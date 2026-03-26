Nicușor Dan, la Gala Medicilor din România: Dezinformarea pune în pericol sănătatea publică și vaccinarea copiilor

Captură foto din video pe canalul de YouTube al Administrației Prezidențiale

Președintele Nicușor Dan a transmis, joi la Gala Colegiului Medicilor din România, că doctorii trebuie să fie apreciați pentru efortul lor, să fie evaluați echilibrat și să lupte activ împotriva dezinformării care afectează sănătatea publică și încrederea în profesia medicală.

„Știți, noi, oamenii, avem o problemă în general. Ne obișnuim cu normalitatea. Adică ni se pare normal „mă doare ceva, mă duc la medic”, „are copilul o problemă noaptea, găsesc pe cineva”, și măcar în momente festive ca ăsta să ne aducem aminte că, pentru a fi medic, faci șase ani de facultate, faci rezidențiate, faci nu știu câte gărzi, și să spunem asta românilor. Deci mulțumesc din partea mea pentru efortul pe care l-ați făcut și pe care îl faceți”, a afirmat Nicușor Dan, joi la Gala Colegiului Medicilor din România - „Medic pentru România. România medicală contează”.

„Trebuie să ne uităm cu onestitate și echilibru la sistemul medical”, a adăugat șeful statului.

Citește și: Alexandru Rogobete, despre vaccinarea copiilor: Sunt cifre alarmante. Pe rețelele sociale circulă tot felul de informații

Președintele a subliniat că, deși distribuția banilor în sistemul de sănătate nu este optimă, progresul în ultimele două decenii este semnificativ.

„Evident că distribuția banilor pe care românii îi plătesc pentru sistemul de sănătate nu este optimă, pe de o parte. Pe de altă parte, suntem mult mai bine decât eram acum 20 de ani. Suntem mult mai bine multe din țările care sunt în jurul nostru. Deci sfatul meu este să reușim să ne uităm cu onestitate și cu echilibru la ce suntem noi, inclusiv în ceea ce privește sistemul medical”, a explicat Dan.

Acesta a mai atras atenția asupra tendinței societății de a oscila între pesimism extrem și idealizare, recomandând o evaluare echilibrată a realității.

„Războiul informațional afectează profesia medicală”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele României a avertizat asupra impactului dezinformării și al războiului informațional asupra încrederii în medici și vaccinare.

Citește și: Vaccinarea în România a ajuns la un minim istoric. Numărul cazurilor de tuse convulsivă a crescut de 62 de ori într-un singur an

„Cel mai important lucru pe care cred eu că am să vi-l transmit în seara asta este despre războiul informațional, care vă afectează profesia… Cum am ajuns ca oameni să nu mai vrea să își vaccineze copiii? Câți oameni au murit în România pentru că au ignorat știința?… Ca toată Europa, suntem supuși unui război informațional, știm și cine îl face, Rusia, știm și de ce, pentru a scădea încrederea în democrație însăși, adică în posibilitatea oamenilor ca, prin discuții între ei, să își decidă singuri viitorul, și bineînțeles că asta a afectat și zona de medicină”, a subliniat șeful statului.

El a subliniat că nu este suficient ca medicii să își facă meseria corect, fiind necesar să combată activ dezinformarea.

„Este obligatoriu ca fiecare dintre noi să iasă din zona de confort și să se lupte pentru acele valori pentru care s-a pregătit la școală – pentru adevărul științific, pentru adevărul medical. Nu e ușor, dar este obligatoriu pentru noi, pentru societatea pe care vrem să o construim, să facem lucrul ăsta”, a mai spus acesta.

Citește și: Cât de expusă este Europa după focarul de meningită din Marea Britanie. România, printre țările fără vaccin inclus în schema națională

În încheiere, Nicușor Dan a mulțumit medicilor pentru dedicarea lor și a transmis un mesaj de recunoștință și încurajare.

„Mulțumesc foarte mult pentru atenție! Mulțumesc încă o dată pentru ce faceți, și probabil că ne revedem la astfel de reuniuni”, a conchis Nicușor Dan.

