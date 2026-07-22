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Cod portocaliu de furtună în București. Avertizări nowcasting pentru mai multe județe

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Furtună în București. Foto: Amator
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Meteorologii au emis o avertizare nowcasting de furtună pentru București. A fost transmis și un mesaj RO-Alert. Avertizări de furtună au fost emise și pentru alte județe.

Potrivit ANM, în Capitală se vor înregistra averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp și frecvente descărcări electrice.

Avertizarea e valabilă până la ora 8:30.

De asemenea, un cod portocaliu nowcasting a fost emis și pentru județul Olt. Aici vor fi averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale

vântului, vijelie (rafale de 70...90km/h), grindină de dimensiuni medii (2...4 cm).

Localitățile vizate sunt Radomirești, Dăneasa, Stoicănești, Mihăești, Văleni, Seaca.

Pentru județul Gorj a fost emisă o avertizare cod galben de averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h) grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

Sunt vizate zona de munte a județului Gorj și zona de munte a localității Padeș.

Un cod portocaliu, valabil până la ora 08.:10, a fost emis și pentru județele Giurgiu și Teleorman. Vir fi averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie (rafale de 70...90 km/h), grindină de dimensiuni medii (2...4 cm).

De altfel, partea de sud a țării este vizată astăzi de un cod  portocaliu și un cod galben de instabilitate atmosferică. 

În această noapte a intrat în vigoare un cod portocaliu pentru județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și zona de munte a județului Buzău, unde vor fi averse torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25...50 l/mp și pe arii restrânse de peste 60...70 l/mp.

Este, de asemenea, în vigoare un cod galben pentru Muntenia, sudul și estul Olteniei, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei și local Carpații Meridionali și de Curbură. Potrivit ANM, aici vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h). În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp.

Editor : M.B.

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