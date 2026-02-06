Live TV

O arma laser experimentală a Marinei SUA a doborât patru drone în cadrul testului HELIOS

Data actualizării: Data publicării:
USS Preble testează Helios
USS Preble testează Helios. Foto: Profimedia
Din articol
Ce este HELIOS

Un distrugător al Marinei SUA a doborât patru drone folosind un laser de mare putere, marcând un pas important în direcția înlocuirii rachetelor cu arme laser pentru apărarea la distanță scurtă.

Distrugătorul USS Preble din clasa Arleigh Burke al Marinei SUA a distrus cu succes patru drone folosind sistemul său HELIOS (High-Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance) în timpul unei demonstrații contra-UAS (sistem aerian fără pilot) pe mare anul trecut, a confirmat Lockheed Martin.

Detaliile au fost raportate pentru prima dată de publicația The War Zone, citând remarci ale CEO-ului Lockheed Martin, Jim Taiclet, în timpul unei recente conferințe privind rezultatele financiare, precum și documente de testare ale Pentagonului.

„Vorbind despre tehnologie uimitoare, am utilizat cu succes un sistem laser de bord, HELIOS de la Lockheed Martin, pentru a doborî din cer un UAV [vehicul aerian fără pilot] care se apropia”, a declarat Taiclet, adăugând că sistemul a neutralizat patru amenințări reprezentate de drone și a demonstrat modul în care laserele pot conserva rachetele tradiționale de apărare aeriană pentru ținte cu prioritate mai mare.

Citește și

Algeria a cumpărat avioane de luptă Su-57E din Rusia, iar acum se așteaptă la represalii din partea SUA. Washingtonul: „E inacceptabil”

Ce este HELIOS

HELIOS – denumit și Mk 5 Mod 0 – este o armă cu energie dirijată de 60 kilowați, concepută pentru a distruge sau a dezactiva drone și ambarcațiuni mici. De asemenea, funcționează ca un „orbitor” optic, capabil să orbească sau să deterioreze senzorii inamici.

Lockheed Martin a declarat anterior că sistemul ar putea fi extins până la 150 kilowați.

USS Preble transportă HELIOS din 2022 și rămâne singura navă a Marinei echipată cu acest sistem. Alte distrugătoare au primit orbitoare laser ODIN de putere mai mică, în timp ce lasere experimentale de mare energie au fost testate pe nave suplimentare.

Oficialii Pentagonului responsabili cu testarea au dezvăluit anterior că Preble a doborât cel puțin o dronă cu HELIOS în 2024, potrivit unui raport din ianuarie 2025 al Oficiului Directorului de Testare și Evaluare Operațională.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
1
Neplata primei zile de concediu medical: Bolojan spune că a fost propusă de Ministerul...
Fujiyoshida, Japan at Chureito Pagoda and Mt. Fuji in the spring with cherry blossoms.
2
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor...
Vladimir Putin la telefon
3
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune...
Ilie Bolojan.
4
Vlad Gheorghe: Bolojan e mai determinat ca niciodată. În 2028 o să fim cu toţi istorie...
donald trump
5
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA. Ce a transmis...
La 34 de ani, o româncă a dat lovitura: s-a îmbogățit peste noapte, iar acum e ”profesoară”: ”Cea mai bună decizie”
Digi Sport
La 34 de ani, o româncă a dat lovitura: s-a îmbogățit peste noapte, iar acum e ”profesoară”: ”Cea mai bună decizie”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
kim jong un
Kim Jong Un a inspectat distrugătorul Choe Hyon, vasul de război prezentat prima dată în luna aprilie
11 coreea de nord
Coreea de Nord și-a reparat și relansat distrugătorul avariat. Kim Jong-un amenință cu „acțiuni militare copleșitoare”
sistem laser chinezesc anti-dronă Silent Hunter folosit de Rusia în Ucraina
„Vânătorul silențios”: Rusia folosește o nouă armă laser din China pe frontul din Ucraina. Cum funcționează sistemul
profimedia-1002464690
Coreea de Nord a lansat obiecte misterioase, asemănătoare baloanelor, lângă nava de război avariată la 21 mai
nava coreea de nord rasturnata la lansare
Încă o arestare în Coreea de Nord pentru distrugătorul răsturnat la lansare. El este „în mare măsură responsabil”
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-02-06 at 16.06.39
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca...
lia savonea - inquam - ganea
Lia Savonea îl atacă pe Ilie Bolojan după scrisoarea premierului...
Iranian FM Meets Josep Borrell In Jordan
SUA și Iran au reluat negocierile în Oman privind programul nuclear...
calin georgescu de 1 dec la alba iulia printre oameni
Dosarul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru...
Ultimele știri
Reguli noi pentru concediile medicale. Guvernul introduce excepții cu privire la ziua neplătită
Meniu cu trei stele Michelin pentru Vance și Rubio, la Milano. Măsuri sporite de securitate pentru americani la Jocurile Olimpice
Primăria Capitalei anunță că va repara gropile de pe 76 de artere rutiere din București. Lista străzilor care vor fi plombate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care au noroc de bani începând cu 6 februarie 2026. O schimbare de perspectivă le aduce câștiguri...
Cancan
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o...
Fanatik.ro
Ce mănâncă, de fapt, sportivii în cele șase sate olimpice în care sunt cazați. Preparatul gustos adorat și de...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Jucătorul care a „surprins tot cartierul” e pregătit să semneze pe încă un sezon cu FCSB. Exclusiv
Adevărul
Profesoara româncă rupe tăcerea despre legătura sa cu Jeffrey Epstein: „Aș vrea să nu-l fi cunoscut...
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Doctorii i-au dat vestea lui Mircea Lucescu, în urmă cu puțin timp
Pro FM
Care este numele real al lui Bad Bunny? Povestea adorabilă din spatele celebrului său nume de scenă
Film Now
Margot Robbie a dârdâit în rochie transparentă și subțire ca o foiță, în ploaia londoneză. Jacob Elordi a...
Adevarul
Cine este românul care a descoperit cel mai lung șarpe din lume: „Baroneasa” are o lungime de peste 7 metri...
Newsweek
Pensie de doar 1.250 lei după 29 ani de muncă. Care pensionari iau pensii sub 2.000 lei deși au 30 ani vechime
Digi FM
Chivu, admirat și felicitat de fiice și de soție, când l-au văzut cu flacăra olimpică în Milano. Îmbrățișări...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Rebecca Ferguson, adevărul despre plecarea din franciza "Mission: Impossible": "Contractul meu se încheiase"
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă