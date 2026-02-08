Primarul Buzăului Constantin Toma susține în emisiunea „În fața ta” de la Digi24 că judecătorii propuși de PSD la CCR care au dus la amânarea repetat a deciziei privind pensiile magistraților „au jucat partinic”. El mai este de părere că „a fost un vot politic” și condamna beneficiile de care se bucură magistrații în prezent.

Întrebat ce părere are despre judecătorii propuși de PSD la Curtea Constituțională care au făcut ca decizia privind pensiile magistraților să fie amânată de mai multe ori, primarul Buzăului Constantin Toma susține că aceștia au acționat în interesul partidului.

„Evident, au jucat partinic. Indiferent ce se spune, inclusiv ultimul, domnul Busuioc, pe care l-am apreciat pentru că n-a mai făcut ce făcea Văcăroiu, în sensul în care nu mai dădea teme - băi execută-i pe aia și veniți cu cât mai mulți bani.

Dar evident, a fost un vot politic și e un vot politic acolo și nu e deloc în regulă. Deci în momentul ăsta țara e condusă de Curtea Constituțională și nu este deloc în regulă. Lumea este supărată pe taxele și impozitele mari. Dar este supărată și pentru nedreptățile care se întâmplă în această țară. Inclusiv acum cu pensiile astea s-a constatat că au crescut tot pensiile specialilor. Suntem nebuni efectiv, nu se poate așa ceva. Să ies la 48 de ani în plină maturitate profesională și ei spun acum judecătorii, am văzut zilele trecute o informație, că au o gaură de vreo 759 de magistrați care lipsesc din sistem și vezi doamne se va întârzia și mai mult”, a declarat Constantin Toma.

Amânare după amânare

Curtea Constituțională a decis vineri, 16 ianuarie, să amâne pentru a patra oară decizia privind constituționalitatea legii care modifică pensiile magistraților. Potrivit unui comunicat transmis de CCR, judecătorii spun că au nevoie de timp „pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, precum și a documentelor depuse de autorul sesizării în data de 15 ianuarie 2026”.

Pronunțarea pe obiecția ÎCCJ a mai fost amânată de trei ori, pe 10, 28 și 29 decembrie, ultimele două fiind cauzate de lipsa cvorumului, după ce patru judecători susținuți de PSD au ieșit de la ultima ședință și nu s-au mai întors. Pentru un verdict este nevoie de minimum șase judecători.

Preşedinta Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, a declarat, pe 29 decembrie 2025, după o nouă amânare a deciziei privind pensiile magistraților, că legal întreruperea deliberărilor poate fi realizată dacă din punct de vedere procedural este cerută de un judecător, iar pe fond, cererea este justificată pentru o mai bună studiere a problemelor care formează obiectul dezbaterii. Ea nu a confirmat, nici infirmat „nimic legat de vreo astfel de solicitare”, însă a spus, legat de solicitarea unui studiu de impact de la Guvern, că acesta nu este relevant în analiza judecătorilor în această speță.

Cei patru judecători propuși de PSD la Curtea Constituțională - Gheorghe Stan, Cristian Deliorga, Bogdan Licu și Mihai Busuioc - au remis anterior o poziție comună după ce nu s-au prezentat la ședința la care urma să fie dezbătută legea pensiilor speciale ale magistraților. Ei susțin că prezența lor la ședință „ar fi echivalat cu acceptarea unei proceduri considerate neconforme cu legea și cu regulamentul de funcționare al Curții”.

