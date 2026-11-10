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Replica AUR pentru Nicușor Dan. Ce spune partidul despre protest și Călin Georgescu. „Ce respect pentru justiţie demonstrează?”

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george simion nicusor dan consultari cotroceni
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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AUR a transmis, marţi seară, după ce Nicuşor Dan a făcut declaraţii despre motivul pentru care a insistat, mai bine de cinci luni, să nu lase AUR la guvernare, că președintele „a găsit timp să explice cât de periculos ar fi AUR, dar prea puţin pentru a vorbi despre economia ţării şi nivelul de trai al românilor”. Formațiunea politică a criticat faptul că preşedintele susţine decizia autorităţilor de a nu autoriza protestul de sâmbătă.

„Am asistat în această seară la o conferinţă în care locatarul de la Cotroceni a găsit timp să explice cât de periculos ar fi AUR, dar prea puţin pentru a vorbi despre economia ţării şi nivelul de trai al românilor. Nicuşor Dan prezintă scenarii despre o prăbuşire economică dacă AUR ar fi ajuns la guvernare, în timp ce România se confruntă deja cu un deficit uriaş, criză energetică, preţuri tot mai mari şi taxe care apasă asupra populaţiei şi mediului de afaceri. Cine a produs aceste dezechilibre? AUR, care nu a guvernat niciodată, sau partidele care au condus România şi pe care bizarul conducător al statului eşuat continuă să le gireze?”, a transmis, marţi seară, AUR, într-un comunicat de presă.

Formaţiunea cere preşedintelui Nicuşor Dan să probeze cu documente declaraţiile potrivit cărora o guvernare AUR ar fi adus ţara în pragul dezastrului.

„Îi cerem să prezinte documentele: unde au afirmat Fitch, Standard & Poor's sau Moody's că AUR este un pericol pentru finanţele publice? Care raport demonstrează că România ar fi fost retrogradată într-o săptămână? Agenţiile au avertizat asupra deficitului, datoriei şi instabilităţii politice acumulate sub guvernele pe care Nicuşor Dan le consideră acceptabile şi pro-europene. În această seară, am auzit mai degrabă vocea unui reprezentant al creditorilor externi decât pe cea a bizarului conducător al statului eşuat”. 

Formaţiunea transmite, de asemenea, că „Nicuşor Dan ne oferă şi lecţii despre democraţie, una în care locatarul de la Cotroceni decide ce partid poate ajunge la guvernare, anticipatele devin un pericol, iar opţiunea politică a milioane de cetăţeni este tratată drept o ameninţare”.

„Timp de cinci luni şi jumătate, România a traversat o criză guvernamentală prelungită, iar bizarul conducător al statului eşuat a respins constant întoarcerea la vot. Astăzi încearcă să îşi justifice deciziile prin scenarii ipotetice, deşi instabilitatea politică a fost ea însăşi semnalată de agenţiile de rating. Locatarul de la Cotroceni are dreptul la opinii politice, dar are obligaţia să respecte pluralismul şi reprezentarea tuturor românilor, inclusiv a celor care nu îl susţin”, au mai transmis reprezentanţii AUR.

Potrivit acestora, la fel de gravă este ironia sa la adresa lui Călin Georgescu, numit de la tribuna Administraţiei Prezidenţiale „un anume Georgescu”.

„Vorbim despre un cetăţean care a câştigat primul tur al prezidenţialelor din 2024 şi se află astăzi în arest preventiv, fără să fi fost condamnat”, au notat aceștia.

„Bizarul conducător al statului eşuat poate să îi conteste ideile, dar cum se împacă această atitudine cu propriile declaraţii despre prezumţia de nevinovăţie? Ce respect pentru justiţie demonstrează şeful statului când îl transformă într-o ţintă a ironiilor pe un om aflat într-o situaţie judiciară atât de gravă?”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

Potrivit AUR, „aceeaşi concepţie despre libertate a ieşit la iveală când Nicuşor Dan a fost întrebat dacă ar fi avizat, ca fost primar al Capitalei, protestul de sâmbătă, 14 noiembrie, din Parcul Izvor”.

„Răspunsul său a lăsat impresia că ar fi susţinut refuzul, deşi chiar el a invocat sutele de proteste la care a participat. Dreptul la întrunire nu poate depinde de simpatia autorităţilor faţă de cei care protestează. Un fost protestatar ajuns locatarul de la Cotroceni ar trebui să înţeleagă asta primul”, conform sursei citate.

„Cât despre populism, Nicuşor Dan ar trebui să se uite spre partidele şi candidaţii care au promis că nu vor creşte taxele, că TVA va rămâne nemodificat şi că salariile şi pensiile vor creşte. Tocmai cei care au făcut aceste promisiuni au majorat povara fiscală şi vin acum cu alte garanţii pentru 2027. Grindeanu spune că taxele nu vor creşte, în timp ce Nazare şi premierul Niculescu refuză să confirme”, se mai arată în comunicatul de presă.

Potrivit AUR, la aproape doi ani de la anularea alegerilor din decembrie 2024, românii încă aşteaptă raportul promis de Nicuşor Dan şi explicaţiile complete pentru o decizie care a zdruncinat încrederea în instituţii.

„În schimb, la numai o zi după vizita Ursulei von der Leyen la Bucureşti, bizarul conducător al statului eşuat a convocat o conferinţă în care a preferat să atace AUR şi să îşi justifice propriile alegeri politice. Am fi vrut să vorbească despre securitatea ţării, criza economică şi socială, energie şi viitorul românilor, nu despre cât de periculoasă ar fi opoziţia. Nicuşor Dan trebuie să înţeleagă că preşedintele reprezintă întreaga naţiune, inclusiv milioanele de români care nu l-au votat. Atacurile repetate împotriva unui partid parlamentar şi dispreţul faţă de alegătorii săi adâncesc ruptura din societate”, transmit reprezentanţii AUR.

Preşedintele Nicuşor Dan a explicat, marţi seară, că a refuzat să aducă AUR la guvernare pentru că acest lucru ar fi însemnat retrogradarea ratingului de ţară. Potrivit preşedintelui, liderii Alianţei pentru Unirea Românilor nu au un plan de ţară care să fie sustenabil, scandalul fiind cartea de vizită a AUR, iar prezenţa acestui partid la putere ar duce la conflicte instituţionale.

Editor : A.C.

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