Purtătorul de cuvânt al PNL, despre „comisia de criză” propusă de Grindeanu: „O nouă invenţie marca PSD”

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, acuză PSD că vrea controlul Guvernului şi, în disperare de cauză, inventează „comisii de criză”. Liberalul susține că propunerea înaintată de Sorin Grindeanu este „o nouă invenție marca PSD, menită să prelungească blocajul”.

„PSD vrea controlul Guvernului, după ce nu a reuşit să-şi pună propriul Executiv. În disperare de cauză, inventează „comisii de criză”. În procedura parlamentară nu există nicio „comisie de criză”. Există comisii permanente, comisii speciale şi comisii de anchetă. Atât. Propunerea lui Sorin Grindeanu este, prin urmare, doar o nouă invenţie marca PSD, menită să prelungească blocajul şi să mai câştige timp politic”, a scris Ionel Bogdan pe Facebook.

Liberalul susține că propunerea făcută de Sorin Grindeanu „ridică serioase probleme de constituţionalitate”.

„Parlamentul nu se poate substitui Guvernului şi nu poate prelua atribuţiile Executivului pentru a administra crize guvernamentale. Am avut o Coaliţie în care PSD lua decizii şi apoi nu le respecta. Dincolo de faptul că propunerea este neconstituţională, nu există niciun element care să ne dea încredere că, de această dată, PSD va acţiona cu bună-credinţă şi nu va proceda la fel”, a mai scris acesta.

Reacția vine după ce Sorin Grindeanu a propus înființarea unei „comisii de criză” la nivelul Parlamentului pentru a elabora proiectele necesare „pentru deblocarea României”. Liderul PSD susține că, în acest moment, țara este neguvernată, iar instituțiile statului sunt „paralizate” din cauză că nu avem un Guvern cu puteri depline.

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Editor : A.G.