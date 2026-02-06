O arma laser experimentală a Marinei SUA a doborât patru drone în cadrul testului HELIOS

Un distrugător al Marinei SUA a doborât patru drone folosind un laser de mare putere, marcând un pas important în direcția înlocuirii rachetelor cu arme laser pentru apărarea la distanță scurtă.

Distrugătorul USS Preble din clasa Arleigh Burke al Marinei SUA a distrus cu succes patru drone folosind sistemul său HELIOS (High-Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance) în timpul unei demonstrații contra-UAS (sistem aerian fără pilot) pe mare anul trecut, a confirmat Lockheed Martin.

Detaliile au fost raportate pentru prima dată de publicația The War Zone, citând remarci ale CEO-ului Lockheed Martin, Jim Taiclet, în timpul unei recente conferințe privind rezultatele financiare, precum și documente de testare ale Pentagonului.

„Vorbind despre tehnologie uimitoare, am utilizat cu succes un sistem laser de bord, HELIOS de la Lockheed Martin, pentru a doborî din cer un UAV [vehicul aerian fără pilot] care se apropia”, a declarat Taiclet, adăugând că sistemul a neutralizat patru amenințări reprezentate de drone și a demonstrat modul în care laserele pot conserva rachetele tradiționale de apărare aeriană pentru ținte cu prioritate mai mare.

Ce este HELIOS

HELIOS – denumit și Mk 5 Mod 0 – este o armă cu energie dirijată de 60 kilowați, concepută pentru a distruge sau a dezactiva drone și ambarcațiuni mici. De asemenea, funcționează ca un „orbitor” optic, capabil să orbească sau să deterioreze senzorii inamici.

Lockheed Martin a declarat anterior că sistemul ar putea fi extins până la 150 kilowați.

USS Preble transportă HELIOS din 2022 și rămâne singura navă a Marinei echipată cu acest sistem. Alte distrugătoare au primit orbitoare laser ODIN de putere mai mică, în timp ce lasere experimentale de mare energie au fost testate pe nave suplimentare.

Oficialii Pentagonului responsabili cu testarea au dezvăluit anterior că Preble a doborât cel puțin o dronă cu HELIOS în 2024, potrivit unui raport din ianuarie 2025 al Oficiului Directorului de Testare și Evaluare Operațională.

