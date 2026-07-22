Explozie urmată de incendiu la o hală a unei fabrici de lemn din Braşov. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie

O explozie s-a produs, miercuri dimineaţă, la o hală a unei fabrici de lemn din municipiul Braşov, deflagraţia fiind urmată de un incendiu. Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie, dar, după ce au constatat că nu există victime, acesta a fost dezactivat.

Potrivit ISU Braşov, explozia s-a produs la o fabrică de produse din lemn, iar incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări mari de fum la nivelul unui transportor de rumeguş, potrivit News.ro.

La locul evenimentului au fost alocate 6 autospeciale de stingere, 1 autospecială CBRN, 2 autospeciale pentru intervenţie şi salvare de la înălţime, 2 echipaje de prim ajutor SMURD, 1 unitate de terapie intensivă mobilă şi 2 ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

„În urma recunoaşterii efectuate la locul evenimentului, nu au fost identificate victime”, a anunţat ISU Braşov.

Potrivit pompierilor, incendiul se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 300 de metri pătraţi, iar echipajele de intervenţie acţionează pentru localizarea acestuia.

Editor : M.B.