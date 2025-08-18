Live TV

Video Noi reguli de călătorie cu minorii. Ce trebuie să știe însoțitorii copiilor

Data publicării:
Foto: Profimedia Images

Persoanele care însoțesc minori în vacanță nu mai trebuie să prezinte cazierul judiciar. Poliția de frontieră va verifica electronic dacă însoțitorul are infracțiuni care îl fac incompatibil cu statutul de însoțitor al unui copil.

 

Până acum, persoanele care însoțeau un copil în vacanță în străinătate, precum bunici, unchi sau prieteni, trebuiau să prezinte cazierul judiciar în format fizic. Modificarea legislativă elimină această cerință.

Polițistul de frontieră va putea verifica direct în baza de date dacă însoțitorul are infracțiuni care îi interzic să părăsească țara cu un minor. Sunt vizate infracțiuni grave, precum omorul, traficul de persoane sau traficul de droguri.

Dacă însoțitorul a fost reabilitat pentru infracțiunile respective, verificarea nu se aplică.

Atenție, însă, la toate celelalte documente necesare, cum ar fi declarațiile notariale, care rămân valabile.

Modificarea a fost făcută pentru reducerea birocrației și încurajarea digitalizării serviciilor.

