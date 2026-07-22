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Meteorologii anunță noi coduri portocalii de furtună. Zonele în care va ploua într-o zi cât într-o lună

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People walk across a busy street while holding umbrellas on a rainy day. Cars are parked nearby, and the wet pavement shines under the falling rain.
Foto: Profimedia
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Furtunile violente au făcut prăpăd în țară. Vorbim de inundații masive, soldate cu mari pagube. Iar România nu scapă de fenomenele extreme. Azi intră în vigoare alte alerte cod portocaliu. Vor fi 10 ore de fenomene extreme în mai multe județe. În plus, temperaturile au scăzut brusc. Elena Mateescu, directoarea ANM, a spus la Digi24 că în unele zone va ploua într-o zi cât într-o lună.

„La ora 9:00 a intrat în vigoare deja atenționarea meteorologică de cod galben emisă de ieri de Administrația Națională de Meteorologie pentru zone extinse din sudul, centrul și estul României, respectiv Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, dar și sud-vestul Transilvaniei și local Carpații Oriental și Meridionali. Vorbim de cantități de apă de 20-30 l/m², izolat peste 40-50l/m². Inclusiv municipiul București se află în această zonă a codului galben.

Codul portocaliu va intra în vigoare de la ora 12:00 până în această seară, la ora 22:00 pentru șase județe - Constanța, Tulcea, Galați, Brăila, estul județului Ialomița și Călărași. Aversele vor fi torențiale și, ceea ce e foarte important, pe secvențe foarte scurte de timp, cantități de apă de 25-50 l/m², pe arii restrânse peste 70 l/m²”, a spus Mateescu.

Ea a precizat că „valoarea de 70 l/m² reprezintă cât ar trebui să plouă într-o lună iulie în țara noastră. Depinde de regiune, desigur, 70-80 l/m² este media multianuală a unei luni iulie în țara noastră și mai ales pentru zona Dobrogei, vorbim de cantități mult mai reduse ca și medie multianuală 35-45 l/m².”

„În condițiile în care zona Dobrogei, ambele județe, Constanța și Tulcea, se vor afla în sub incidența codului portocaliu, pe parcursul acestei zile anticipăm cantități semnificative de precipitații ca urmare a modelelor numerice de prognoză a vremii, fapt care impune o atenție deosebită și din punct de vedere hidrologic”, a spus directoarea ANM.

Temperaturile sunt, de asemenea, în scădere bruscă față de zilele precedente.

„Este o masă de aer mai rece care rămâne de interes cel puțin până la finalul acestei săptămâni, cu mici variații de la o zi la alta. Contăm pe valori astăzi, de pildă, între 15 până la 28-29 de grade cel mult în partea de sud-vest a țării, pentru ca și în Capitală să contăm doar pe valori în jurul a 23-24 de grade. Minimele vor fi destul de coborâte, 7-8 grade în depresiuni, până la cel mult 19- 20 de grade doar în zona litoralului sau în extremitatea de sud a țării”, a spus ea.

„În mod normal, ar fi trebuit să ne apropiem de temperaturi între 25, până la chiar 34-35 de grade pentru că luna iulie, tradițional, este luna lui cuptor și atunci valorile care să se apropie de pragul unei zile de caniculă ar fi obișnuite, mai ales în regiunile sudice, sud-vestice ale țării, iar minimele să depășească și ele pragul de peste 24-25 de grade”, a precizat Mateescu.

Editor : M.B.

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