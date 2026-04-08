Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă Strâmtoarea Ormuz e redeschisă. Teheranul a răspuns

Iranul e de acord oficial cu încetarea focului și deschiderea Strâmtorii Ormuz dacă atacurile încetează Planul în 10 puncte pentru încetarea focului condiționat, potrivit Iranului Reacția Israelului la anunțul armistițiului

Preşedintele american Donald Trump a anunțat, marţi seara, că este de acord să suspende bombardamentele împotriva Iranului timp de două săptămâni şi că este pregătit pentru o încetare a focului dacă Teheranul redeschide complet” Strâmtoarea Ormuz, de o importanţă vitală, potrivit BBC.

„Sunt de acord să suspend bombardamentele și atacul asupra Iranului pentru o perioadă de două săptămâni”, a scris președintele SUA pe rețeaua sa, Truth Social. „Acesta va fi un armistițiu reciproc”, a completat liderul de la Casa Albă.

Trump a declarat că decizia sa este „supusă acceptării de către Republica Islamică Iran a deschiderii complete, imediate și în siguranță a Strâmtorii Ormuz”.

Anunțul lui Donald Trump a venit cu puțin peste o oră înainte de termenul limită autoimpus, 20:00 ET (03:00, ora României).

Iranul e de acord oficial cu încetarea focului și deschiderea Strâmtorii Ormuz dacă atacurile încetează

Ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi a anunțat că Teheranul va accepta un armistițiu „dacă atacurile împotriva Iranului sunt oprite”. „Timp de două săptămâni, trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz va fi posibilă”, a completat oficialul. „Acest lucru se va desfășura „prin coordonare cu Forțele Armate ale Iranului și ținând cont în mod corespunzător de limitările tehnice”, a mai spus el.

Planul în 10 puncte pentru încetarea focului condiționat, potrivit Iranului

Iată planul în 10 puncte, potrivit unui post de radio de stat iranian:

  1. Încetarea completă a războiului împotriva Irakului, Libanului și Yemenului
  2. Încetarea completă și permanentă a războiului împotriva Iranului, fără limită de timp
  3. Încheierea tuturor conflictelor din regiune în totalitate
  4. Redeschiderea Strâmtorii Ormuz
  5. Stabilirea unui protocol și a unor condiții pentru asigurarea libertății și securității navigației în Strâmtoarea Ormuz
  6. Plata integrală a compensațiilor pentru costurile de reconstrucție către Iran
  7. Angajament deplin pentru ridicarea sancțiunilor împotriva Iranului
  8. Eliberarea fondurilor iraniene și a activelor înghețate deținute de Statele Unite
  9. Iranul se angajează pe deplin să nu încerce să dețină arme nucleare
  10. Încetarea imediată a focului intră în vigoare pe toate fronturile imediat după aprobarea condițiilor de mai sus.

Presa de stat iraniană scrie că negocierile cu SUA vor avea loc la Islamabad pentru a finaliza detaliile unui acord, cu scopul de a „confirma realizările Iranului pe câmpul de luptă”.

Discuțiile vor începe vineri, 10 aprilie, și ar putea fi prelungite, potrivit The Guardian.

Consiliul Suprem de Securitate al Iranului a înaintat propunerea în 10 puncte Statelor Unite prin intermediul Pakistanului.

Anunțul de la televiziunea de stat ar fi fost însoțit de următoarele slogane: „Retragerea umilitoare a lui Trump din retorica anti-Iran” și „Trump acceptă termenii Iranului pentru încheierea războiului”.

Reacția Israelului la anunțul armistițiului

Oficialii israelieni sunt îngrijorați de acordul temporar de încetare a focului pe care SUA l-au convenit cu Iranul, a declarat o sursă israeliană familiarizată cu situația.

Sursa a afirmat că Israelul va respecta încetarea focului, urmând exemplul președintelui american Donald Trump. Însă Tel Avivul face acest lucru cu reticență: Israelul mai are încă ținte pe lista sa și obiective pe care ar dori să le atingă prin acțiuni militare în Iran, a spus sursa, potrivit CNN.

