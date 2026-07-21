Jurnalistul care a realizat interviul în care Trump a susținut că Meloni l-a „implorat” să facă o poză cu el a murit subit la 50 de ani

Daniele Compatangelo, jurnalistul italian care a realizat interviul exclusiv cu Donald Trump în care președintele american susținea că premierul italian Giorgia Meloni l-ar fi „implorat” să facă o fotografie cu el, afirmație care a declanșat un scandal politic în Italia, a murit subit la vârsta de 50 de ani, după ce i s-a făcut rău, relatează agenția ANSA, potrivit Euronews.

Daniele Compatangelo, corespondentul postului italian La7 la Washington și președintele Asociației Corespondenților Străini acreditați la Casa Albă (WHFCA), a murit subit la vârsta de 50 de ani, după ce i s-a făcut rău. În ultimele luni, jurnalistul devenise cunoscut la nivel internațional după un interviu telefonic exclusiv cu președintele american Donald Trump, care a declanșat un scandal politic în Italia.

Compatangelo a relatat despre politica americană timp de peste 20 de ani și conducea organizația care reprezintă jurnaliștii străini acreditați la Casa Albă și la alte instituții ale administrației SUA.

Interviul său cu Donald Trump a fost unul dintre cele mai importante momente ale carierei. În cadrul acestuia, liderul de la Casa Albă a afirmat că premierul italian Giorgia Meloni l-ar fi „implorat” să facă o fotografie cu el în timpul summitului G7. Declarația a fost respinsă ferm de Meloni, care a catalogat-o drept „complet inventată”, iar episodul a alimentat controverse politice și tensiuni diplomatice între Roma și Washington.

De-a lungul activității sale în Statele Unite, Compatangelo a fost apreciat pentru accesul la surse de prim rang și pentru analizele privind politica internă și externă a SUA. El a relatat inclusiv despre conflictul legat de Iran și susținea că administrația americană folosea criticile la adresa Europei pentru a obține sprijinul aliaților în acest dosar.

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Cine a fost Daniele Compatangelo

Născut la Savona și crescut la Torino, Daniele Compatangelo și-a început cariera în Italia. În cei 25 de ani de activitate a acoperit opt ediții ale Jocurilor Olimpice de vară și de iarnă, a realizat documentare și reportaje de investigație, iar în 2011 documentarul său „The Los Angeles Breakdown” a primit o mențiune de onoare la Southern California Journalism Awards.

Pe lângă activitatea de corespondent La7, Compatangelo a fost președintele WHFCA, reprezentând comunitatea jurnaliștilor străini acreditați la Casa Albă și consolidând relațiile dintre presa internațională și instituțiile americane.

Moartea sa a provocat numeroase reacții în presa italiană. Directorul La7, Andrea Salerno, a transmis un mesaj de condoleanțe.

„Suntem șocați. Întreaga echipă La7 este alături de familia și de cei apropiați. Daniele a fost un colaborator valoros, animat de dorința permanentă de a relata cu acuratețe și optimism. A fost un jurnalist remarcabil. Ne va lipsi”, a declarat acesta.

Compatangelo a rămas activ în corpul de presă acreditat la Casa Albă până cu puțin timp înainte de moartea sa.

Editor : C.S.