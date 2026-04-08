Preşedintele american Donald Trump a anunțat, marţi seara, că este de acord să suspende bombardamentele împotriva Iranului timp de două săptămâni şi că este pregătit pentru o încetare a focului dacă Teheranul redeschide „complet” Strâmtoarea Ormuz, de o importanţă vitală, potrivit BBC.
„Sunt de acord să suspend bombardamentele și atacul asupra Iranului pentru o perioadă de două săptămâni”, a scris președintele SUA pe rețeaua sa, Truth Social. „Acesta va fi un armistițiu reciproc”, a completat liderul de la Casa Albă.
Trump a declarat că decizia sa este „supusă acceptării de către Republica Islamică Iran a deschiderii complete, imediate și în siguranță a Strâmtorii Ormuz”.
Anunțul lui Donald Trump a venit cu puțin peste o oră înainte de termenul limită autoimpus, 20:00 ET (03:00, ora României).
Iranul e de acord oficial cu încetarea focului și deschiderea Strâmtorii Ormuz dacă atacurile încetează
Ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi a anunțat că Teheranul va accepta un armistițiu „dacă atacurile împotriva Iranului sunt oprite”. „Timp de două săptămâni, trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz va fi posibilă”, a completat oficialul. „Acest lucru se va desfășura „prin coordonare cu Forțele Armate ale Iranului și ținând cont în mod corespunzător de limitările tehnice”, a mai spus el.
Planul în 10 puncte pentru încetarea focului condiționat, potrivit Iranului
Iată planul în 10 puncte, potrivit unui post de radio de stat iranian:
- Încetarea completă a războiului împotriva Irakului, Libanului și Yemenului
- Încetarea completă și permanentă a războiului împotriva Iranului, fără limită de timp
- Încheierea tuturor conflictelor din regiune în totalitate
- Redeschiderea Strâmtorii Ormuz
- Stabilirea unui protocol și a unor condiții pentru asigurarea libertății și securității navigației în Strâmtoarea Ormuz
- Plata integrală a compensațiilor pentru costurile de reconstrucție către Iran
- Angajament deplin pentru ridicarea sancțiunilor împotriva Iranului
- Eliberarea fondurilor iraniene și a activelor înghețate deținute de Statele Unite
- Iranul se angajează pe deplin să nu încerce să dețină arme nucleare
- Încetarea imediată a focului intră în vigoare pe toate fronturile imediat după aprobarea condițiilor de mai sus.
Presa de stat iraniană scrie că negocierile cu SUA vor avea loc la Islamabad pentru a finaliza detaliile unui acord, cu scopul de a „confirma realizările Iranului pe câmpul de luptă”.
Discuțiile vor începe vineri, 10 aprilie, și ar putea fi prelungite, potrivit The Guardian.
Consiliul Suprem de Securitate al Iranului a înaintat propunerea în 10 puncte Statelor Unite prin intermediul Pakistanului.
Anunțul de la televiziunea de stat ar fi fost însoțit de următoarele slogane: „Retragerea umilitoare a lui Trump din retorica anti-Iran” și „Trump acceptă termenii Iranului pentru încheierea războiului”.
Reacția Israelului la anunțul armistițiului
Oficialii israelieni sunt îngrijorați de acordul temporar de încetare a focului pe care SUA l-au convenit cu Iranul, a declarat o sursă israeliană familiarizată cu situația.
Sursa a afirmat că Israelul va respecta încetarea focului, urmând exemplul președintelui american Donald Trump. Însă Tel Avivul face acest lucru cu reticență: Israelul mai are încă ținte pe lista sa și obiective pe care ar dori să le atingă prin acțiuni militare în Iran, a spus sursa, potrivit CNN.
