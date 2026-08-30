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„Nu NATO! Să dăm o şansă păcii!” Aproximativ o mie de elvețieni s-au adunat la Berna pentru apărarea unei neutralităţi stricte

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Din articol
„Face parte din identitatea Elveţiei”

Promotorii iniţiativei „Salvarea neutralităţii elveţiene”, care va fi supusă unui referendum la 27 septembrie, reproşează guvernului cooperarea cu NATO şi alinierea la sancţiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei, relatează AFP.

Aproximativ o mie de persoane s-au adunat, sâmbătă, în faţa Palatului Federal din Berna, la apelul susţinătorilor unei iniţiative populare care pledează pentru o neutralitate strictă şi care va fi supusă votului elveţienilor peste o lună, potrivit News.ro.

„Nu NATO!”, „Da neutralităţii elveţiene!”, „Să dăm o şansă păcii”, „Neutralitatea este forţa noastră” scria pe pancartele purtate de o mulţime în mare parte formată din persoane în vârstă, venită să-şi exprime ataşamentul faţă de unul dintre fundamentele identităţii elveţiene.

Promotorii iniţiativei „Salvarea neutralităţii elveţiene”, care va face obiectul referendumului din 27 septembrie, critică guvernul pentru cooperarea cu NATO şi pentru alinierea la sancţiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei.

„Am fost întotdeauna neutri şi nu înţeleg încotro se îndreaptă guvernul nostru. Ia poziţie, deşi nu cred că ar trebui să o facă”, explică Eric Lehman, un inginer în vârstă de 61 de ani venit din Lugano, cantonul Ticino.

„Face parte din identitatea Elveţiei”

„Sunt total împotriva lui Putin şi a ceea ce a făcut. Dar, în ciuda acestui fapt, cred că guvernul trebuie să rămână neutru”, a adăugat el, la umbra Palatului Federal, sediul guvernului şi parlamentului.

„Neutralitatea este utilă Elveţiei şi este utilă şi Europei”

La tribună s-au succedat experţi, un fost ofiţer de informaţii, un politolog şi mai mulţi aleşi.

Printre ei, fostul expert ONU Alfred de Zayas a apreciat că „politica externă elveţiană are drept consecinţă faptul că Elveţia nu mai este percepută în lume drept un stat neutru”.

„Neutralitatea face parte din identitatea elveţiană, iar neutralitatea este utilă Elveţiei şi este utilă şi Europei şi lumii”, a declarat pentru AFP fostul diplomat Jean-Daniel Ruch.

Din 1815, Elveţia este recunoscută de comunitatea internaţională drept ţară neutră. Neutralitatea sa este permanentă şi armată, însă războiul purtat de Rusia în Ucraina a relansat dezbaterea privind neparticiparea sa la conflicte externe.

Organizaţia suveranistă Pro Suisse a strâns suficiente semnături pentru declanşarea unui vot popular. Iniţiativa cere ca în Constituţie să fie garantat faptul că neutralitatea elveţiană se aplică de acum înainte „fără excepţie”.

Aceasta ar împiedica, între altele, aprofundarea relaţiilor cu NATO, ar exclude orice alianţă militară, cu excepţia situaţiei unui atac extern, şi ar interzice impunerea de sancţiuni, cu excepţia celor decise de Organizaţia Naţiunilor Unite.

Deşi elveţienii sunt în mare măsură ataşaţi de neutralitatea ţării, guvernul şi parlamentul au respins propunerea, considerând-o prea dogmatică şi de natură să limiteze marja de manevră a ţării într-un moment în care tensiunile geopolitice se intensifică.

Majoritatea marilor partide politice s-au pronunţat de asemenea împotrivă, apreciind că iniţiativa ar slăbi capacitatea Elveţiei de a-şi adapta politica externă.

Singura excepţie este Uniunea Democratică de Centru (UDC, dreapta populistă), principala forţă politică a ţării, strâns asociată cu propunerea încă de la lansarea ei.

Mitingul de sâmbătă a fost coorganizat de ONG-ul „Public Eye on Science”, critic al sancţiunilor împotriva Rusiei, precum şi al restricţiilor sanitare şi al obligativităţii vaccinării în timpul pandemiei de Covid-19.

În ultimele săptămâni, presa elveţiană şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la o posibilă influenţă rusă în spatele campaniei, denumită de unii opozanţi „iniţiativa Putin”, în contextul în care mai mulţi dintre promotorii acesteia sunt cunoscuţi pentru poziţii proruse.

„Sincer, cred că poporul elveţian nu are nevoie de sfaturile Rusiei”, a replicat Jean-Daniel Ruch, cerând ca dezbaterea să nu fie „demonizată”.

Pentru Barbara, o contabilă în vârstă de 51 de ani venită din Winterthur, în apropiere de Zurich, „important este să existe pace peste tot în lume”, iar Elveţia trebuie, în opinia ei, să contribuie la aceasta.

Editor : C.L.B.

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