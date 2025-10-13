Live TV

Clotilde Armand a făcut plângere la ANI și la Curtea de Conturi împotriva primarului Sector 1. Ce acuzații îi aduce lui George Tuță

Data publicării:
tuta si armand
Colaj foto: George Tuță și Clotilde Armand / Foto: Inquam Photos / Octav Ganea și Inquam Photos / George Călin

Clotilde Armand a anunțat că a depus plângere la Agenția Națională de Integritate (ANI) și Curtea de Conturi împotriva primarului Sectorului 1 George Tuță. Vicepreședinta USR și fost edil de sector îl acuză pe liberal că deturnează bani publici prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sector 1.

„Voi la ce vă gândiți când auziți cuvintele următoare: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului? Bănuiesc că nu la metode despre cum să furi banii din această instituție. Vă întreb pentru că eu tocmai am descoperit un ditamai cazul de corupție și incompatibilitate la vârful Primăriei Sectorului 1 & Inspectoratului Școlar București. Fiți atenți cum deturnează fondurile publice șeful Inspectoratului Școlar al Municipiului București (vicepreședintele PSD Sector 1) și primarul securist de la Sectorul 1 prin... ați ghicit: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1”, a scris Clotilde Armand, luni pe Facebook.

Ea vorbește despre un contract pe care l-a semnat George Tuță cu o societate la care acționar a fost, până în decembrie 2024, Florian Lixandru, în prezent șeful Inspectoratului Școlar al Capitalei și lider al PSD Sector 1.

„Administrația condusă de George Tuță a semnat un contract de aproximativ 400.000 lei (394.958 lei fără TVA) cu societatea Creart Music Production, la care a fost acționar, până în decembrie 2024, inspectorul școlar general Florian Lixandru, șeful Inspectoratului Școlar al Municipiului București, lider PSD Sector 1 și fost secretar de stat în Ministerul Educației.

Contractul a fost semnat pe 13 iunie 2025 de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în baza normelor interne și a Sistemului Electronic de Achiziții Publice. De asemenea, menționăm că Florian Lixandru, inspectorul școlar general, șeful Inspectoratului Școlar al Municipiului București, lider PSD Sector 1 și fost secretar de stat în Ministerul Educației, a avut legătură cu societatea până în decembrie 2024.Întregul document al achiziției a fost publicat recent în SEAP. În context, am despus o plângere la ANI și la Curtea de Conturi”, a explicat ea.

Vicepreședinta USR îl roagă pe ministrul Muncii, Petre Florin Manole să trimit corpul de control al ministeruolui la DGASPC Sector 1 și ministrului Educației Daniel David să îl demită pe Lixandru.

„De asemenea, îl rog pe ministrul Muncii (mare amic cu inspectorul școlar general pesedist) să trimită corpul de control al ministerului la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1. Iar ministrul Educației trebuie să-l demită rapid pe acest șarlatan de la Inspectorat. P.S. Pesediștilor și securiștilor: Nu mai furați!”, a conchis ea.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bogdan ivan
1
Ministrul Energiei anunță că „cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce...
South Estonia, Estonia–Russia Border, Estonia – May 15, 2024: Estonian border police and border guards inspect advanced border security systems, inclu
2
Estonia își închide un punct de trecere a frontierei cu Rusia, după ce a observat un...
Screenshot 2025-10-11 213821
3
„Situația este mai devastatoare decât am crezut”: niciun supraviețuitor găsit după...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
4
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne...
ludovic orban si klaus iohannis
5
„Călin Georgescu nu s-a născut din neant.” Ce spune Ludovic Orban despre „cea mai proastă...
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
Digi Sport
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în...
Hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel
Ostaticii care mai erau în viață și se aflau în mâinile Hamas au fost...
sondaj inscop
AUR conduce în preferințele românilor, cu 40% intenție de vot. Ce...
Dorin Recean
Premierul Republicii Moldova renunță la funcție. Recean refuză și...
Ultimele știri
Un bărbat a sunat la consulat să ceară anularea căsătoriei oficiate când era beat. Lista cererilor bizare a fost publicată de Austria
Titus Corlățean se retrage din cursa pentru șefia PSD: „Nu mai există curaj și dorință de reformă în partid”
Kaja Kallas a mers într-o vizită surpriză la Kiev. Despre ce va discuta șefa diplomației europene cu ucrainenii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
CLUJ-NAPOCA - PROTEST - PIATA UNIRII - 11 SEP 2025
Studenții de la o facultate din cadrul UBB reclamă că au fost mutați abuziv în afara orașului Cluj-Napoca. Ce le răspunde Universitatea
Daniel David, ministrul Educației.
Anunțul ministrului Educației privind școlile închise din Capitală și cinci județe. De când se pot întoarce elevii la ore
Daniel David, ministrul Educației.
Ce spune ministrul Educaței despre recuperarea cursurilor la școlile închise din cauza ploilor
florin manole face declaratii
Ce a găsit Inspecția Muncii în cazul zilierilor: munci nepermise, bani neplătiți, fără condiții de siguranță. Reacția lui Florin Manole
Dorin-Tudora
Șeful Conpet, transportatorul național de țiței, în incompatibilitate. Dorin Tudora nu mai poate fi director general al companiei
Partenerii noștri
Pe Roz
Averea lăsată în urmă de Diane Keaton pentru cei doi copii pe care i-a adoptat după vârsta de 50 de ani. A...
Cancan
Dublă tragedie! Ei sunt Simona și Tudor, cei doi studenți care au murit în accidentul din Cluj. Se întorceau...
Fanatik.ro
Cine a fost cel mai bun fotbalist al României în victoria uriașă cu Austria: „Jucătorul lui FCSB e de Premier...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
„Fantastic! Am câștigat meciul de la imn!” Cine este Teodor Ilincăi, tenorul care a cutremurat toată Arena...
Adevărul
Strâmtoarea de la granița NATO care ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Ce să nu pui niciodată în faţa caloriferului. Temperatura scade cu cel puţin 3 grade în casă
Digi FM
Ultimele apariții tv ale Marinelei Chelaru. Povestea ce probleme o apasă, dar își păstra optimismul: "Sunt...
Digi Sport
Nu s-a ferit! David Alaba a venit la microfon și a dat verdictul despre România, după 1-0 cu Austria
Pro FM
Cum l-a cunoscut Monica Anghel pe sotul sau, Marian Caraivan. Ce spunea artista despre relația lor: „Nu e...
Film Now
Dezvăluiri despre ultimele luni din viața actriței Diane Keaton. Prietenă apropiată: „Era foarte, foarte...
Adevarul
Rușii nu mai vin cu tancul. Moscova își schimbă modelul de luptă și ar putea lovi NATO mai devreme decât se...
Newsweek
Sute de mii de pensionari pierd bani la pensie. Care ani munciți nu sunt considerați vechime?
Digi FM
Cum arată azi, la 24 de ani, "cea mai frumoasă fată din lume". Cu ce se ocupă Thylane Blondeau
Digi World
O planetă solitară cu un apetit feroce, în spaţiul interstelar. Înghite până la 6 miliarde de tone de praf şi...
Digi Animal World
O femeie și-a dresat câinele să mârâie la bărbații care i se par periculoși: „Încerc doar să mă mențin în...
Film Now
Fosta soție a lui Woody Allen, Mia Farrow, omagiu pentru Diane Keaton, în ciuda trecutului complicat dintre...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...