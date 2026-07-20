Institutul Levantului își schimbă numele, după ce președintele a promulgat legea. Cum se cheamă acum

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, luni, legea pentru modificarea Legii nr. 117/2017 privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului, prin care acesta îşi schimbă denumirea în Institutul Levant de Studii Avansate pentru Cultura Păcii. Propunerea legislativă devenită ştire a fost depusă în Parlament de doi parlamentari, Adrian Solomon de la PSD şi Gheorghe Andrei Daniel, de la PNL.

Potrivit legii promulgate, Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului îşi schimbă denumirea în Institutul Levant de Studii Avansate pentru Cultura Păcii.

Prin lege, se înfiinţează Institutul Levant de Studii Avansate pentru Cultura Păcii - ILSACP, instituţie publică de specialitate, autonomă, de interes naţional, cu personalitate juridică.”

Salarizarea personalului Institutului se face potrivit legislaţiei privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la nivelul prevăzut de lege pentru personalul contractual din administraţia publică centrală de specialitate.”

Daniel Gheorghe (PNL), unul dintre iniţiatorii legii, afirma în plenul Camerei Deputaţilor că această iniţiativă pentru pace şi această modificare a denumirii vizează mai ales această componentă de diplomaţie culturală şi de reprezentare a României într-un context global.

„Cred că România este o ţară care are capacitatea de a fi o punte între Europa, Orientul Apropiat şi Orientul Mijlociu şi America. Şi acest lucru mi se pare foarte important atât din perspectiva a ceea ce înseamnă soft power-ul românesc, cât şi din perspectiva unei tradiţii culturale, religioase şi intelectuale care ne apropie de Mediterana de Est, de Semiluna Fertilă, de Orientul Apropiat şi Mijlociu şi de această matrice a culturii şi civilizaţiei mondiale din spaţiul oriental. Cred că este foarte important să înţelegem că România poate fi un jucător global, un jucător puternic ancorat în marile trenduri ale lumii de astăzi”, spunea liberalul.

Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, pe 30 iunie.

Editor : B.E.