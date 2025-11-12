Live TV

Cursa pentru Primăria București, strânsă: diferențe de doar câteva procente între principalii candidați (sondaj)

Daniel Băluță / Ciprian Ciucu / Cătălin Drulă. Foto: Facebook

Candidatul PSD al Primăria Capitalei Daniel Băluță ar întruni 24% dintre opțiunile bucureștenilor dacă duminica viitoare are avea loc alegeri, conform celui mai recent sondaj Avangarde. Pe locul al doilea s-ar situa candidatul PNL, Ciprian Ciucu (21%), urmat de reprezentantul USR, Cătălin Drulă (20%) și candidata independentă susținută de AUR Anca Alexandrescu (17%).

Pe locurile următoare se află: Vlad Gheorghe (independent) cu 5% din opțiuni, Ana Ciceală (SENS) cu 4%, Virgil Alexandru Zidaru (independent) cu 4%, Liviu Negoiță (PUSL) cu 3%, mai scrie Agerpres.

În momentul în care au fost întrebați cine estimează că va fi următorul primar al Capitalei (indiferent de opțiunea personală de vot), 40% dintre respondenți l-au indicat pe Daniel Băluță, 19% pe Ciprian Ciucu, 15% pe Cătălin Drulă, 12% pe Anca Alexandrescu, 3% pe Ana Ciceală, 3% pe Vlad Gheorghe și 2% pe Virgil Alexandru Zidaru.

82% dintre subiecții sondajului știau că pe data de 7 decembrie vor avea loc alegeri pentru funcția de primar al Capitalei, în timp ce 16% nu aflaseră acest lucru.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.080 de subiecți, prin metoda face-to-face (teren) în perioada 2-7 noiembrie.

Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,2%. Eșantionul este reprezentativ pentru populația adultă a Capitalei. Cercetarea a fost autofinanțată.

 Ciprian Ciucu și Daniel Băluță erau umăr la umăr în preferințele de vot ale bucureștenilor, pentru funcția de primar general, potrivit unui sondaj comandat de PNL la finalul lunii octombrie, fiind despărțiți de mai puțin de două puncte procentuale. După candidații PNL și PSD, următorii în intențiile de vot sunt Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu.

De asemenea, în sondajul Avangarde din 26 octombrie, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu apar ca favoriți ai bucureștenilor pentru alegerile din Capitală, la o distanță de doar 2%. Cei doi primari de sector sunt urmați de Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu, cu 18%, respectiv 16%.

