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Exclusiv Elena Lasconi este convinsă că ar fi câștigat alegerile în fața lui Călin Georgescu dacă nu intervenea CCR. „S-au anulat din cauza mea”

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e lasconi cu steagul ro deasupra capului
Elena Lasconi este convinsă că ar fi câștigat în fața lui Călin Georgescu. Foto: Profimedia
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Din articol
Alegerile „s-au anulat din cauza mea”

Elena Lasconi se declară convinsă că ar fi fost președinta României dacă alegerile prezidențiale din 2024 nu ar fi fost anulate. Fosta candidată a declarat la emisiunea „În fața ta” la Digi24 că nu a avut o echipă și, mai mult, afirmă că alegerile au anulate din cauza ei, nu a lui Călin Georgescu, pentru că „nu mă aveau la mână cu absolut nimic”. Emisiunea „În fața ta” poate fi urmărită integral sâmbătă, 26 septembrie, la Digi24, de la ora 14:00.

„Da. Eu am crezut asta”, a răspuns Elena Lasconi, întrebată dacă a crezut că poate ajunge în poziția de președintă a României.

„Am crezut, pentru că altfel nu mă băgam. Adică m-am gândit că pot să ajung la oameni și să mă vadă pe mine așa cum sunt, autentică. Să caute: viața mea este o carte deschisă. Eu nu am fost prin tenebre, nu m-am dus și am trăit nici la Viena, nici nu știu unde. Nu vorbesc despre milioane de euro, nu vorbesc nici despre milioane de lei, că nu am. Am 200 și ceva de mii [de lei] credit, pe care îl plătesc până în 2037, pentru apartamentul din București. Deci, dacă iei viața mea la puricat, o să vezi că mie îmi plac tradițiile dintotdeauna, că sunt creștin-ortodoxă dintotdeauna, nu doar în campania electorală, că sunt sinceră. Și uneori greșești, mai ales în lumea asta. Este foarte adevărat că nu m-am gândit nicio secundă că o să candidez la prezidențiale. Nicio secundă. Am simțit că este un moment foarte nasol pentru USR, în mai 2024, dar și pentru țară, pentru că am văzut că era aproape toată roșie, cu toate listele alea comune și așa. Și atunci am zis să-mi asum. A fost o mare responsabilitate, într-un fel. Acum regret, pentru că cine își dorește? Gândiți-vă că aveți copii, aveți prieteni: cine credeți că își dorește să intre și să-și asume o asemenea responsabilitate și să fie târât în noroi și să se arunce cu toate invectivele posibile în el? Așa este în politica mare”, a explicat ea.

Alegerile „s-au anulat din cauza mea”

Fosta candidată a mai afirmat că acum regretă că și-a depus candidatura.

„Acum? Da, pentru că îmi dau seama că n-am avut o echipă. Adică aș putea să mă felicit și să las modestia la o parte. M-am uitat acum la ce se întâmplă cu Georgescu, cu șarlataniile, cu toate nenorocirile, cu sistemul care era infiltrat peste tot. Păi, toți erau cu băieții, toți candidații, de la Revoluție și până acum, au câte o combinație. Eu n-am avut nicio combinație și 1.770.000 de oameni au văzut asta în primul tur. Adică au avut încredere în mine.”

Cu toate acestea, ea este convinsă „categoric” că ar fi câștigat Președinția dacă alegerile nu ar fi fost anulate după turul I.

„Am luptat pentru asta și aș fi fost președintele cu care... Nu aș fi făcut de râs [România].”

Mai mult, Elena Lasconi susține că alegerile au fost anulate din cauza ei, nu a lui Călin Georgescu.

„S-au anulat din cauza mea. Nu mă aveau la mână cu absolut nimic, iar despre Georgescu nu s-ar mai fi vorbit”, a mai afirmat actuala primăriță a municipiului Câmpulung Muscel.

Editor : B.P.

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