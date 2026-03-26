Bolojan, avertisment către oamenii de afaceri: „Nu va fi un an uşor nici pentru dumneavoastră şi nici pentru Guvern”

Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan le-a transmis, joi seară, oamenilor de afaceri prezenţi la Adunarea Generală a membrilor Camerei de Comerţ Româno-Americane, că anul acesta nu va fi unul uşor nici pentru mediul de afaceri şi nici pentru guvernanţi. „Indiferent cine e premier şi cine e în Guvern, sunt nişte probleme pe care nu le vom putea evita şi care, într-o formă directă sau indirectă, vă impactează”, a transmis acesta.

„Să nu ocolim realităţile noastre. Suntem într-un an care nu este foarte comod. E un an dificil, pe de o parte pentru că suntem în continuarea unui an de corecţii bugetare, de corectare a unor deficite mari pe care le-am înregistrat, ceea ce nu este un lucru comod, dar suntem şi într-un context internaţional care nu este foarte favorabil, iar economia noastră este influenţată de ceea ce se întmplă şi este conectată puternic la ceea ce se întâmplă în plan extern.

Nu va fi, deci, un an uşor nici pentru dumneavoastră (oamenii de afaceri – n.r.) şi nici pentru Guvern. Ceea ce puteţi face dumneavoastă este ceea ce faceţi în fiecare zi: faptul că vă ţineţi afacerile în picioare, faptul că vă ţineţi angajaţii şi vă plătiţi taxele şi impozitele este cel mai mare sprijin pe care îl puteţi da pentru a trece peste această perioadă şi vă mulţumesc pentru acest sprijin pe care îl daţi zi de zi”, a fost mesajul premierului pentru mediul de afaceri.

El a spus că Guvernul, la rândul său, trebuie să îşi îndeplinească priorităţile în ceea ce priveşte dezvoltarea economiei.

„Indiferent cine este premier şi indiferent cine este în Guvern, sunt nişte lucruri şi nişte probleme pe care nu le vom putea evita şi care, într-o formă directă sau indirectă, vă impactează şi pe dumneavoastră. Trebuie să ne menţinem echilibrele bugetare, nu se poate altfel, pentru că nu mai putem continua cu deficitele foarte mari care ne creează nişte probleme majore”, a adăugat Bolojan.

El a reafirmat nevoia reducerii cheltuielilor statului, nevoia de modificări legislative cu privire la reforma în administraţia publică, dar şi necesitatea ca România să absoarbă în măsură cât mai mare fonduri europene, pentru a menţine investiţiile la valoare cât mai ridicată.

