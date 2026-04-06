Alocațiile și indemnizațiile sociale se plătesc mai devreme în aprilie. Când intră banii potrivit ANPIS

Alocații și indemnizații în aprilie.
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin agențiile sale teritoriale, efectuează săptămâna aceasta, intervalul 6-10 aprilie, plata alocațiilor de stat pentru copii, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor și stimulentului de inserție aferente drepturilor cuvenite pentru luna martie 2026.

Beneficiile sociale pentru copii și părinți vor ajunge la beneficiari fără întârzieri în luna aprilie, asigurând continuitatea sprijinului financiar lunar.

Alocațiile și indemnizațiile sociale ajung la beneficiari înainte de Paște

„Plata drepturilor în conturile bancare ale beneficiarilor se va realiza în 8 aprilie 2026. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile județene, a transmis către Compania Națională Poșta Română sumele necesare plății drepturilor de asistență socială pentru beneficiarii care au optat pentru primirea prestațiilor prin mandat poștal, astfel încât banii vor ajunge la destinație până la data de 9 aprilie a.c.

Suma totală depășește 1,9 miliarde de lei și este destinată unui număr de peste 3,8 milioane de beneficiari, după cum urmează:

  • peste 1,2 miliarde de lei pentru 3.564.308 beneficiari de alocații de stat pentru copii;
  • peste 608 de milioane de lei pentru 148.032 de părinți care beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului;
  • aproximativ 58 de milioane de lei pentru 72.786 de beneficiari ai stimulentului de inserție.”, potrivit comunicatului de presă ANPIS.

Pensiile aferente lunii aprilie 2026 vor fi plătite mai devreme

„Având în vedere Sărbătorile Pascale, Casa Națională de Pensii Publice a întreprins toate demersurile pentru asigurarea sumelor necesare plății în avans a pensiilor și indemnizațiilor care se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii și pentru tipărirea și expedierea taloanelor de pensii către oficiile poștale, în vederea distribuirii.”, potrivit unui comunicat oficial

Toate pensiile care se achită prin intermediul factorilor poștali vor fi distribuite până la data de 9 aprilie, iar conturile bancare pentru beneficiarii care au optat pentru această modalitate de plată vor fi alimentate pe data de 8 aprilie.”, au precizat reprezentanții instituției

Peste 3 milioane de români urmează să primească sprijin financiar de la stat în luna mai 2026

Guvernul a aprobat joi, 2 aprilie, „Pachetul de solidaritate”, proiect inițiat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. În acest context, peste 3 milioane de români urmează să primească sprijin financiar de la stat. Decizia vine pe fondul presiunilor economice tot mai accentuate, care afectează în special pensionarii cu venituri mici și familiile cu copii, considerate cele mai expuse riscului de sărăcie. Sumele vor fi acordate în două tranșe, prima fiind programată pentru luna mai.

