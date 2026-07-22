Transferul la alt liceu după repartizarea computerizată: Când poate fi solicitat, în ce condiții și cine îl aprobă

După publicarea rezultatelor repartizării computerizate, elevii care nu au obținut un loc la liceul dorit pot lua în calcul schimbarea unității de învățământ. Transferul poate fi aprobat numai în condițiile și perioadele prevăzute de Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP).

Ministerul Educației și Cercetării a publicat miercuri, 22 iulie, rezultatele repartizării computerizate pentru admiterea la liceu 2026. Din cei 119.610 absolvenți ai clasei a VIII-a care au completat fișa de opțiuni, 119.484 (99,89%) au fost repartizați, iar 74.093 de candidați (62,01%) au obținut un loc la prima opțiune.

Se poate face transferul la alt liceu după admitere?

Schimbarea liceului după admitere este posibilă, însă nu poate avea loc imediat după repartizarea computerizată și nici doar la solicitarea elevului sau a părinților. Aprobarea unui transfer este condiționată de respectarea prevederilor ROFUIP, inclusiv a perioadelor și criteriilor stabilite de regulament.

Confirmarea locului obținut este obligatorie

După afișarea rezultatelor repartizării computerizate, elevii trebuie să își confirme locul prin depunerea dosarului de înscriere la liceul la care au fost alocați, în perioada prevăzută de calendarul oficial al Ministerului Educației. Parcurgerea acestei etape este obligatorie pentru finalizarea procesului de admitere.

O eventuală solicitare de transfer poate fi analizată doar după încheierea înscrierii. Aprobarea acesteia depinde de respectarea condițiilor prevăzute de ROFUIP, inclusiv a perioadelor în care poate fi efectuat transferul și a existenței locurilor disponibile.

Cum se soluționează cazurile speciale după repartizarea computerizată

După afișarea rezultatelor repartizării computerizate, elevii aflați în situații speciale pot solicita reanalizarea dosarelor în condițiile prevăzute de metodologia admiterii. În 2026, această etapă este programată în perioada 29-31 iulie și este gestionată de comisiile județene de admitere, respectiv de Comisia de admitere a Municipiului București.

Printre situațiile care pot fi analizate se numără cazurile medicale, schimburile de elevi, redistribuirea candidaților gemeni, ocuparea locurilor rămase disponibile, precum și cererile de apropiere de domiciliu, în condițiile stabilite prin metodologia de admitere.

În cele mai multe situații, aprobarea depinde de existența unui loc disponibil și de obținerea unei medii cel puțin egale cu cea a ultimului elev repartizat în clasa pentru care este formulată cererea. Excepție fac candidații gemeni, pentru care metodologia prevede reguli specifice.

Fiecare caz este analizat individual, pe baza documentelor justificative depuse de elev sau de părinți, iar inspectoratele școlare stabilesc procedura de depunere a dosarelor și actele necesare.

Aceste situații nu reprezintă transferuri propriu-zise, ci proceduri speciale reglementate de metodologia admiterii și aplicabile după repartizarea computerizată.

În ce perioade se poate face transferul la alt liceu

Potrivit articolului 144 din ROFUIP, schimbarea liceului cu păstrarea formei de învățământ, a profilului și/sau a specializării se realizează, în mod obișnuit, în timpul vacanțelor școlare.

Dacă solicitarea presupune schimbarea profilului sau a specializării, aceasta poate fi aprobată, de regulă, în vacanța de vară, prin hotărârea consiliului de administrație al liceului la care este depusă cererea.

Astfel, un elev nu poate solicita imediat, după repartizarea computerizată, schimbarea liceului doar pentru că dorește să studieze în altă unitate de învățământ. O astfel de cerere poate fi analizată numai cu respectarea condițiilor și a calendarului prevăzute de ROFUIP.

În ce situații se poate aproba transferul în timpul anului școlar

ROFUIP permite schimbarea liceului în timpul anului școlar doar în situații excepționale. Printre acestea se numără:

schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate sau într-un alt sector al municipiului București;

existența unei recomandări medicale, emisă în baza unei expertize efectuate de direcția de sănătate publică;

trecerea de la învățământul liceal la învățământul profesional;

transferul la sau de la învățământul de artă, sportiv ori militar;

trecerea dintr-o clasă cu program intensiv sau bilingv de predare a unei limbi străine într-o clasă cu program obișnuit;

alte cazuri justificate prin documente și aprobate de consiliul de administrație al inspectoratului școlar.

În toate aceste situații, aprobarea depinde de îndeplinirea condițiilor prevăzute de regulament și de prezentarea documentelor justificative.

Care sunt condițiile pentru transferul elevilor de clasa a IX-a

Potrivit ROFUIP, elevii care doresc să se transfere trebuie să aibă o medie de admitere cel puțin egală cu cea a ultimului candidat repartizat, prin repartizare computerizată, la profilul, specializarea sau calificarea profesională vizată. La calculul acestei medii nu sunt luați în considerare candidații admiși pe locurile speciale rezervate elevilor romi și celor cu cerințe educaționale speciale (CES).

De asemenea, aprobarea este condiționată de existența unui loc disponibil, cu respectarea efectivului maxim de elevi prevăzut de legislația în vigoare. Solicitarea este analizată de conducerea liceului și aprobată de consiliul de administrație al unității de învățământ.

Dacă schimbarea presupune un alt profil, o altă specializare, filieră sau domeniu de pregătire, candidatul trebuie să susțină și să promoveze examene de diferență pentru disciplinele care nu au fost studiate ori diferă în planurile-cadru de învățământ. Acestea sunt organizate de liceul la care este depusă cererea, care stabilește și disciplinele pentru care se susțin evaluările.

În cazul claselor cu program intensiv sau bilingv de predare a unei limbi străine, este obligatorie promovarea testului de verificare a competențelor lingvistice, organizat în conformitate cu prevederile ROFUIP.

Astfel, schimbarea liceului în clasa a IX-a este posibilă numai dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de regulament, există locuri disponibile și, după caz, sunt promovate examenele de diferență sau testul de verificare a competențelor lingvistice.

Cine aprobă transferul la alt liceu

Solicitarea este analizată de conducerea unității de învățământ la care elevul dorește să se transfere și este supusă aprobării consiliului de administrație, cu condiția îndeplinirii tuturor cerințelor prevăzute de legislația în vigoare și a existenței locurilor disponibile.

Pentru situațiile excepționale prevăzute de ROFUIP, este necesar și acordul consiliului de administrație al inspectoratului școlar, acordat pe baza documentelor justificative depuse de solicitant.

Ce documente sunt necesare pentru transferul la alt liceu

Dosarul trebuie să cuprindă cererea de transfer și actele justificative care susțin motivul invocat. În funcție de situație, pot fi necesare dovezi privind schimbarea domiciliului, documente medicale, hotărâri sau alte înscrisuri relevante.

În cazul transferurilor solicitate din motive medicale, dosarul trebuie să includă recomandarea emisă în condițiile prevăzute de ROFUIP.

Liceul la care este depusă cererea poate solicita și alte documente, precum situația școlară, foaia matricolă, copia certificatului de naștere sau a cărții de identitate, precum și orice alte acte necesare pentru analizarea dosarului.

Înainte de depunerea documentelor, este recomandat ca părinții sau elevii majori să consulte lista actelor solicitate de unitatea de învățământ, întrucât aceasta poate varia în funcție de motivul transferului și de procedura aplicată de fiecare liceu.

Editor : M.C.