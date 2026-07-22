SUA au lansat o nouă serie de atacuri în Iran. Apărarea antiaeriană a fost activată la Teheran

Armata SUA a anunţat că a încheiat cea de-a unsprezecea zi consecutivă de atacuri asupra Iranului, acestea vizând „degradarea” capacităţii Iranului de a ameninţa transportul maritim comercial în Strâmtoarea Ormuz.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a precizat că atacurile au vizat centrele de operaţiuni militare iraniene, capacităţile maritime, hangarele de avioane, depozitele de drone şi infrastructura logistică militară, relatează Reuters, citată de News.ro.

Potrivit CENTCOM, atacurile au avut ca scop „degradarea şi mai mare” a capacităţii Iranului de a ameninţa transportul maritim comercial în Strâmtoarea Ormuz.

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CENTCOM a precizat că Iranul a atacat peste 30 de nave comerciale care tranzitau strâmtoarea.

„Atacurile nejustificate au pus în pericol sute de marinari nevinovaţi şi au subminat libertatea de navigaţie”, a declarat armata americană.

Apărarea antiaeriană a fost activată la Teheran

Sistemul de apărare antiaeriană a fost activat la Teheran în noaptea de marţi spre miercuri, a afirmat televiziunea de stat iraniană, după anunţul Statelor Unite privind o nouă serie de atacuri împotriva ţării, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Surse de informare au raportat în urmă cu câteva minute că activităţi de apărare antiaeriană au fost auzite în vestul, estul şi nord-estul Teheranului", a indicat aceasta pe Telegram.

Explozii au fost, de asemenea, raportate de agenţia iraniană de stat IRNA la Bushehr (sud-vest), unde se află singura centrală nucleară civilă în funcţiune din Iran, precum şi atacuri în sudul şi nord-vestul Iranului.

Editor : M.B.