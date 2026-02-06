Donald Trump a șters clipul în care două maimuțe aveau chipurile lui Barack și Michelle Obama. Reacțiile au rămas

Președintele SUA, Donald Trump, a eliminat un videoclip de pe rețelele sociale care conținea imagini rasiste în care Barack și Michelle Obama erau reprezentați ca maimuțe, scrie BBC.

Fragmentul - pe melodia „The Lion Sleeps Tonight” - se afla la sfârșitul unui videoclip de 62 de secunde care conținea afirmații despre fraudarea alegerilor prezidențiale din 2020.

Senatorul republican Tim Scott - care este de culoare - a cerut președintelui să elimine postarea, descriind-o ca „cel mai rasist lucru pe care l-am văzut din partea acestei Case Albe”.

Casa Albă a apărat inițial clipul ca fiind un „videoclip meme de pe internet” și le-a spus criticilor să „înceteze indignarea falsă”.

Clipul, care amintește de caricaturile rasiste care compară persoanele de culoare cu maimuțele, pare să fie preluat dintr-o postare X distribuită în octombrie de creatorul conservator de meme Xerias.

Videoclipul înfățișează și alți democrați de rang înalt ca animale, printre care reprezentanta New York-ului Alexandria Ocasio-Cortez, primarul New York-ului Zohran Mamdani și fosta secretară de stat Hillary Clinton. Predecesorul lui Trump la Casa Albă, Joe Biden, este și el înfățișat ca o maimuță care mănâncă o banană.

Reacții violente: „dezgustător”, „rasist”, „absolut josnic”

Deși președintele nu a oferit niciun comentariu în postarea sa, distribuirea videoclipului – unul dintre zecile postate peste noapte pe contul său de Truth Social – a stârnit o reacție violentă.

„Comportament dezgustător din partea președintelui”, a scris biroul guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, pe X. „Fiecare republican trebuie să denunțe acest lucru. Acum.”

Într-o scurtă postare, guvernatorul Illinoisului, JB Pritzker, a spus că „Donald Trump este rasist”.

Ben Rhodes, fost consilier adjunct pentru securitate națională în domeniul comunicării strategice în administrația Obama, a declarat: „Să-l bântuie pe Trump și pe adepții săi rasisti faptul că viitorii americani îi vor considera pe soții Obama figuri iubite, în timp ce îl vor studia pe el ca pe o pată pe imaginea țării noastre”.

Derrick Johnson, președintele Asociației Naționale pentru Progresul Oamenilor de Culoare (NAACP), a calificat videoclipul drept „dezgustător și absolut josnic” și l-a acuzat pe Trump că încearcă să distragă atenția publicului de la cazul Epstein și de la „economia în rapidă declin”.

„Știți cine nu apare în dosarele Epstein? Barack Obama. Știți cine a îmbunătățit efectiv economia în calitate de președinte? Barack Obama”, a adăugat el.

Liderul minorității din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries – care l-a acuzat pe Trump de rasism anul trecut, după ce acesta a distribuit o imagine generată de inteligența artificială în care Jeffries apărea cu mustață și sombrero – a răspuns la recentul videoclip numindu-l pe Trump „un om josnic, dezechilibrat și răuvoitor”.

„Fiecare republican trebuie să denunțe imediat bigotismul dezgustător al lui Donald Trump”, a adăugat el.

Ce spune Casa Albă

Într-o declarație trimisă BBC, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a spus că clipul provine dintr-un „meme video de pe internet care îl înfățișează pe președintele Trump ca pe Regele Junglei și pe democrați ca pe personaje din Regele Leu”.

„Vă rog să încetați indignarea falsă și să raportați astăzi ceva care contează cu adevărat pentru publicul american”, a adăugat ea.

Mai târziu, vineri, un oficial al Casei Albe a declarat că un membru al personalului a făcut „din greșeală” postarea, care a fost între timp ștearsă.

Critici au venit și din interiorul propriului partid al lui Trump.

Senatorul Scott, un republican de culoare din Carolina de Sud și aliat al lui Trump, a postat că „se roagă să fie fals, pentru că este cel mai rasist lucru pe care l-am văzut din partea acestei Case Albe”.

„Președintele ar trebui să o șteargă”, a adăugat el.

Trump, o lungă istorie de critici la adresa lui Obama

Trump are, de asemenea, o lungă istorie de critici și atacuri la adresa lui Obama.

Înainte de primul său mandat prezidențial, Trump afirma în mod regulat că Obama, născut în Hawaii, s-ar fi născut de fapt în Kenya și, prin urmare, nu era eligibil pentru funcția de președinte.

Ulterior, el a recunoscut că Obama s-a născut în SUA.

Editor : Sebastian Eduard