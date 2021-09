Ioana Mihăilă: Cîţu a spus că nu înţelege cum oamenii din centrele de vaccinare sunt neplătiţi. Știa că bugetul e la fundul sacului

Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a criticat sâmbătă, în conferința de presă, declarațiile lui Florin Cîțu, care a spus că nu înțelege cum oamenii din centrele de vaccinare nu și-au primit banii de mai multe luni. Ea a precizat că premierul ştia încă din aprilie că banii alocaţi Ministerului Sănătăţii nu sunt suficienţi.

"Sunt aici să clarific câteva lucruri care sper să nu mai fie niciodată folosite în retorica de campanie sau în retorica politică. Îmi pare rău că premierul introduce sănătatea în lupta politică şi fac un apel la responsabilitate pentru că eu, ca ministru al Sănătăţii, nu vreau să punem politica deasupra interesului pacienţilor şi a interesului public în general. Sunt aici să explic ceea ce domnul prim ministru Cîţu a spus şi astăzi, la fel cum a spus şi ieri că nu înţelege cum oamenii din centrele de vaccinare sunt neplătiţi de două-trei luni de zile. Domnul prim ministru ne spune acum că nu înţelege cum s-a întâmplat acest lucru, deşi ştia încă din aprilie că banii alocaţi Ministerului Sănătăţii nu sunt suficienţi", a afirmat Mihăilă.

Mihăilă a precizat că pe 28 aprilie printr-o adresă înregistrată la cabinetului premierului a prezentat situaţia financiară a bugetului Ministerului Sănătăţii.

"În 28 aprilie printr-o adresă înregistrată cu numărul de înregistrare la cabinetului premierului i-am prezentat situaţia financiară a bugetului Ministerului Sănătății. În această adresă i-am spus atunci că nu sunt suficienţi bani pentru salarii, pentru programe de sănătate, pentru acţiuni prioritare, cele care finanţează terapiile intensive din spitale, printre altele, pentru plata personalului din centrele de vaccinare", a mai afirmat ministrul Ioana Mihăilă.

"În ceea ce privește salariile personalului medical, i-am atras atenția că pentru anul 2021 numărul personalului plătit de Ministerul Sănătății a crescut prin suplimentarea acestuia în serviciile județene de ambulanță, în direcțiile de sănătate publică și în unitățile de primiri urgență la aproximativ 75.000 de persoane.

De asemenea, am explicat în adresă că în ceea ce privește programele de sănătate care includ, pe lângă vaccinare împotriva Covid-19, vaccinurile pentru copii, tratamentele pentru tuberculoză și bolnavii cu HIV, a fost informat astfel încă de pe atunci că mai era nevoie de 630 de milioane de lei pentru a ajunge măcar la nivelul anului 2020, când nu aveam vaccinurile Covid-19. Era precizat în adresă că fondurile alocate de 240 de milioane de lei pentru acțiunile prioritare, înființarea secțiilor de terapie intensivă și de mari arși, sunt insuficiente, fiind mai mici cu aproximativ 160 de milioane de lei decât în 2020. Pentru personalul implicat în procesul de vaccinare, i-am spus că e nevoie de suplimentare, având în vedere că în Legea Bugetului a fost specificat în mod expres plafonul ce putea fi cheltuit, din acest motiv MS nu a putut redistribui fonduri din alte articole bugetare. Am cerut suplimentarea pentru medicii de familie, pentru centrele de vaccinare din alte locații, precum și pentru plata cheltuielilor de funcționare. Fondurile ne-au fost suficiente până la nivelul lunii mai. Așadar, începând din una aprilie, domnul prim-ministru a avut detaliat necesarul de bani pentru fiecare capitol bugetar de la Ministerul Sănătății.

În 8 iunie am transmis Guvernului un Memorandum în care am explicat că am ajuns la epuizarea bugetului și am cerut deblocarea reținerii de 10% la Ministerul Sănătății din bugetul de stat. Cu alte cuvinte, domnul prim-ministru știa că bugetul Ministerului Sănătății pentru programele de sănătate și alte titluri era în fundul sacului. Singurele răspunsuri din partea domnului prim-ministru au fost cele legate de faptul că va rezolva la rectificare“, a precizat Ioana Mihăilă.

Premierul Florin Cîţu a fost întrebat sâmbătă, la Timişoara, ce va face în condiţiile în care USR PLUS a anunţat că a depus moţiunea de cenzură împotriva sa.

"Ce facem? Guvernăm, mergem înainte, avem în continuare de făcut lucruri. Marţi, rectificarea bugetară pe care o aşteaptă foarte mulţi români. Aţi văzut că sunt deja întârzieri şi nu ştiu cum s-a întâmplat ca Ministerul Sănătăţii să nu plătească centrele de vaccinare, oamenii sunt neplătiţi de vreo două luni de zile", a afirmat premierul Cîţu.

