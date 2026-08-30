Live TV

Analiză „Categoric nu” sau „poate da”: ce a înclinat balanța în referendumul din Islanda privind reluarea negocierilor de aderare la UE

Data actualizării: Data publicării:
Iceland EU Election
A fost o cursă strânsă la referendumul din Islanda privind realuarea negocierilor de aderare la UE. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Existau toate șansele să fie o competiție strânsă. Dar în timpul nopții, cifrele au arătat cât de divizată era Islanda în ceea ce privește reluarea sau nu a negocierilor cu Uniunea Europeană. După numărătoare, campania „nu”, bine finanțată, s-a bucurat duminică dimineață, postul de televiziune RUV declarând-o câștigătoare cu aproximativ 52,8% din voturi. Având în vedere dimensiunea populației Islandei - abia 400.000 - marjele au fost mici, potrivit unei analize The Guardian.

Oponenții au criticat campania nu”, numind-o panicardă, tacticile sale fiind comparate de unii cu cele folosite de activiștii Brexit în referendumul din Marea Britanie din 2016. Pescuitul și agricultura, două probleme intrinseci pentru identitatea națională islandeză, descrise ca fiind amenințate de apartenența la UE, au fost esențiale pentru succesul său.

Rezultatele au arătat o mare divizare între alegătorii din regiunea capitalei și restul țării, în mare parte rurală, unde printre unii există sentimentul că identitatea națională riscă să fie uitată.

Dar poate că întrebarea de pe buletinul de vot a fost cea care, în ciuda atracției unei relații mai strânse cu Europa într-o perioadă de volatilitate globală și a unui președinte american imprevizibil care amenință Groenlanda, vecinul mai mare al Islandei, i-a ajutat pe islandezii care au votat „nu” să câștige.

Întrebarea adresată islandezilor a fost „Ar trebui Islanda să reia negocierile de aderare la Uniunea Europeană?”. Un al doilea referendum urma să aibă loc odată ce se ajungea la un acord cu UE.

Asta însemna că un vot „da” ar fi fost de fapt un „da, poate”, în timp ce un vot „nu” a fost întotdeauna o mișcare mai clară și mai decisivă. Unul dintre sloganurile campaniei „da, poate” a fost „Já til að sjá” („da, rămâne de văzut”), care părea vag în comparație cu afirmațiile categorice ale campaniei „nu”.

La o petrecere a campaniei „da” de la Muzeul de Artă din Reykjavík, în centrul capitalei islandeze, într-un moment al serii alegerilor în care „da” părea să câștige, Þòrir Snoor, un susținător al reluării negocierilor, a declarat: „Tabăra «nu» a provocat multă panică și a făcut-o foarte, foarte bine”.

Deși avea mulți colegi care, la fel ca el, credeau că euro ar putea fi soluția la inflația ridicată și la ratele dobânzilor ridicate ale țării, tânărul de 25 de ani a recunoscut: „Mulți dintre prietenii mei au spus că le este frică de Uniunea Europeană”.

Purtând o șapcă albastră a UE, Snædis Inga Rúnarsdóttir, în vârstă de 30 de ani, a fost de acord cu faptul că campania „nu” a fost mai zgomotoasă – și mai bine finanțată. Ea a afirmat că va trebui să se împace cu o posibilă victorie „nu”, dar a criticat vârtejul de dezinformare din jurul referendumului.

Ministrul de Externe al Islandei, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, declarase anterior că se teme că țara sa se confruntă cu un „moment Brexit”, pe fondul avertismentelor privind potențiala influență a dezinformării, a interferenței străine și a inteligenței artificiale în referendum. Chiar înainte de miezul nopții, când voturile erau încă numărate, ea a declarat pentru The Guardian că, indiferent de rezultat, „cel puțin poporul islandez a demonstrat că a fost corect să voteze”.

Înainte de a fi condusă mai adânc pe ringul de dans, ea a adăugat: „Și ceea ce îmi place cel mai mult este că acum politica externă este pe ordinea de zi.”

