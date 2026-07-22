Live TV

Explozie urmată de incendiu la o hală a unei fabrici de lemn din Braşov. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie

Data publicării:
Autospecială de pompieri ISU, intervenție, București,
Foto: ISUBIF
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

O explozie s-a produs, miercuri dimineaţă, la o hală a unei fabrici de lemn din municipiul Braşov, deflagraţia fiind urmată de un incendiu. Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie, dar, după ce au constatat că nu există victime, acesta a fost dezactivat.

Potrivit ISU Braşov, explozia s-a produs la o fabrică de produse din lemn, iar incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări mari de fum la nivelul unui transportor de rumeguş, potrivit News.ro.

La locul evenimentului au fost alocate 6 autospeciale de stingere, 1 autospecială CBRN, 2 autospeciale pentru intervenţie şi salvare de la înălţime, 2 echipaje de prim ajutor SMURD, 1 unitate de terapie intensivă mobilă şi 2 ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

„În urma recunoaşterii efectuate la locul evenimentului, nu au fost identificate victime”, a anunţat ISU Braşov.

Potrivit pompierilor, incendiul se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 300 de metri pătraţi, iar echipajele de intervenţie acţionează pentru localizarea acestuia.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dan tesloianu
1
Victimele lui Dan Tesloianu cer daune uriaşe după implantarea de stimulatoare cardiace de...
Volodimir Zelenski
2
Proteste de amploare la Kiev. Ucrainenii îi cer lui Zelenski să-l demită pe șeful armatei...
nicusor dan
3
Nicușor Dan a promulgat legea „Lift pentru viață”. Blocurile fără ascensor vor putea...
rus mort
4
„Răzbunarea va fi inevitabilă”. Părintele motoarelor rachetelor strategice rusești a fost...
Giorgia Meloni şi Donald Trump, în timpul unei întâlniri oficiale.
5
Jurnalistul care a realizat interviul în care Trump a susținut că Meloni l-a „implorat”...
Casa Albă a reacționat imediat, după ce Ferran Torres a avut pe șapcă sloganul "Make Spain Great Again"
Digi Sport
Casa Albă a reacționat imediat, după ce Ferran Torres a avut pe șapcă sloganul "Make Spain Great Again"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
EXTEDL MARINARI SULINA_02989
Mărturiile membrilor echipajului navei lovite în Marea Neagră: „Trei drone ne-au atacat în timpul nopții. Totul era distrus”
Urs brun
Ursoaică împuşcată în Braşov, după ce fusese alungată de mai multe ori din zona unui hotel din Poiană
mures cautari copii
Cei doi copii căzuți în râul Mureș au murit: echipajele de salvare i-au scos în stop cardio-respirator din apă, resuscitarea a eșuat
imagini nava
Primele imagini de la bordul navei care a luat foc după ce a fost lovită în Marea Neagră
nava
O navă cu GPL a luat foc în Marea Neagră. Nicușor Dan: A fost lovită în afara apelor teritoriale românești
Recomandările redacţiei
EU Summit
Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste cap...
foto furtuna
Cod portocaliu de furtună în București. Avertizări nowcasting pentru...
Russia Ukraine War
Cine este Mîhailo Drapatîi, noul comandant-şef al Armatei ucrainene
Alimente bogate în proteine. Foto Getty Images
De ce costă tot mai mult alimentele sănătoase în Europa. Ce arată un...
Ultimele știri
Mesajul lui Mamdani după ce Trump i-a interzis să-l aresteze pe Netanyahu la New York
Actrița Kaylee Hottle, cunoscută pentru rolul din „Godzilla vs Kong”, a murit. Avea 18 ani
Admiterea la liceu 2026: Ce documente trebuie să conțină dosarul de înscriere după repartizarea computerizată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Au fost împreună 35 de ani și au murit în aceeași zi, după ce un copac s-a prăbușit peste mașina lor: „Erau...
Cancan
DOLIU la Hollywood! Actrița din Godzilla a murit la doar 18 ani
Fanatik.ro
Ilie Năstase, declarație fără precedent despre unul dintre cei mai cunoscuți tenismeni: ”Sunt îndrăgostit”
editiadedimineata.ro
Franța se pregătește de interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți
Fanatik.ro
Gigi Becali, ultimele detalii despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB: „Dacă nu, la revedere!”
Adevărul
Atacul din Marea Neagră, între tăcere oficială și speculații: „Ne aflăm într-un imperiu al incertitudinilor”
Playtech
Salariul președintelui Bulgariei, pus față în față cu cel al președintelui României. Diferența este...
Digi FM
Dana Tapalagă va fi înmormântată azi la cimitirul Sfânta Vineri din Capitală. Mesajul emoționant transmis de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal uriaș: ”M-ai înșelat cu femei și cu bărbați. Nu te voi ierta niciodată”. Au împreună un copil
Pro FM
„Cât au crescut, sunt adorabili!” Imagini rare cu copiii lui Enrique Iglesias în tricourile Spaniei după...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Matt Damon vorbește cu emoție despre Ben Affleck și prietenia lor de 45 de ani: “El este una dintre marile...
Adevarul
Unde se află lacul unicat în România, care își schimbă mereu culoarea. Atracții neobișnuite în micile orașe...
Newsweek
În ce condiții vor crește vârsta de pensionare și stagiul minim de cotizare la pensie? Legea e foarte clară
Digi FM
Cine este românca care a urcat pe scena finalei Cupei Mondiale 2026. A ținut în mâini trofeul înmânat lui Pau...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Dacă patrupedul tău are respirație urât mirositoare, nu o ignora. Ce poate ascunde acest simptom
Film Now
Richard Gere, cu soția și copiii la finala CM 2026. Imagini virale cu actorul din „Pretty Woman” și alături...
UTV
Andreea Ibacka rupe tăcerea după divorțul de Cabral. „Rănile se vindecă alături de ai mei”