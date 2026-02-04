Live TV

Neplata primei zile de concediu medical: Bolojan spune că a fost propusă de Ministerul Sănătății, o evaluare va avea loc după o lună

Data publicării:
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
Premierul Ilie Bolojan, conferință de presă la Palatul Victoria Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri seară, că decizia de nu a plăti prima zi de concediu medical a fost adoptată de Guvern la propunere Ministerului Sănătăţii şi a explicat că o evaluarea a impactului acestei măsuri va putea fi făcută după cel puţin o lună. El a precizat că măsura este una tranzitorie, până vor fi puse în funcţiune mecanismele prin care să nu mai poată fi acordate nejusticat concedii medicale.

Ilie Bolojan a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, dacă decizia de a nu plăti prima zi de concediu medical i-a aparţinut sau a fost o propunere venită dinspre Ministerul Finanţelor.

„Decizia de a nu plăti prima zi de concediu medical este o decizie care a fost adoptată de Guvern la propunerea Ministerului Sănătăţii, în baza unei discuţii pe care am avut-o în prealabil decidenţii din Guvern. Şi trebuie să discutăm despre ea, nu trebuie să fugim de această măsură. Ea este una tranzitorie şi ţine cont de realităţile pe care le avem”, a declarat Ilie Bolojan, potrivit News.ro.

Potrivit acestuia, realitatea este că, anul trecut, cheltuielile pentru concediile medicale plătite de România s-au ridicat la 6 miliarde de lei.

„Asta înseamnă 1,2 miliarde de euro. Aproximativ 8% din bugetul total al Casei. Anul trecut am avut 77 de miliarde, buget pentru sistemul de sănătate din România, am suplimentat în ultimele şase luni cu 11 miliarde şi suntem în situaţia în care e pentru prima dată când nu intrăm în anul următor cu datorii pe componenta de sănătate, având toate plăţile la zi”, a mai declarat Ilie Bolojan.

El a menţionat că suma pentru concediile medicale va rămâne în sistem pentru acoperi costul medicamentelor.

„Bugetele pe sănătate sunt nişte bugete foarte mari, care au crescut an de an şi toate tratamentele pe care trebuie să le asigurăm au o componentă care se ridică la aproximativ 25 de miliarde din acest buget. Ca atare, pentru că această sumă pentru concediile medicale ar putea rămâne în sistem, dar nu pentru concedii, ci pentru a acoperi costul medicamentelor şi al serviciilor”, a adăugat premierul.

Acesta s-a referit la faptul că măsurile adoptate anul trecut dfupă ce s-au constatat anumite nereguli la acordarea concediilor – perioade apropiate de sărbători sau zile libere, anumiţi medici sau anumite coduri de boală - au adus economii semnificative.

„Asta a făcut să avem economii de aproximativ 50 de milioane lunar, ceea ce înseamnă extrapolat la un an de zile aproximativ 10% din această sumă”, a mai afirmat premierul.

El a fost întrebat dacă va căuta o soluţie pentru bolnavii oncologici şi cei cronici să fie scutiţi de această măsură.

„Am toată compasiunea pentru aceste cazuri, am şi aparţinători de familie şi ştiu ce înseamnă un astfel de tratament. Putem să analizăm orice măsură cu privire la efectele pe care le are. Această măsură a intrat de câteva zile în vigoare şi vom putea face o evaluare cel puţin după o lună, să vedem care este dinamica acestei măsuri. Este una tranzitorie, pe o perioadă limitată, în aşa fel încât în această perioadă să putem în funcţiune mecanismele prin care atunci când eliberezi un concediu medical să fii conştient ca medic că ai o răspundere suficient de mare care să nu îţi permită să le acorzi nejustificat pentru că în felul acesta cuantumul acestor concedii creşte foarte mult şi în loc să îi susţinem pe cei care au boli reale, grave sau au probleme de sănătate pe care le putem avea fiecare, ne disipăm cheltuielile într-un sistem care este cu nişte sume imense, scăzând şi productivitatea muncii, creînd şi nedreptăţile enumrate şi o frustarea socială când vezi unii lipsesc programat la serviciu. Nu este vorba de aceste cazuri”, a declarat Ilie Bolojan.

Întrebat despre contestarea acestei măsuri de către Avocatul Poporului, premierul a declarat: „Avocatul Poporului are această prerogativă constituţională, vom aştepta decizia Curţii Constituţionale, vom vedea care este această decizie şi care sunt motivaţiile într-un sens sau altul, urmând să decidem la momentul respective”.

Final de "telenovelă"! Cristiano Ronaldo și-a anunțat decizia
Digi Sport
Final de "telenovelă"! Cristiano Ronaldo și-a anunțat decizia
Descarcă aplicația Digi Sport
