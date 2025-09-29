Premierul Ilie Bolojan vine la Digi24 în această seară, de la ora 21:00 Data actualizării: 29.09.2025 14:37 Data publicării: 29.09.2025 14:36 Ilie Bolojan. Foto: Digi24 Premierul Ilie Bolojan va fi la ora 21:00 in studioul Digi24, la Jurnalul de Seară. Încercăm să aflăm de la șeful Executivului răspunsuri la întrebările momentului:Împărțirea banilor la rectificarea bugetară. Ministerele care pierd, ministerele care câștigă. De unde se vor lua bani de pensii si salariiCe face guvernul daca pică reforma pensiilor speciale ale magistraților.Reforma administrativă locală și centrală. Când va reuși statul să reducă costurile? Editor : A.D.V. Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul... 2 America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de... 3 Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la benzină. Reacția lui... 4 Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de... 5 Momentul în care o mașină care transporta mai mulți operatori de drone ruși sare în aer...