turcia pentru calificarea la Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada.

Lucescu a subliniat importanța duelului de la Istanbul pentru „Tricolori”.

„Vom juca în fața unei atmosfere imposibile. O cunosc la perfecție: stadionul de acasă al lui Beșiktaș. Când am părăsit clubul, mai aveam doi ani de contract, dar am lăsat banii clubului cu angajamentul ferm că îi vor folosi pentru a reconstrui stadionul.

Este unul dintre cele mai frumoase stadioane pe care am fost vreodată. Când cealaltă echipă are mingea, pun presiune. Și este o presiune extraordinară. Nu știu dacă există vreun remediu pentru zgomotul pe care îl vor crea. Va trebui să le explic băieților mei, celor care nu au jucat în Turcia, ce îi așteaptă.

Am fost foarte surprins să văd cât de mult s-au schimbat lucrurile de când m-am întors să antrenez România. Am nevoie de jucători care vin și își pun tot sufletul pe teren. Și nu am nevoie de acele două ore sau o zi sau două.

Vreau ca jucătorii echipei naționale să fie mai presus de toți ceilalți. Îi sun des pe băieți și le spun să încerce să facă asta. Pentru că nu am nevoie să alerge trei kilometri în timpul unui antrenament.

În timpul unui meci, trebuie să alergi 11 kilometri! Dacă nu joacă, le spun să se antreneze mai mult decât oricine altcineva. Să meargă într-o pădure, să meargă într-un parc, să alerge și să facă mișcare. Totul începe în creierul tău. Îți faci setările pentru succes sau eșec în creierul tău.

Vorbesc mult cu ei. Mă întreabă frecvent cum mă simt. Îmi mulțumesc că am rămas prin preajmă. În discuțiile tactice trebuie să fiu rapid. În zilele noastre jucătorii își pierd concentrarea în timpul ședințelor după aproximativ 10 minute. Trebuie să le poți spune ce este esențial să știe în acele minute când îi ai pe deplin concentrați.

Sper ca jucătorii mei să considere acest meci ca pe un moment care să marcheze un „înainte” și un „după”. Poate defini o generație. Ar fi o realizare extraordinară să ajungem la Cupa Mondială. Nu pentru mine, ci pentru România”, a spus Mircea Lucescu, potrivit The Guardian.

Lotul României pentru barajul cu Turcia

• PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0);

• FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

• MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

• ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Semifinalele barajului pentru Cupa Mondială 2026

(se împerechează 1 cu 2, 3 cu 4, 5 cu 6 și 7 cu 8):

• 1. Italia - Irlanda de Nord (21.45, DigiSport1)

• 2. Țara Galilor - Bosnia-Herțegovina (23.00, DigiSport4)

• 3. Ucraina - Suedia (22.15, DigiSport2)

• 4. Polonia - Albania (03.00, DigiSport4)

• 5. Turcia - România (19.00, Prima TV)

• 6. Slovacia - Kosovo (21.45 PrimaSport2)

• 7. Danemarca - Macedonia de Nord (23.45, DigiSport3)

• 8. Cehia - Irlanda (21.40, DigiSport3)