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
PROTEST PAHONTU cotroceni INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
„Te-am votat și ne-ai trădat”. Zeci de oameni au protestat la Cotroceni, după ce Nicușor...
Bundeswehr trupe germane nato germania armata
2
Trupele germane se pregătesc pentru un posibil război pe flancul estic al NATO. „Războiul...
explozie la o stanca de pe malul dunarii
3
Comisia Europeană confirmă că organizaţia de mediu WWF a depus o sesizare referitoare la...
Pensia după decesul titularului. Foto Getty Images
4
Ce se întâmplă cu pensia soțului după deces. Cât poate primi soția și cum se calculează...
explozie nucleara profimedia-0148308083
5
Rusia spune care e singura situație în care ar folosi arme nucleare împotriva...
Mădălina Crețu nu s-a mai putut abține, după ce soțul ei a fost dat afară de la FCSB: ”Amenințat cu bătaia de managerul echipei”
Digi Sport
Mădălina Crețu nu s-a mai putut abține, după ce soțul ei a fost dat afară de la FCSB: ”Amenințat cu bătaia de managerul echipei”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Iceland EU Election
Islanda respinge prin referendum negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Au fost publicate cifrele finale: prezență masivă la vot
Vot Islanda
Islandezii aleg prin referendum dacă reiau negocierile de aderare la Uniunea Europeană. S-au deschis secțiile de vot
People in the Blue Lagoon, a geothermal spa near Grindavík village, Reykjanes Peninsula, South western Iceland
Islanda se teme că faimoasele sale băi termale, incluse în patrimoniul UNESCO, vor atrage turiști neîngrijiți
An F-15C Eagle from the 48th Fighter Wing, deployed from RAF Lakenheath, England, conducts NATO air surveillance and policing operations over Iceland.
Cum se pregătește de război singura țară NATO fără armată proprie. Submarinele rusești provoacă neliniște în Nordul Îndepărtat
Iceland and the EU
Ce-i motivează pe islandezi să privească spre Europa: Impactul declarațiilor lui Trump și miza referendumului pentru aderare la UE
Recomandările redacţiei
feribot
Un feribot cu aproximativ 270 de persoane la bord s-a scufundat în...
madalin hodor
Mădălin Hodor (CNSAS), replică pentru Nicușor Dan: Crimele Revoluției...
statie petrol carburanti combustibil
Prețurile la carburanți, sub lupa ANPC. Sancțiuni dure pentru...
According to media reports, CIA Director John Ratcliffe travelled to Moscow via RIga International on Tuesday, 25 August 2026, aboard a U.S. Air Force Boeing C-17A Globemaster III for undisclosed talks. Neither Russia nor the United States has revealed wh
Oprirea la Riga a șefului CIA și semnalele către Putin. Ce e în...
Ultimele știri
Doi bicicliști, loviți de o mașină în timpul unei competiții în București. Unul dintre ei a ajuns la spital
Republica Moldova acuză Rusia de încălcarea suveranității, după anunțul că Moscova va deschide secții de vot în Transnistria
Un nou detașament de pompieri români pleacă în Grecia pentru stingerea incendiilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Botez de poveste pentru a cincea fetiță a Laurei Cosoi. Nina, înconjurată cu iubire de cele patru surori...
Cancan
Cât cere Leo de la Roșiori ca să cânte la o nuntă în 2026. Ce tarif are, pentru un program scurt, de 45 de...
Fanatik.ro
„Du-te în China!” Vali Crețu, conflict exploziv cu Garita la antrenamentul FCSB. Gigi Becali a povestit...
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
Gigi Becali i-a anunțat în direct plecarea lui Florin Tănase de la FCSB! Fanatik a aflat echipa: „Se...
Adevărul
Ce se întâmplă dacă circuli frecvent cu rezervorul aproape gol. Avertismentul experților auto
Playtech
Ce nu ai voie să faci în parcarea supermarketului. Amenda de 10.000 de lei de care puţini şoferi au habar
Digi FM
Ce a pățit un britanic în prima zi în București. A vrut să plătească biletul în autobuz și s-a trezit cu 80...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mihai Stoica: ”A fost împușcat, două gloanțe în cap”
Pro FM
Iubita lui CRBL, despre cum a acceptat mama ei relația cu solistul cu 23 de ani mai mare: "Evident că nu a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Rebecca Ferguson preferă să se descurce fără coordonatorii de intimitate pe platourile de filmare: "Limitele...
Adevarul
Sfârșit de vară cu delicii demențiale în bucătărie. Trei rețete românești de final de sezon care te fac „să...
Newsweek
Șomajul tehnic poate conta la pensie? Ce trebuie să știe pensionarii care au trecut prin astfel de perioade
Digi FM
EI sunt singurii trei oameni din lume care nu au nevoie de pașaport pentru a călători. De ce lor nu li se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se poate întâmpla dacă folosești produse de înfrumusețare expirate. Lucrurile la care să fii atent, pe...
Digi Animal World
Ce a pățit un bărbat care aștepta la semafor pe un scuter? Imagini virale cu un câine care l-a „luat” prin...
Film Now
Matthew McConaughey, apariție rară alături de toți cei 3 copii! Actorul și soția sa au făcut senzație pe...
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja