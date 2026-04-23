Deficitul bugetar al României a scăzut la 1% din PIB în primul trimestru din 2026. Nazare: „L-am redus la jumătate față de anul trecut”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi că deficitul bugetar al României a ajuns la 1% din PIB în primul trimestru al anului 2026, în scădere semnificativă față de aceeași perioadă din 2025, când era de 2,3%. În termeni nominali, deficitul a coborât la 22 de miliarde de lei, aproximativ jumătate față de cele 44 de miliarde de lei înregistrate în primele trei luni ale anului trecut.

„Deficit 1% în T1 2026. Am redus la jumătate deficitul faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. În primele 3 luni din 2026, deficitul bugetar a scăzut la 22 de miliarde de lei, faţă de aproximativ 44 de miliarde în aceeaşi perioadă din 2025. Ca pondere în economie, aceasta înseamnă o reducere de la 2,3% din PIB la 1%”, a scris ministrul într-o postare pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit acestuia, statul cheltuie mai responsabil: „Am redus diferenţa dintre ce încasează şi ce cheltuie. Acest lucru înseamnă puţine împrumuturi şi, implicit, mai puţină presiune pe taxe în viitor”.

„Aceste evoluţii nu sunt întâmplătoare. Alături de premierul Ilie Bolojan am pus în aplicare un program de consolidare bugetară care produce rezultate concrete. Am demonstrat că angajamentele României nu sunt doar promisiuni, ci fapte. Este o performanţă cu atât mai importantă în contextul în care România a pornit cu un deficit de 9,3% din PIB în 2024, pe care ne-am angajat să îl reducem sub 3% până în 2030. Faptul că deja vedem ajustări semnificative arată că direcţia este corectă şi credibilă”, a mai declarat acesta.

Astfel de rezultate, a subliniat ministrul, se obţin cu stabilitate.

„Instabilitatea politică şi schimbările abrupte de direcţie transmit un semnal negativ pieţelor şi investitorilor, care ne afectează pe toţi. România a câştigat un capital semnificativ de încredere în doar 10 luni - este esenţial să nu o pierdem”, a avertizat el.

În încehierea mesajului, acesta a reamintit și ţinta pentru finalul anului: un deficit de 6,2% din PIB: „Prioritatea trebuie să rămână dezvoltarea ţării, echilibrul şi managementul responsabil al banilor publici”.

Editor : A.D.