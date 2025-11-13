Live TV

Remus Ștefureac: Alegerile din București vor fi câștigate cu un scor de sub 30%, posibil sub 25%. „Vântul rece bate tot mai tare”

Sociologul Remus Ștefureac spune că alegerile din București vor fi câștigate cu un scor de sub 30%, poate chiar sub 25%, dacă rămân în cursă toți cei care și-au anunțat intenția de a candida. El face un calcul al șanselor candidaților suveraniști, analizând rezultatele obținute de Călin Georgescu și George Simion la alegerile prezidențiale.

„Călin Georgescu și George Simion au obținut împreună, în București în turul 1 prezidențiale din noiembrie 2024, 24.5%. 6 luni mai târziu, George Simion a obținut singur în București, în turul 1 prezidențiale din mai 2025, 24,8%. Încă 6 luni mai târziu, avem din nou alegeri la București. Adică în acel loc unde exista un bazin electoral “de aur” la un nivel de 25%”, a scris Ștefureac pe Facebook.

„Vorbim despre un bazin stabil, confirmat la vot de două ori consecutiv. Un bazin detectat deja, cu instrumente sociologice serioase, prin scorul celor doi candidați, unul dominant, altul secundar, care aleargă, deocamdată simultan, pe acest culoar și a căror intenție de vot cumulată începe, ușor-ușor, să se apropie de volumul maxim al bazinului. Nu a ajuns înca acolo, dar vântul rece bate tot mai tare, ajutat cu sârg de zbaterile din politica națională, parcă tot mai surde la strigătele indignate ale cetățenilor”, a scris el.

„Sper măcar ca o doză de rațiune și lumină sa vina din dezbaterile pe soluții. Dincolo de hârtoapele electorale, Bucureștiul este un oraș greu în care competența administrativă ar trebui să conteze infinit mai mult decât zgomotul asurzitor al claxoanelor politice blocate în traficul de populism extrem care s-a pogorât peste România”, a încheiat Ștefureac.

Un sondaj INSCOP Research, al cărui director este Ștefureac, arată că 30% dintre persoanele care locuiesc în mediul urban ar opta să voteze cu AUR, 19% dintre aceștia susțin PSD, 17% USR, 17% PNL, 6% UDMR, 5% SENS, 4% POT, iar 2% SOS România.

Un alt sondaj, centrat pe alegerile locale din București, realizat de această dată de Avangarde, arată că Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, ar întruni 24% dintre opțiunile bucureștenilor. Pe locul al doilea s-ar situa candidatul PNL, Ciprian Ciucu (21%), urmat de reprezentantul USR, Cătălin Drulă (20%) și candidata independentă susținută de AUR Anca Alexandrescu (17%).

