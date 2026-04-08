Preşedintele american Donald Trump a anunțat, marţi seara, că este de acord să suspende bombardamentele împotriva Iranului timp de două săptămâni şi că este pregătit pentru o încetare a focului dacă Teheranul redeschide „complet” Strâmtoarea Ormuz, de o importanţă vitală, potrivit BBC.

„Sunt de acord să suspend bombardamentele și atacul asupra Iranului pentru o perioadă de două săptămâni”, a scris președintele SUA pe rețeaua sa, Truth Social. „Acesta va fi un armistițiu reciproc”, a completat liderul de la Casa Albă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Trump a declarat că decizia sa este „supusă acceptării de către Republica Islamică Iran a deschiderii complete, imediate și în siguranță a Strâmtorii Ormuz”.

Anunțul lui Donald Trump a venit cu puțin peste o oră înainte de termenul limită autoimpus, 20:00 ET (03:00, ora României).

Iranul e de acord oficial cu încetarea focului și deschiderea Strâmtorii O rmuz dacă atacurile încetează

Ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi a anunțat că Teheranul va accepta un armistițiu „dacă atacurile împotriva Iranului sunt oprite”. „Timp de două săptămâni, trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz va fi posibilă”, a completat oficialul. „Acest lucru se va desfășura „prin coordonare cu Forțele Armate ale Iranului și ținând cont în mod corespunzător de limitările tehnice”, a mai spus el.

Planul în 10 puncte pentru încetarea focului condiționat, potrivit Iranului

Iată planul în 10 puncte, potrivit unui post de radio de stat iranian:

Încetarea completă a războiului împotriva Irakului, Libanului și Yemenului Încetarea completă și permanentă a războiului împotriva Iranului, fără limită de timp Încheierea tuturor conflictelor din regiune în totalitate Redeschiderea Strâmtorii Or muz Stabilirea unui protocol și a unor condiții pentru asigurarea libertății și securității navigației în Strâmtoarea Ormuz Plata integrală a compensațiilor pentru costurile de reconstrucție către Iran Angajament deplin pentru ridicarea sancțiunilor împotriva Iranului Eliberarea fondurilor iraniene și a activelor înghețate deținute de Statele Unite Iranul se angajează pe deplin să nu încerce să dețină arme nucleare Încetarea imediată a focului intră în vigoare pe toate fronturile imediat după aprobarea condițiilor de mai sus.

Presa de stat iraniană scrie că negocierile cu SUA vor avea loc la Islamabad pentru a finaliza detaliile unui acord, cu scopul de a „confirma realizările Iranului pe câmpul de luptă”.

Discuțiile vor începe vineri, 10 aprilie, și ar putea fi prelungite, potrivit The Guardian.

Consiliul Suprem de Securitate al Iranului a înaintat propunerea în 10 puncte Statelor Unite prin intermediul Pakistanului.

Anunțul de la televiziunea de stat ar fi fost însoțit de următoarele slogane: „Retragerea umilitoare a lui Trump din retorica anti-Iran” și „Trump acceptă termenii Iranului pentru încheierea războiului”.

Reacția Israelului la anunțul armistițiului

Oficialii israelieni sunt îngrijorați de acordul temporar de încetare a focului pe care SUA l-au convenit cu Iranul, a declarat o sursă israeliană familiarizată cu situația.

Sursa a afirmat că Israelul va respecta încetarea focului, urmând exemplul președintelui american Donald Trump. Însă Tel Avivul face acest lucru cu reticență: Israelul mai are încă ținte pe lista sa și obiective pe care ar dori să le atingă prin acțiuni militare în Iran, a spus sursa, potrivit CNN.

Editor : Ș.R.