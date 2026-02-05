Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA. Ce a transmis Ambasada americană la București

Ambasada SUA la București a postat joi, pe platforma X, un mesaj din partea președintelui american Donald Trump, în care este evidențiat angajamentul „ferm” al Washingtonului de a colabora cu România privind „aprovizionarea sigură cu minerale esențiale”. Problema este o prioritate absolută pentru SUA, care își doresc să reducă dependența de minerale critice din China.

„Președintele Trump este ferm angajat să colaboreze cu partenerii noștri internaționali, inclusiv România, pentru a asigura aprovizionarea sigură și fiabilă cu minerale esențiale necesare pentru susținerea sectoarelor noastre de apărare, energie și tehnologie”, a transmis Ambasada americană de la București.

Mesajul vine în contextul în care SUA au convocat zeci de miniștri de Externe, printre care și șefa diplomației române, Oana Țoiu, și înalți oficiali din țările aliate pentru a încheia acorduri menite să reducă dependența de mineralele critice din China.

Potrivit MAE, reuniunea de la Washington a avut ca scop întărirea cooperării internaţionale pentru a asigura lanţuri de aprovizionare sigure şi diversificate la nivel bilateral, cât şi UE - SUA.

Întâlnirea a vizat abordarea strategică asupra domeniului, urmând să fie discutate, pe parcursul anului, propuneri de parteneriate comerciale, în baza unui grup de lucru tehnic la nivelul Guvernului României pentru facilitarea investiţiilor strategice în domeniu.

„Consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic, precum şi dezvoltarea oportunităţilor pentru investiţii comune fac parte din obiectivele cheie ale Guvernului României în acest an şi din creşterea poziţionării României ca actor cheie european pentru autonomia strategică în domeniul esenţial al mineralelor rare”, a transmis Ministerul român de Externe.

Problema este o prioritate absolută pentru Washington după ce Beijingul a impus anul trecut restricții la exportul așa-numitelor pământuri rare. Restricțiile au fost amânate în octombrie, ca parte a unui acord între Trump și liderul chinez Xi Jinping, dar oficialii americani sunt acum hotărâți să înregistreze progrese rapide în această chestiune.

Planul SUA şi UE pentru comerţul cu minereuri critice

Statele Unite şi Uniunea Europeană au anunţat miercuri primul lor plan de acţiune pentru a coopera în domeniul aprovizionării cu materii prime critice, cu scopul de a contracara concurenţa din partea Chinei, care poate oferi preţuri mult mai mici decât ale altor mari puteri pentru aceste minerale, informează EFE, potrivit Agerpres.

Acordul, la care participă şi Japonia, a fost negociat între reprezentantul american pentru comerţ, Jamieson Greer, şi comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic.

Greer a declarat într-un comunicat de presă că acest anunţ este „un semnal important că cele mai mari economii de piaţă din lume sunt angajate să dezvolte o nouă paradigmă pentru comerţul preferenţial cu minereuri critice”.

La rândul său, Uniunea Europeană a detaliat că acest acord include un angajament între SUA şi UE de a finaliza, în termen de 30 de zile, un memorandum de înţelegere privind materiile prime, cu scopul de a consolida securitatea lanţului de aprovizionare cu minerale critice.

Statele Unite au explicat că, în cadrul planului de acţiune, vor dezvolta politici şi mecanisme comerciale coordonate cu Comisia Europeană şi Japonia, cum ar fi preţuri minime ajustate la frontieră.

Ideea este ca partenerii să nu îşi blocheze reciproc eforturile, de exemplu, atunci când caută să se aprovizioneze de la aceiaşi furnizori şi că vor coopera la proiectele pe care le susţin, în gestionarea cererii şi a preţurilor şi, în special, la tehnologiile de reciclare şi înlocuirea materiilor prime critice.

Aşa-numitele minereuri critice, cum ar fi aluminiul, litiul şi zincul, sunt materii prime esenţiale pentru fabricarea semiconductorilor, a bateriilor de generaţie următoare şi a unei game largi de produse tehnologice pe care Washingtonul le consideră extrem de importante pentru economie şi securitate naţională.

Separat, SUA au convenit un plan de acţiune similar cu Mexicul, Jamieson Greer semnând un acord în acest sens cu secretarul economiei Mexicului, Marcelo Ebrard.

În paralel, Departamentul de Stat al SUA a găzduit miercuri un summit ministerial privind mineralele critice cu reprezentanţi din 55 de ţări.

În timpul summitului, vicepreşedintele american JD Vance le-a propus partenerilor săi crearea unui „bloc comercial” privind minereurile critice pentru a reduce monopolul Chinei în acest domeniu.

În marginea summitului, SUA a semnat miercuri acorduri privind minereurile critice cu Argentina, Mexic, Ecuador şi Paraguay.

Editor : C.L.B.