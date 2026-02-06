Live TV

Donald Trump a șters clipul în care două maimuțe aveau chipurile lui Barack și Michelle Obama. Reacțiile au rămas

Data actualizării: Data publicării:
trump
Din articol
Reacții violente: „dezgustător”, „rasist”, „absolut josnic” Ce spune Casa Albă Trump, o lungă istorie de critici la adresa lui Obama

Președintele SUA, Donald Trump, a eliminat un videoclip de pe rețelele sociale care conținea imagini rasiste în care Barack și Michelle Obama erau reprezentați ca maimuțe, scrie BBC.

Fragmentul - pe melodia „The Lion Sleeps Tonight” - se afla la sfârșitul unui videoclip de 62 de secunde care conținea afirmații despre fraudarea alegerilor prezidențiale din 2020.

Senatorul republican Tim Scott - care este de culoare - a cerut președintelui să elimine postarea, descriind-o ca „cel mai rasist lucru pe care l-am văzut din partea acestei Case Albe”.

Casa Albă a apărat inițial clipul ca fiind un „videoclip meme de pe internet” și le-a spus criticilor să „înceteze indignarea falsă”.

Clipul, care amintește de caricaturile rasiste care compară persoanele de culoare cu maimuțele, pare să fie preluat dintr-o postare X distribuită în octombrie de creatorul conservator de meme Xerias.

Videoclipul înfățișează și alți democrați de rang înalt ca animale, printre care reprezentanta New York-ului Alexandria Ocasio-Cortez, primarul New York-ului Zohran Mamdani și fosta secretară de stat Hillary Clinton. Predecesorul lui Trump la Casa Albă, Joe Biden, este și el înfățișat ca o maimuță care mănâncă o banană.

Reacții violente: „dezgustător”, „rasist”, „absolut josnic”

Deși președintele nu a oferit niciun comentariu în postarea sa, distribuirea videoclipului – unul dintre zecile postate peste noapte pe contul său de Truth Social – a stârnit o reacție violentă.

„Comportament dezgustător din partea președintelui”, a scris biroul guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, pe X. „Fiecare republican trebuie să denunțe acest lucru. Acum.”

Într-o scurtă postare, guvernatorul Illinoisului, JB Pritzker, a spus că „Donald Trump este rasist”.

Ben Rhodes, fost consilier adjunct pentru securitate națională în domeniul comunicării strategice în administrația Obama, a declarat: „Să-l bântuie pe Trump și pe adepții săi rasisti faptul că viitorii americani îi vor considera pe soții Obama figuri iubite, în timp ce îl vor studia pe el ca pe o pată pe imaginea țării noastre”.

Derrick Johnson, președintele Asociației Naționale pentru Progresul Oamenilor de Culoare (NAACP), a calificat videoclipul drept „dezgustător și absolut josnic” și l-a acuzat pe Trump că încearcă să distragă atenția publicului de la cazul Epstein și de la „economia în rapidă declin”.

„Știți cine nu apare în dosarele Epstein? Barack Obama. Știți cine a îmbunătățit efectiv economia în calitate de președinte? Barack Obama”, a adăugat el.

Liderul minorității din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries – care l-a acuzat pe Trump de rasism anul trecut, după ce acesta a distribuit o imagine generată de inteligența artificială în care Jeffries apărea cu mustață și sombrero – a răspuns la recentul videoclip numindu-l pe Trump „un om josnic, dezechilibrat și răuvoitor”.

„Fiecare republican trebuie să denunțe imediat bigotismul dezgustător al lui Donald Trump”, a adăugat el.

Ce spune Casa Albă

Într-o declarație trimisă BBC, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a spus că clipul provine dintr-un „meme video de pe internet care îl înfățișează pe președintele Trump ca pe Regele Junglei și pe democrați ca pe personaje din Regele Leu”.

„Vă rog să încetați indignarea falsă și să raportați astăzi ceva care contează cu adevărat pentru publicul american”, a adăugat ea.

Mai târziu, vineri, un oficial al Casei Albe a declarat că un membru al personalului a făcut „din greșeală” postarea, care a fost între timp ștearsă.

Critici au venit și din interiorul propriului partid al lui Trump.

Senatorul Scott, un republican de culoare din Carolina de Sud și aliat al lui Trump, a postat că „se roagă să fie fals, pentru că este cel mai rasist lucru pe care l-am văzut din partea acestei Case Albe”.

„Președintele ar trebui să o șteargă”, a adăugat el.

Trump, o lungă istorie de critici la adresa lui Obama

Trump are, de asemenea, o lungă istorie de critici și atacuri la adresa lui Obama.

