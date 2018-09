Răspuns bizar al unui şef din primărie la cererea unui cetăţean care vrea să afle câţi bani s-au cheltuit: "Refuz"

Un cetăţean care s-a adresat Direcţiei şcoli din Primăria Târgu-Mureş a avut parte de un răspuns bizar la solicitarea prin care se interesa de modul în care au fost cheltuiţi banii publici pe dotarea unor unităţi de învăţământ.

"Este incredibil să primesti un astfel de răspuns la ceea ce am întrebat mai jos în 6 august 2018. Nu cred că cineva din România şi-a permis să raspundă ca functionar public în acest fel. Cel puţin subsemnatul nu a citit un astfel de răspuns de când este legea asta aprobată, privind accesul la informaţii publice. Menţionez că nu există nicăieri pe situl web ce am cerut", scrie Dan Maşca , pe contul său de Facebook.

Om de afaceri şi iniţiator al mai multor acţiuni civice, acesta publică şi documentul primit de la Direcţia şcoli din Primăria Târgu-Mureş (foto sus), în care funcţionarul care semnează hârtia îi transmite că nu vrea să răspundă solicitării înaintate anterior.

Mai jos, cererea înaintată de Dan Maşca:

“Buna ziua,

as dori sa primesc via email, in format electronic, conform legii 544/2001 un tabel, care sa contina urmatoarele coloane si sumele corespunzatoare :

Coloana 1. nume institutie invatamint.

Coloana 2. suma alocata si cheltuita in 2018 din bugetul municipiului Tirgu Mures pentru materiale educationale

Coloana 3. suma alocata si cheltuita in 2018 din bugetul municipiului Tirgu Mures pentru renovare terenuri de sport si sala de sport

Coloana 4. suma alocata si cheltuita in 2018 din bugetul municipiului Tirgu Mures pentru dotarea laboratoarelor cu echipamente necesare desfasurarii orelor de chimie, fizica, informatica, electrotehnica, desen, muzica folosind echipamente si dotarea specifica secolului XXI.



Coloana 5 Sumele aflate in faza de licitatie si pentru ce anume vor fi alocate"

