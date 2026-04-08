Analiză Acordul de încetare a focului cu Iranul este o victorie parțială pentru Trump, dar vine cu un cost ridicat (BBC)

Strait of Hormuz, sand-colored political map. Waterway between the Persian Gulf and the Gulf of Oman. Strategically important choke point.
În cele din urmă, calmul a prevalat – cel puțin deocamdată. La ora 18:32, ora Washingtonului, președintele Donald Trump a postat pe contul său Truth Social că SUA și Iranul sunt „foarte avansate” în ceea ce privește un acord de pace „definitiv” și că a fost de acord asupra unui armistițiu de două săptămâni pentru a permite negocierilor să continue. Nu a fost chiar în ultimul moment, dar cu termenul limită iminent al lui Trump, ora 20:00 ET (03:00, ora României), pentru a ajunge la o înțelegere, a fost destul de aproape, notează BBC.

Toate acestea sunt condiționate de suspendarea ostilităților de către Iran și deschiderea completă a Strâmtorii Ormuz traficului maritim comercial, lucru pe care Iranul declară că îl va face. Prin acest anunț, Trump și-a asigurat obiectivul cel mai imediat, deși Iranul a declarat că încă exercită „dominație” asupra căii navigabile.

SUA și iranienii vor începe acum negocieri în următoarele două săptămâni, câștigând timp pentru a încerca să ajungă la o soluție permanentă. Probabil va fi o călătorie dificilă, dar în tranzacțiile de după încheierea orelor de bursă, prețul barilului de petrol a scăzut sub pragul de 100 de dolari pentru prima dată în ultimele zile, iar contractele futures pe acțiunile americane au crescut vertiginos. Se pare că există un sentiment de optimism că ce a fost mai rău a trecut.

Chiar și acest tip de progres era departe de a fi sigur, chiar și marți dimineață, când Trump a amenințat cu exterminarea civilizației iraniene.

Este incert dacă o astfel de amenințare uluitoare din partea unui președinte american a presat Iranul să accepte genul de armistițiu pe care îl respinsese anterior. Ceea ce este clar este că declarația uluitoare și incendiară a lui Trump este diferită de orice a făcut sau a sugerat vreodată un președinte din istoria modernă a SUA.

Și chiar dacă armistițiul de două săptămâni va duce într-adevăr la o pace permanentă, războiul din Iran – și recentele cuvinte ale lui Trump – ar fi putut schimba fundamental modul în care restul lumii percepe SUA.

O națiune care odinioară se autointitula o forță a stabilității la nivel global zguduie acum fundamentele ordinii internaționale. Un președinte care aparent s-a bucurat de distrugerea normelor și tradițiilor în politica internă face acum același lucru pe scena mondială.

Democrații s-au grăbit să condamne cuvintele lui Trump marți, unii mergând până la a cere demiterea sa.

„Este clar că președintele a continuat să decadă și nu este apt să conducă”, a scris congresmenul Joaquin Castro pe X.

Chuck Schumer, cel mai important democrat din Senatul SUA, a declarat că orice republican care nu s-a alăturat votului pentru încheierea războiului din Iran „își asumă toate consecințele, indiferent ce naiba ar fi acest lucru”.

Deși mulți din propriul partid al lui Trump l-au susținut pe președintele lor, sprijinul a fost departe de a fi universal. Austin Scott, congresmen republican din Georgia și membru senior al Comisiei pentru Forțe Armate din Camera Reprezentanților, a criticat vehement amenințările lui Trump legate de moartea civilizației iraniene.

„Comentariile președintelui sunt contraproductive”, a declarat el pentru BBC, „și nu sunt de acord cu ele”.

Senatorul Ron Johnson din Wisconsin, de obicei un susținător fidel al lui Trump, a declarat că ar fi o „greșeală uriașă” dacă Trump și-ar continua campania de bombardamente. Congresmanul Nathaniel Moran din Texas a scris pe rețelele sociale că nu susține „distrugerea unei «întregi civilizații»”.

Senatoarea Lisa Murkowski din Alaska, care a rupt frecvent relațiile cu președintele, a fost la fel de directă, scriind că amenințarea președintelui „nu poate fi scuzată ca o încercare de a obține un avantaj în negocierile cu Iranul”.

Casa Albă va contracara probabil cu afirmația amenințarea a funcționat, însă.

În postarea sa de pe Truth Social în care a anunțat armistițiul, Trump a declarat că SUA și-au „îndeplinit și depășit” toate obiectivele militare.

Armata Iranului a fost degradată semnificativ. Deși regimul său fundamentalist islamic este încă la putere, mulți dintre liderii săi de top au fost uciși în atacuri cu bombă.

În acest moment, însă, multe dintre obiectivele americane declarate sunt încă puse sub semnul întrebării. Stadiul uraniului îmbogățit al Iranului – fundamentul programului său de arme nucleare – este necunoscută. Națiunea are încă influență asupra intermediarilor regionali, cum ar fi rebelii Houthi din Yemen.

Și chiar dacă Iranul va deschide complet Ormuz – fără a condiționa trecerea cu taxe de tranzit sau alte plăți – capacitatea sa de a controla punctul geopolitic cheie este mai clară acum decât oricând.

Într-o declarație emisă după mesajul de încetare a focului transmis de Trump, ministrul iranian de Externe, Seyed Aragchi, a declarat că Iranul își va opri „operațiunile defensive” și va permite trecerea în siguranță prin Ormuz „prin coordonare cu forțele armate iraniene”. El a adăugat că SUA au acceptat „cadrul general” al planului iranian în 10 puncte.

Planul respectiv include retragerea forțelor militare americane din regiune, ridicarea sancțiunilor economice împotriva Iranului, plata de despăgubiri pentru daunele de război și permiterea Iranului să mențină controlul asupra Ormuz. Este greu de imaginat că Trump ar fi de acord cu vreuna dintre aceste condiții – un semn că următoarele două săptămâni de negocieri ar putea fi periculoase.

Pentru moment, însă, aceasta este o victorie politică parțială pentru Trump. El a lansat o amenințare dramatică și a obținut rezultatul dorit. Însă armistițiul este o amânare, nu o soluționare permanentă.

Costul pe termen lung al cuvintelor și acțiunilor președintelui, precum și al războiului în general, nu a fost încă evaluat pe deplin.