Înainte de primul său mandat prezidențial, Trump afirma în mod regulat că Obama, născut în Hawaii, s-ar fi născut de fapt în Kenya și, prin urmare, nu era eligibil pentru funcția de președinte.

Ulterior, el a recunoscut că Obama s-a născut în SUA.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
1
Neplata primei zile de concediu medical: Bolojan spune că a fost propusă de Ministerul...
Fujiyoshida, Japan at Chureito Pagoda and Mt. Fuji in the spring with cherry blossoms.
2
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor...
Ilie Bolojan.
3
Vlad Gheorghe: Bolojan e mai determinat ca niciodată. În 2028 o să fim cu toţii istorie...
Vladimir Putin la telefon
4
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune...
donald trump
5
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA. Ce a transmis...
La 34 de ani, o româncă a dat lovitura: s-a îmbogățit peste noapte, iar acum e ”profesoară”: ”Cea mai bună decizie”
Digi Sport
La 34 de ani, o româncă a dat lovitura: s-a îmbogățit peste noapte, iar acum e ”profesoară”: ”Cea mai bună decizie”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sotii obama
Donald Trump a postat un clip în care Barack şi Michelle Obama apar reprezentaţi ca maimuţe. În fața criticilor, a șters postarea
Chicago - Circa May 2018: Trump International Hotel and Tower Chicago. Named for developer Donald Trump, and reaches a height of 1,388 feet I
Un nou scandal în SUA: Trump ar fi cerut să-și pună numele pe o gară și un aeroport (surse)
Trump mic dejun cu rugaciune
Trump anunță un eveniment național de rugăciune prin care „America să redevină o națiune sub Dumnezeu”
United States President Donald J Trump speaks to the media on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, on Tuesday, January 20, 2026. President Trump is heading to Davos, Switzerland to attend the World Economic Forum.Credit: Aaron Schwart
Trump lansează un site cu numele său: zeci de medicamente, promise la prețuri cu până la 80% mai mici
Jeffrey Epstein și Donald Trump.
Un fost spion al MI6 susține că Epstein a fost „recrutat de crima organizată rusă” și că avea „informații compromițătoare” despre Trump
Recomandările redacţiei
lia savonea - inquam - ganea
Lia Savonea îl atacă pe Ilie Bolojan după scrisoarea premierului...
tiktok
Scandalul TikTok, reacții pe scena politică din România. Ministrul...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
Mii de clădiri ilegale pe litoral: „Unele au fost deja dărâmate”...
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
Maia Sandu, despre raportul din SUA și cazul României: „Libertatea de...
Ultimele știri
România, campioana scumpirilor la alimente în UE. Cu cât au crescut prețurile față de media europeană
Cod roșu de inundații în Buzău: drumuri blocate după ploi torențiale. 21 de localități din 5 județe, afectate. Anunțul Dianei Buzoianu
Restrângerea libertăţii de exprimare în Germania, în vizorul raportorului special al ONU pentru libertatea de opinie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care au noroc de bani începând cu 6 februarie 2026. O schimbare de perspectivă le aduce câștiguri...
Cancan
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima...
Fanatik.ro
Mii de construcții ilegale ridicate pe litoralul românesc, vizate de Ministerul Mediului. ONG-urile amenință...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Ce mănâncă, de fapt, sportivii în cele șase sate olimpice în care sunt cazați. Preparatul gustos adorat și de...
Adevărul
Le Monde: cum a ajuns ia românească imortalizată de Matisse un simbol politic al extremei drepte
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
I-a spus CLAR lui Mircea Lucescu să renunțe la fotbal, iar selecționerul, aflat în spital, n-a stat pe gânduri
Pro FM
Care este numele real al lui Bad Bunny? Povestea adorabilă din spatele celebrului său nume de scenă
Film Now
Margot Robbie a dârdâit în rochie transparentă și subțire ca o foiță, în ploaia londoneză. Jacob Elordi a...
Adevarul
Individul misterios care știa tot ce mișcă și se vorbește în România. Povestea incredibilă a „geniului rău”...
Newsweek
Pensie de doar 1.250 lei după 29 ani de muncă. Care pensionari iau pensii sub 2.000 lei deși au 30 ani vechime
Digi FM
Chivu, admirat și felicitat de fiice și de soție, când l-au văzut cu flacăra olimpică în Milano. Îmbrățișări...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Rebecca Ferguson, adevărul despre plecarea din franciza "Mission: Impossible": "Contractul meu se încheiase"
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă