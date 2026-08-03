AUR condiționează votul pentru noua lege a integrității: „Poziția noastră este una de principiu”

AUR anunță că votul său pentru noua lege a integrității nu este garantat. Partidul condus de George Simion pune o condiție pentru susținerea proiectului și invocă principiul aplicării acelorași reguli tuturor celor care exercită funcții publice.

Partidul susține că își menține astfel poziția exprimată de la începutul dezbaterilor asupra legii și afirmă că va sprijini numai o variantă care întărește standardele de integritate și asigură aplicarea acelorași reguli pentru toți.

„Vom susține doar o lege care întărește standardele de integritate și asigură aplicarea lor în mod egal pentru toți, demnitari și soț/soție, concubin/concubină”, se arată în comunicatul AUR. Formațiunea precizează că, atât în Senat, cât și anterior în Camera Deputaților, a votat amendamentele referitoare la situațiile de incompatibilitate și conflict de interese care, potrivit AUR, vizează și situația primarului Timișoarei, Dominic Fritz.

AUR susține că poziția sa este una „de principiu” și că o hotărâre judecătorească definitivă prin care este constatată o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese trebuie să producă efectele prevăzute de lege, indiferent de persoana vizată.

„Atunci când există o hotărâre judecătorească definitivă care constată o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese, aceasta trebuie să își producă efectele prevăzute de lege, indiferent de persoana vizată”, transmite AUR.

AUR cere ca prevederile privind transparența declarațiilor de avere și de interese să includă și bunurile sau interesele patrimoniale ale partenerilor de viață și face trimitere, în acest context, la declarații publice anterioare ale lui Sorin Grindeanu, susținând că acesta ar fi anunțat o asemenea măsură cu o săptămână înainte. În comunicat, AUR îl acuză pe Grindeanu că „a uitat subit” de respectivele declarații.

Potrivit partidului, în absența unei astfel de prevederi există riscul ca mecanismul declarațiilor de avere și interese să nu reflecte complet situația patrimonială relevantă pentru exercitarea unei funcții publice.

Din acest motiv, AUR anunță că votul său pentru noul proiect al Legii integrității este condiționat de includerea a două categorii de prevederi: mecanisme clare pentru aplicarea regimului incompatibilităților și conflictelor de interese și dispoziții privind declararea averilor și intereselor partenerilor de viață.

AUR susține că legislația în domeniul integrității trebuie să stabilească aceleași reguli pentru toate persoanele care exercită funcții publice, fără excepții în funcție de poziția ocupată sau de apartenența politică.

„România are nevoie de o legislație coerentă, previzibilă și aplicată în mod egal, astfel încât standardele de integritate să fie respectate indiferent de funcția ocupată sau de apartenența politică”, se arată în finalul comunicatului.

Editor : M.I.