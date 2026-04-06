Cum a răspuns Trump la propunerea unui armistiţiu de 45 de zile în războiul cu Iranul. Ce se va întâmpla de acum înainte

Casa Albă a confirmat luni că ţări mediatoare au propus un armistiţiu de 45 de zile în războiul cu Iranul, dar preşedintele american Donald Trump a respins această propunere, transmite AFP, preluată de Agerpres.

"Aceasta este o idee printre multe altele şi preşedintele nu a validat-o. Operaţiunea "Furia epică" continuă şi preşedintele se va exprima la ora 13:00", ora Washingtonului, ora 17:00 GMT, la o conferinţă de presă, a indicat un oficial american.

Potrivit publicaţiei Axios, trei ţări mediatoare, respectiv Pakistan, Turcia şi Egipt, au propus un armistiţiu de 45 de zile, ca prim pas pentru încheierea războiului declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului.

Trump a ameninţat Iranul că va dezlănţui "iadul" asupra acestei ţări atacându-i podurile şi centralele electrice dacă până marţi la ora 20:00, ora Washingtonului (miercuri, ora 00:00 GMT), nu redeschide complet Strâmtoarea Ormuz, în cel mai recent ultimatum pe care l-a transmis Teheranului. "Dacă ei nu fac ceva până marţi seară, nu vor mai avea nicio centrală electrică şi niciun pod în picioare", a ameninţat el duminică.

Iranul a răspuns luni că nu va negocia cu SUA sub ameninţarea unor ultimatumuri şi că a formulat propriile poziţii şi cereri ca răspuns la propunerile de armistiţiu ce au fost transmise Teheranului prin intermediari. "Negocierile sunt incompatibile cu ultimatumurile, crimele sau ameninţările cu comiterea de crime de război", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Bagaei.

Conform unor surse citate de Axios, medierea celor trei ţări menţionate se concentrează pe redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz şi pe găsirea unei soluţii privind uraniul înalt îmbogăţit al Iranului, fie prin scoaterea acestuia din ţară, fie prin diluare, acestea fiind condiţii cheie puse de SUA şi Israel pentru un acord.