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
Mircea Lucescu
2
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
Mojtaba Khamenei
3
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
Alocații și indemnizații în aprilie. Foto Getty Images
4
Alocațiile și indemnizațiile sociale se plătesc mai devreme în aprilie. Când intră banii...
Donald Trump
5
Cum au răspuns SUA și Iran la propunerea unui armistiţiu de 45 de zile. Trump: Iranul ar...
În direct la TV! Fabio Capello a spus lucrurilor pe nume, după moartea lui Mircea Lucescu
Digi Sport
În direct la TV! Fabio Capello a spus lucrurilor pe nume, după moartea lui Mircea Lucescu
Te-ar putea interesa și:
ID331672_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Radu Miruță respinge scenariile unui atac din Iran asupra României: Scutul de la Deveselu „este o capacitate fantastică de apărare”
Radu Miruță.
Ce se va întâmpla în cazul în care SUA ar cere mai mult ajutor din partea României în războiul cu Iranul. Radu Miruță: „Depinde”
U.S and Israel war on Iran - 06 Apr 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 39. Premierul pakistanez îi cere lui Trump să prelungească termenul limită pentru Iran cu 2 săptămâni
sonals trump cu iepurele
Democrații cer demiterea lui Trump după amenințările la adresa Iranului: „Acest maniac trebuie înlăturat din funcție”
President Donald Trump speaks and gestures during a press conference
Donald Trump, amenințare la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va pieri în această noapte”. La ce oră spune că va ataca
Recomandările redacţiei
ID235892-INQUAM-PHOTOS-GEORGE-CALIN_
A murit Mircea Lucescu
Hagi Gheorghefootballpsggalatasaray!Im333042
Hagi, la moartea lui Lucescu: „A fost mai mult decât un antrenor, a...
Nava lansată la apă la Galați. Foto Damen
Primul portavion pentru drone din Europa a fost lansat la apă la...
Mircea Lucescu la meciul de fotbal dintre Romania si Lituania, contand pentru Liga Natiunilor, desfasurat pe Stadionul S
Mircea Lucescu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu. Ce scrie pe...
Ultimele știri
Real Madrid a transmis un omagiu pentru Mircea Lucescu chiar în timpul meciului cu Bayern Munchen
Miruţă: Dacă Guvernul Bolojan cade în urma unei moţiuni susţinute de PSD, este iraţional să ne mai punem la masă cu acest partid
Avertisment OMS privind centrala nucleară din Iran: „Pericol real” de accident radiologic la Bushehr
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată "cea mai frumoasă fată din lume" la 25 de ani. Thylane Blondeau a cucerit toată planeta cu chipul...
Cancan
Imaginile DURERII cu soția lui Mircea Lucescu. Momente sfâșietoare după moartea marelui antrenor
Fanatik.ro
Moartea lui Mircea Lucescu a unit Rusia și Ucraina pentru o noapte! Elogii din țările aflate în război pentru...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
„Fratele” lui Mircea Lucescu a dezvăluit singurul lucru pe care lumea trebuie să îl știe despre regretatul...
Adevărul
Armata SUA lovește „bijuteria coroanei” energetice a Iranului cu câteva ore înainte de expirarea...
Playtech
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Digi FM
Mircea Lucescu a murit. Povestea omului care a plecat desculț din Apărătorii Patriei și a cucerit lumea
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce nu știa nimeni! Dezvăluirea lui Diego Simeone, după ce a aflat că Mircea Lucescu a murit
Pro FM
Loredana Groza, picioare tonifiate și talie de invidiat în costum de baie. Apariția din Maldive a stârnit un...
Film Now
Jennifer Aniston "se topește" în brațele iubitului ei: "E recunoscătoare că își poate împărtăși viața cu el"
Adevarul
Apeluri la invocarea Amendamentului 25 al Constituției SUA după ultimele declarații controversate ale lui...
Newsweek
Casa de pensii, mesaj pentru 2.600.000 pensionari. „V-am transferat toți banii”. Când ajung pe card?
Digi FM
Adriana Bahmuțeanu dezvăluie motivul pentru care nu a avut acces la averea lui Silviu Prigoană, după divorț...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Cum arată Jackie Chan în 2026, la 72 de ani. Are peste 100 de filme la activ
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...