Clotilde Armand a făcut plângere la ANI și la Curtea de Conturi împotriva primarului Sector 1. Ce acuzații îi aduce lui George Tuță

Clotilde Armand a anunțat că a depus plângere la Agenția Națională de Integritate (ANI) și Curtea de Conturi împotriva primarului Sectorului 1 George Tuță. Vicepreședinta USR și fost edil de sector îl acuză pe liberal că deturnează bani publici prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sector 1.

„Voi la ce vă gândiți când auziți cuvintele următoare: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului? Bănuiesc că nu la metode despre cum să furi banii din această instituție. Vă întreb pentru că eu tocmai am descoperit un ditamai cazul de corupție și incompatibilitate la vârful Primăriei Sectorului 1 & Inspectoratului Școlar București. Fiți atenți cum deturnează fondurile publice șeful Inspectoratului Școlar al Municipiului București (vicepreședintele PSD Sector 1) și primarul securist de la Sectorul 1 prin... ați ghicit: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1”, a scris Clotilde Armand, luni pe Facebook.

Ea vorbește despre un contract pe care l-a semnat George Tuță cu o societate la care acționar a fost, până în decembrie 2024, Florian Lixandru, în prezent șeful Inspectoratului Școlar al Capitalei și lider al PSD Sector 1.

„Administrația condusă de George Tuță a semnat un contract de aproximativ 400.000 lei (394.958 lei fără TVA) cu societatea Creart Music Production, la care a fost acționar, până în decembrie 2024, inspectorul școlar general Florian Lixandru, șeful Inspectoratului Școlar al Municipiului București, lider PSD Sector 1 și fost secretar de stat în Ministerul Educației.

Contractul a fost semnat pe 13 iunie 2025 de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în baza normelor interne și a Sistemului Electronic de Achiziții Publice. De asemenea, menționăm că Florian Lixandru, inspectorul școlar general, șeful Inspectoratului Școlar al Municipiului București, lider PSD Sector 1 și fost secretar de stat în Ministerul Educației, a avut legătură cu societatea până în decembrie 2024.Întregul document al achiziției a fost publicat recent în SEAP. În context, am despus o plângere la ANI și la Curtea de Conturi”, a explicat ea.

Vicepreședinta USR îl roagă pe ministrul Muncii, Petre Florin Manole să trimit corpul de control al ministeruolui la DGASPC Sector 1 și ministrului Educației Daniel David să îl demită pe Lixandru.

„De asemenea, îl rog pe ministrul Muncii (mare amic cu inspectorul școlar general pesedist) să trimită corpul de control al ministerului la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1. Iar ministrul Educației trebuie să-l demită rapid pe acest șarlatan de la Inspectorat. P.S. Pesediștilor și securiștilor: Nu mai furați!”, a conchis ea.

