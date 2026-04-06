Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în „Epoca de Piatră”

Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto: Profimedia

Mojtaba Khamenei a condamnat amenințările lansate de Donald Trump privind bombardarea Iranului „înapoi în Epoca de Piatră”, acuzând Statele Unite și Israelul de atacuri asupra infrastructurii civile și de comiterea unor „crime împotriva umanității”.

Mojtaba Khamenei a transmis o declarație în care condamnă Statele Unite și Israelul pentru atacurile continue asupra infrastructurii civile din Iran, afirmând că „inamicul spune în mod iresponsabil că vrea să readucă Iranul în Epoca de Piatră” prin ofensiva sa, transmite Al Jazeera.

Atacurile americano-israeliene asupra podurilor, centralelor electrice, școlilor și altor obiective din Iran „reprezintă manifestări ale unei crime împotriva umanității pe care guvernul SUA și regimul israelian criminal au comis-o”, a declarat acesta într-un mesaj difuzat de presa iraniană.

„Este regretabil (…) că aceștia intensifică tot mai mult, de la o zi la alta, discursul despre război, amenințări și distrugere, în timp ce instituțiile internaționale rămân tăcute și indiferente și, poate, chiar complice la agresiune, devenind părtașe la alimentarea acestui foc.”

