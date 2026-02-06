Live TV

Exclusiv Scandalul TikTok, reacții pe scena politică din România. Ministrul Justiției: Sunt pentru o evaluare riguroasă a conținutului

Data publicării:
tiktok
Foto: Shutterstock

Problema rețelelor sociale a provocat reacții pe scena politică iar politicienii nu pot cădea de acord cum să-i protejeze pe copii de efectele extrem de nocive ale TikTok și Facebook. Unii militează pentru interzicere, alții se opun. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat pentru Digi24 că instituțiile statului ar trebui să ia în vizor conținutul violent de pe rețelele de socializare și că în momentul acesta în ministerul pe care îl conduce se discută despre modificarea vârstei de răspundere penală.

„Sunt pentru o anumită evaluare riguroasă a conținutului pe care minorii îl pot accesa pe rețelele de socializare, în sensul că trebuie să încercăm să limităm acest acces la acel conținut care este în mod vădit incitator la violență sau la comportamente antisociale.

Sunt situații adesea foarte grave în care minorii sunt angajați în săvârșirea unor infracțiuni sau devin victimele unor infracțiuni din păcate uneori comise tot de către minori”, spune Radu Marinescu, ministrul Justiției.

TikTok promovează algoritmi care provoacă dependență utilizatorilor, potrivit unui raport al Comisiei Europene. Executivul de la Bruxelles acuză platforma chineză, „că nu a făcut suficient pentru a afla modul în care conținutul online dăuneaza sănătății fizice și mentale a utilizatorilor, inclusiv a copiilor și a adulților vulnerabili”.

„Constatările preliminare ale Comisiei prezintă o imagine categoric falsă și complet nefondată a platformei noastre și vom lua toate măsurile necesare pentru a le contesta prin toate mijloacele pe care le avem la dispoziție", transmite TikTok.

