Ciucă, bilanț la final de an: Am vorbit puțin, la fel vom face și anul viitor. Nu s-a întâmplat aderarea la Schengen, nu ne-a dezarmat

Premierul Nicolae Ciucă a prezentat un bilanț al guvernării la final de an, înaintea ședinței de guvern de miercuri, ultima din 2022. Premierul a mulțumit Coaliției și partidelor care fac parte din aceasta și a precizat că anul viitor guvernul trebuie să se asigure că va continua investițiile.

„Contextul în care ne-am desfășurat activitatea guvernamentală îl știm cu toții. Criză energetică, criza de securitate, războiul din Ucraina și impactul pe care l-au avut criza economică și inflația. Doresc să subliniez că în acest ansamblu s-a putut desprinde pentru toată lumea beneficiul de care țara noastră s-a bucurat ca membră a UE și a alianței NATO. Deciziile ne-au asigurat stabilitatea socială, stabilitatea economică. În plan intern, aș dori să mulțumesc Coaliției de guvernare. S-a putut și se poate constat că atunci când avem o coaliție stabilă, constituită din partidele care și-au asigurat responsabilitatea guvernării, practic în această stabilitate am putut să inspirăm încredere partenerilor sociali și externi care au văzut în România o oportunitate de investiții”, a spus Nicolae Ciucă.

Premierul a vorbit și despre Schengen și spune că respingerea aderării „nu ne-a dezarmat”.

„Nu s-a întâmplat aderarea la Schenegen. Nu ne-a dezarmat. Mai abitir vom continua să menținem dialogul și să luăm măsurile care se impun astfel încât să dovedim că îndeplinim toate aceste standarde și că România merită să fie membră a Spațiului Schengen”, a spus Ciucă.

Acesta le-a mulțumit colegilor din guvern care s-au implicat operaționalizarea PNRR.

„A fost anul în care am operaționalizat PNRR și știm cu toții fazele prin care am trecut, unde a trebuit să îndeplinim jaloanele în conformitate cu reformele pe care ni le-am asumat. Am reușit să operaționalizăm prima cerere de plată și am transmis-o și pe a două. Astfel, în 2023, 9 miliarde de euro se află în țară și vreau să dau asigurări că în perioada următoare vom urmări cu aceași tenacitate ca jaloanele și țintele să fie îndeplinite pentru a putea să ne îndeplinim obiectivele de reformă și cele de investiții. Au fost aprobate programele operaționale din cadrul financiar 2021-2027. Doresc să le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat”, a declarat premierul.

„Prin măsurile luate la nivel de Coaliție și puse în execuție de Guvern prin pachetul Sprijin pentru România au fost măsuri care au vizat atât susținerea mediului de afaceri și în felul acesta vom continua să asigurăm cea mai mare sumă pentru investiții și din bugetul pentru anul 2023”, a declarat Ciucă, care mai spune că prin compensarea și reglementarea prețurilor la energie Guvernul speră să asigure „scăderea inflației.”

„Am vorbit puțin și de mai multe ori am avut această discuție că am preferat să nu apărem atât de mult la televizor. Vreau să vă spun că toată această abordare a fost în favoarea alocării timpului pentru mai multă muncă la nivelul guvernului. Consider că așa este onest față de oameni. Să le spunem adevărul și la fel vom face și anul viitor, vom apărea mai puțin la televizor și vom încerca să facem mai mult la nivelul instituțiilor guvernamentale. Cu certitudine vom face în așa fel încât pentru susținerea economică să asigurăm întreg cadrul legal pentru continuarea și susținerea investițiilor”, a mai declarat premierul Nicolae Ciucă.

