Premierul Ilie Bolojan vine la Digi24 în această seară, de la ora 21:00

Premierul Ilie Bolojan va fi la ora 21:00 in studioul Digi24, la Jurnalul de Seară.

Încercăm să aflăm de la șeful Executivului răspunsuri la întrebările momentului:

Împărțirea banilor la rectificarea bugetară. Ministerele care pierd, ministerele care câștigă. De unde se vor lua bani de pensii si salarii

Ce face guvernul daca pică reforma pensiilor speciale ale magistraților.

Reforma administrativă locală și centrală. Când va reuși statul să reducă costurile?

Editor : A.D.V.