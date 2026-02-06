Lia Savonea îl atacă pe Ilie Bolojan după scrisoarea premierului privind pensiile speciale. Acuzații de presiuni la adresa CCR

Șefa ÎCCJ, Lia Savonea, îl acuză pe Ilie Bolojan de presiuni asupra Curții Constituționale, după ce premierul a trimis o scrisoare judecătorilor constituționali prin care le spune că România va pierde bani europeni dacă întârzie decizia privind pensiile magistraților. Aceasta susține că într-un stat de drept autentic, „dialogul dintre autorități nu poate lua forma presiunii”.

Lia Savonea a transmis un comunicat de presă prin care își exprimă „îngrijorarea serioasă” față de scrisoarea pe care premierul Ilie Bolojan a trimis-o, vineri, către CCR. Șefa instanței supreme susține că avertizarea privind pierderea banilor din PNRR „reprezintă o ingerință incompatibilă cu principiul separației puterilor în stat”.

„Condiționalitățile asumate de România în cadrul PNRR în materia pensiilor de serviciu au fost deja abordate prin legislația adoptată anterior, iar legătura directă și exclusivă dintre sumele invocate și proiectul de lege supus controlului de constituționalitate nu este susținută de cadrul normativ european aplicabil”, se mai arată în comunicat.

Savonea, acuzații grave la adresa Guvernului

Președinta ÎCCJ susține că judecătorii Curții Constituționale nu sunt responsabili cu implementarea politicilor guvernamentale, dar nici un instrument prin care obiectivele financiare ale Guvernului sunt validate:

„Singurul său rol este acela de a garanta supremația Constituției, iar deciziile sale trebuie să fie rezultatul exclusiv al analizei juridice, nu al unor considerente de oportunitate politică sau bugetară”.

„Invocarea articolului 148 din Constituție – referitor la rolul autorităților statului român în îndeplinirea obligațiilor asumate de România în raport cu Uniunea Europeană – nu poate justifica exercitarea unor presiuni, fie ele și indirecte, asupra unei autorități jurisdicționale.

Independența justiției nu este un obstacol în calea angajamentelor europene ale României, ci una dintre condițiile esențiale ale acestora. Orice demers care poate fi perceput ca o tentativă de influențare a unei instanțe constituționale riscă să aducă prejudicii grave credibilității instituțiilor statului și încrederii publice în funcționarea democratică a acestuia.

Într-un stat de drept autentic, dialogul dintre autorități nu poate lua forma presiunii, iar respectarea Constituției nu poate fi condiționată de considerente financiare”, mai transmite Lia Savonea.

Premierul Ilie Bolojan a trimis, vineri dimineață, o scrisoare către Curtea Constituțională, prin care le solicită judecătorilor să urgenteze decizia privind legea care reduce pensiile magistraților și crește vârsta de pensionare, argumentând că, în caz contrar, România va pierde peste 230 de milioane de euro din PNRR.

Ședința CCR este programată pentru data de 11 februarie, după ce a fost amânată încă de anul trecut.

