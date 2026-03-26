Când va promulga președintele Legea femicidului. Nicușor Dan: „Ne vom uita cu atenţie"

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi că se va uita cu atenţie atunci când va primi spre promulgare legea pentru combaterea femicidului, pentru că îşi doreşte să limiteze cât mai mult acest fenomen „degradant pentru orice societate”. „Atunci când intervii la Codul Penal, la mecanisme penale, trebuie să ai grijă să nu strici nişte echilibre care sunt formate”, a explicat șeful statului.

Nicuşor Dan a fost întrebat joi când va promulga legea pentru combaterea femicidului, adoptată în Parlament.

„Deocamdată nu a ajuns la mine. Ştiu că a plecat într-o formă, că această formă a fost schimbată cu amendamente de ambele camere ale Parlamentului. Ce pot să vă spun este că o să ne uităm cu atenţie la lege. Adică evident, voinţa noastră este de a limita cât mult acest fenomen, care este degradant pentru orice societate. Însă ne vom uita cu atenţie pentru că atunci când intervii la Codul Penal, la mecanisme penale, trebuie să ai grijă să nu strici nişte echilibre care sunt formate şi ne vom uita cu atenţie, dar evident voinţa noastră este de a acţiona în direcţia asta”, a răspuns preşedintele Nicușor Dan.

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, legea care introduce, pentru prima dată, definiţia femicidului în legislaţia naţională şi consolidează semnificativ mecanismele de protecţie a femeilor împotriva celor mai grave forme de violenţă.

Prin această lege, România defineşte femicidul ca fiind uciderea cu intenţie a unei femei sau moartea acesteia ca urmare a unei infracţiuni intenţionate comise împotriva sa, indiferent de relaţia dintre victimă şi agresor.

Actul normativ introduce circumstanţe agravante clare pentru infracţiunile comise în contextul unei relaţii de căsătorie sau al unei relaţii asemănătoare, în special atunci când agresorul exercită sau pretinde că exercită control sau dominaţie asupra victimei, permiţând sancţionarea mai severă a acestor fapte, arată deputatul Alina Gorghiu.

Legea consolidează protecţia copiilor victimelor, obligând autorităţile să identifice şi să adopte măsuri de protecţie pentru minorii afectaţi de aceste situaţii.

