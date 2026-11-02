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„Trădare josnică”. Cutremur în Partidul Democrat din SUA: o deputată din Michigan sprijină un republican în cursa pentru Senat

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Haley Stevens Mike Rogers
Democrata Haley Stevens îl susține pe republicanul Mike Rogers în alegerile intermediare din Michigan. Foto: Profimedia
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Din articol
„Trădare josnică” Trump salută „curajul” lui Stevens

Haley Stevens, fosta adversară a democratului din Michigan Abdul El-Sayed în alegerile primare pentru Senatul SUA, i-a surprins, duminică, pe liderii partidului, prin sprijinul acordat republicanului Mike Rogers, pe fondul tensiunilor din Partidul Democrat, care au atins punctul culminant înaintea alegerilor ce ar putea determina echilibrul de putere la Capitol Hill.

Stevens l-a susţinut pe Rogers după ce a participat împreună cu acesta la o slujbă religioasă în Detroit. Această manifestare de sprijin pentru candidatul susţinut de preşedintele Donald Trump, într-o cursă electorală extrem de strânsă, vine după ce ea a fost exclusă din programul unui eveniment comun, programat în aceeaşi zi, cu El-Sayed, care a învins-o pe deputată cu o marjă foarte mică în primarele din august.

„Candidatul nostru democrat la Senat a spus că nu mai sunt binevenită în campania sa şi că ar trebui să stau deoparte”, a declarat Stevens într-un videoclip în care anunţa susţinerea sa, fapt care a determinat demisia principalului său consilier, potrivit News.ro. „Şi are dreptate. Iată de ce îl susţin astăzi pe Mike Rogers pentru Senatul Statelor Unite.”

El-Sayed a respins această susţinere când a fost întrebat despre asta de jurnalişti mai târziu duminică, spunând că este concentrat pe problemele care îi preocupă pe alegători, cum ar fi costul ridicat al vieţii.

„La urma urmei, de fapt nu mă gândesc la Haley Stevens”, a spus el, adăugând mai târziu: „Nimic din toate astea nu contează.”

Tensiunile dintre cei doi democraţi s-au agravat încă de la primare. Stevens este o susţinătoare fermă a Israelului, în timp ce El-Sayed este un critic înverşunat al acestui aliat al SUA. El a fost, de asemenea, criticat de unii membri ai comunităţii pentru remarci anterioare referitoare la un atac asupra unei sinagogi din Michigan şi pentru apariţiile alături de controversatul streamer Hasan Piker.

El-Sayed, un fost oficial din domeniul sănătăţii publice din Michigan, se află într-o cursă strânsă cu Rogers, un fost congresman, pentru locul deţinut de democratul Gary Peters, care se retrage.

Alegerile din Michigan ar putea decide componenţa viitorului Congres al SUA.

„Trădare josnică”

După o slujbă la o biserică din nordul oraşului Detroit, unde Stevens şi logodnicul ei, Jason Turkish, s-au rugat alături de Rogers şi soţia acestuia, Kristi, deputata a declarat reporterilor: „Nu întorc spatele democraţilor. Este doar un vot”.

Rogers, care stătea lângă ea, a declarat că se simte „onorat” de sprijinul ei.

Apariţia lor i-a uimit pe democraţi, având loc la câteva zile după ce Stevens a reafirmat public că va vota pentru candidatul partidului său.

Preşedintele partidului la nivel de stat, Curtis Hertel, a afirmat că susţinerea acordată de Stevens „demonstrează că a renunţat la tot ceea ce pretinde că îi pasă”.

„Respingem încercările lui Stevens şi ale celor care acţionează cu rea-credinţă de a diviza partidul nostru şi de a ne submina avântul”, a scris Hertel, adăugând că nu va permite ca astfel de „distrageri” de ultim moment să descurajeze campania.

Hertel a scris ulterior că Stevens „nu este în prezent membră a Partidului Democrat din Michigan şi nici nu va fi în viitor”.

Liderul minorităţii democrate din Senat, Chuck Schumer, care a susţinut-o pe Stevens în alegerile primare, a condamnat sprijinul acordat de aceasta lui Rogers.

„Este o trădare josnică din partea deputatei Stevens”, a scris Schumer într-o postare pe reţelele sociale.

Trump salută „curajul” lui Stevens

Trump a lăudat-o pe Stevens într-o postare pe Truth Social, afirmând că aceasta este „o democrată extrem de respectată” şi că sprijinul de care se bucură din partea alegătorilor afro-americani şi evrei din Michigan este „practic fără precedent”.

„Haley a spus ceea ce puţini sunt dispuşi să spună. Prin acţiunile sale, ea a dat dovadă de o loialitate extraordinară şi aproape fără precedent faţă de minunatul popor din Michigan”, a scris Trump. „Este ceva numit curaj, iar puţini oameni îl au aşa cum tocmai l-a demonstrat deputata Haley Stevens!”

Un purtător de cuvânt al Comitetului Naţional Republican, Hunter Lovell, a declarat într-un comunicat că democraţii care se simt abandonaţi de El-Sayed „au un cămin” alături de Rogers.

„Când deputata Haley Stevens, care a candidat împotriva lui Abdul El-Sayed şi îl cunoaşte mai bine decât oricine, îl susţine pe Mike Rogers, Michigan ar trebui să ia aminte”, a spus el.

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Editor : Ș.R.

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