Existau toate șansele să fie o competiție strânsă. Dar în timpul nopții, cifrele au arătat cât de divizată era Islanda în ceea ce privește reluarea sau nu a negocierilor cu Uniunea Europeană. După numărătoare, campania „nu”, bine finanțată, s-a bucurat duminică dimineață, postul de televiziune RUV declarând-o câștigătoare cu aproximativ 52,8% din voturi. Având în vedere dimensiunea populației Islandei - abia 400.000 - marjele au fost mici, potrivit unei analize The Guardian.

Oponenții au criticat campania „nu”, numind-o panicardă, tacticile sale fiind comparate de unii cu cele folosite de activiștii Brexit în referendumul din Marea Britanie din 2016. Pescuitul și agricultura, două probleme intrinseci pentru identitatea națională islandeză, descrise ca fiind amenințate de apartenența la UE, au fost esențiale pentru succesul său.

Rezultatele au arătat o mare divizare între alegătorii din regiunea capitalei și restul țării, în mare parte rurală, unde printre unii există sentimentul că identitatea națională riscă să fie uitată.

Dar poate că întrebarea de pe buletinul de vot a fost cea care, în ciuda atracției unei relații mai strânse cu Europa într-o perioadă de volatilitate globală și a unui președinte american imprevizibil care amenință Groenlanda, vecinul mai mare al Islandei, i-a ajutat pe islandezii care au votat „nu” să câștige.

Întrebarea adresată islandezilor a fost „Ar trebui Islanda să reia negocierile de aderare la Uniunea Europeană?”. Un al doilea referendum urma să aibă loc odată ce se ajungea la un acord cu UE.

Asta însemna că un vot „da” ar fi fost de fapt un „da, poate”, în timp ce un vot „nu” a fost întotdeauna o mișcare mai clară și mai decisivă. Unul dintre sloganurile campaniei „da, poate” a fost „Já til að sjá” („da, rămâne de văzut”), care părea vag în comparație cu afirmațiile categorice ale campaniei „nu”.

La o petrecere a campaniei „da” de la Muzeul de Artă din Reykjavík, în centrul capitalei islandeze, într-un moment al serii alegerilor în care „da” părea să câștige, Þòrir Snoor, un susținător al reluării negocierilor, a declarat: „Tabăra «nu» a provocat multă panică și a făcut-o foarte, foarte bine”.

Deși avea mulți colegi care, la fel ca el, credeau că euro ar putea fi soluția la inflația ridicată și la ratele dobânzilor ridicate ale țării, tânărul de 25 de ani a recunoscut: „Mulți dintre prietenii mei au spus că le este frică de Uniunea Europeană”.

Purtând o șapcă albastră a UE, Snædis Inga Rúnarsdóttir, în vârstă de 30 de ani, a fost de acord cu faptul că campania „nu” a fost mai zgomotoasă – și mai bine finanțată. Ea a afirmat că va trebui să se împace cu o posibilă victorie „nu”, dar a criticat vârtejul de dezinformare din jurul referendumului.

Ministrul de Externe al Islandei, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, declarase anterior că se teme că țara sa se confruntă cu un „moment Brexit”, pe fondul avertismentelor privind potențiala influență a dezinformării, a interferenței străine și a inteligenței artificiale în referendum. Chiar înainte de miezul nopții, când voturile erau încă numărate, ea a declarat pentru The Guardian că, indiferent de rezultat, „cel puțin poporul islandez a demonstrat că a fost corect să voteze”.

Înainte de a fi condusă mai adânc pe ringul de dans, ea a adăugat: „Și ceea ce îmi place cel mai mult este că acum politica externă este pe ordinea de zi.”

Editor : Ș.R.