Premierul Ilie Bolojan vine la Digi24 în această seară, de la ora 21:00

Ilie Bolojan. Foto: Digi24

Premierul Ilie Bolojan va fi la ora 21:00 in studioul Digi24, la Jurnalul de Seară.

Încercăm să aflăm de la șeful Executivului răspunsuri la întrebările momentului:

  • Împărțirea banilor la rectificarea bugetară. Ministerele care pierd, ministerele care câștigă. De unde se vor lua bani de pensii si salarii
  • Ce face guvernul daca pică reforma pensiilor speciale ale magistraților.
  • Reforma administrativă locală și centrală. Când va reuși statul să reducă costurile?

