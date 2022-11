Muzeul Naţional Brukenthal a schimbat toate becurile

În contextul crizei energetice, Muzeul Naţional Brukenthal, din Sibiu, a renunțat la toate becurile și le-a înlocuit cu leduri, mai puțin consumatoare de curent. Conducerea muzeului spune că acestea nu numai că arată mult mai bine, dar luminează mai plăcut și mai intens. În perioada următoare, toate întrerupătoarele clasice vor fi înclocuite cu senzori.



Conducerea Muzeului Naţional Brukenthal a menținut același program de vizitare. Pentru că unele încăperi erau luminate permanent, iar 12 proiectoare erau tot timpul în funcțiune, consumul de electricitate ajunsese să fie foarte mare, iar la prețurile actuale devenise o povară pentru instituție.

"În ultima vreme am constatat cu toţii scumpirea energiei electrice. (...) Am hotărât ca toate becurile, nu doar din birouri, ci şi din spaţiile de vizitare, să fie schimbate cu becuri economice de tip led. Am avut, de pildă, cazuri, observate în ultima vreme, când la Muzeul de Istorie Naturală erau diferite proiectoare. Cam 12. Unul consuma aproximativ 100 W. Le-am schimbat toate cu unele noi, care arată mult mai bine şi care luminează şi mai bine. Zece becuri noi led consumă acum cât unul vechi. Am luat hotărârea că, pe lângă schimbarea becurilor vechi, putem să mai economisim energie prin montarea de senzori. Sunt multe spaţii în care cel puţin 8 h/zi sursa de lumina este aprinsă. Nu mi se pare normal şi din acest considerent, vom schimba întrerupătorul clasic cu senzori. Sunt măsuri normale, nu doar pentru aceste zile, cât pentru o folosire a energiei într-o manieră ordonată şi raţională", a precizat directorul muzeului, Alexandru Chituţă.

Muzeul Naţional Brukenthal este cel mai vechi muzeu din România, deschis publicului din 1817 şi este format din câteva clădiri aflate în centrul municipiului Sibiu, cea mai importantă fiind cea în care se află Palatul Brukenthal.

