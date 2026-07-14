Live TV

Remus Ştefureac: „Poate că alegerile anticipate ar putea duce la o deblocare a situaţiei. Poate că nu”. Cum ar arăta noul Parlament

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - STUDIU VACCINARE - INSCOP - 22 IAN 2026
Remus Ștefureac Foto: Inquam Photos / Tudor Pană
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce spune președintele, ce spun partidele

Directorul general al INSCOP Research, Remus Ştefureac, a afirmat, marţi, că, în luna mai, 41% dintre români considerau alegerile anticipate o soluţie, iar după două luni de criză percepţiile cel mai probabil s-au modificat. El apreciază că nu este sigur că alegerile anticipate ar rezolva criza politică, întrucât fragmentarea în Parlament se va păstra.

Alegeri parlamentare organizate duminica viitoare ar duce la dublarea scorului AUR, la o creştere la PNL, la o stagnare în acel mai bun caz a PSD, USR şi UDMR, respectiv la o dispariţia din viaţa politică parlamentară a SOS şi POT, mai crede el.

„În urmă cu două luni, în mai 2026, 41% dintre români erau de părere ca alegerile anticipate sunt soluţia pentru depăşirea crizei politice (26% dintre votantii PSD, 25% dintre votantii PNL, 39% dintre votantii USR şi 63% dintre votantii AUR). Acum, după două luni de blocaje si nuanţarea discursului politic pe marginea acestui subiect, percepţiile probabil ca s-au modificat şi ele”, a scris, marţi, pe Facebook, directorul general al INSCOP Research, Remus Ştefureac.

El consideră că nu este sigur că alegerile anticipate ar rezolva problema: „Poate că alegerile anticipate ar putea duce la o deblocare a situaţiei. Poate ca nu, aşa cum au demostrat-o în mod repetat bulgarii (...) O certitudine avem însă. Fragmentarea reprezentării în Parlamentul României se va păstra, cu toate consecinţele ei asupra capacităţii de formare a unei majorităţi în condiţiile evaporării compromisului politic”.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, directorul general al INSCOP Research spune că s-ar ajunge la „dublarea scorului AUR, la o creştere la PNL, la o stagnare în acel mai bun caz a PSD, USR şi UDMR, respectiv la o dispariţia din viaţa politică parlamentară a SOS şi POT”.

El nu exclude, însă, apariţia altor partide noi în Parlament, „în condiţiile nemulţumirilor cronice ale populaţiei faţă de clasa politică, respectiv a incertitudinii legate de conduita publică/politică a lui Călin Georgescu”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ce spune președintele, ce spun partidele

Preşedintele Nicuşor Dan nu exclude declanşarea alegerilor anticipate, dar precizează că acestea nu reprezintă ceva ce îşi doreşte. Nicuşor Dan consideră că acest scenariu este foarte puţin probabil în acest moment, pentru că lucrurile nu ar fi cu mult diferite în privinţa componenţei Parlamentului.

Preşedintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, afirmă că alegerile anticipate pot reprezenta o soluţie în situaţia în care partidele politice nu vor găsi „înţelepciunea şi responsabilitatea” pentru învestirea unui guvern.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, despre alegerile anticipate, că este un scenariu pe care nu poate să-l excludă niciodată, este pe masă, iar dacă s-ar intra în acest scenariu, ar fi alegeri undeva în toamna acestui an.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, că, la consultările de la Palatul Cotroceni, s-a discutat despre alegerile anticipate, dar, din ceea ce vede, am avea un Parlament unde pe primul loc ar fi AUR şi ar fi greu de evitat să dai şansa lor să formeze un guvern.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, consideră că sunt zero şanse să existe un nou guvern până la finalul lunii iulie pentru că nu are de unde să vină o majoritate. Fritz a adăugat că o soluţie în faţa acestui blocaj politic o reprezintă alegerile anticipate.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, afirmă, marţi, că singura modalitate de ieşire raţională şi democratică din această criză politică este organizarea de alegeri anticipate. Peiu este de părere că „a vota un guvern minoritar, înseamnă a valida comportamentul profund nedemocratic al lui Nicuşor Dan”.

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a afirmat, marţi, că alegerile parlamentare anticipate nu sunt o excepţie în Europa, fiind organizate, în ultimii cinci ani, în 10 din 27 de state membre ale Uniunii Europene.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Fritz, despre amenințarea lui Grindeanu privind legile din PNRR: „Vor capul lui Bolojan...
George Simion.
2
Simion pune o primă condiție în schimbul unei guvernări cu PSD: „Asta e soluția dacă vor...
Mirela Nemțanu, la emisiunea În Fața Ta.
3
Mirela Nemțanu, despre cazul Viorel Pașca: „Statul a participat, nu ca spectator, a fost...
Zbor de patrulare al SUA în zona Golfului. Foto: CENTCOM/X
4
Tensiuni maxime. Trump insistă că Srâmtoarea Ormuz este deschisă, Iranul susține că a...
terminal petrolier in flacari
5
Sankt Petersburg recrutează trăgători cu mitraliera pentru apărarea rafinăriilor. Salariu...
Petiția "Argentina, OUT de la Cupa Mondială" și-a atins obiectivul: peste 5.000.000 de oameni au semnat-o
Digi Sport
Petiția "Argentina, OUT de la Cupa Mondială" și-a atins obiectivul: peste 5.000.000 de oameni au semnat-o
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
VOT - PARLAMENT - ASIGURARI SOCIALE
UDMR nu e de acord cu alegerile anticipate. Lorand Turos: „Ar pune țara într-o vulnerabilitate uriașă”
sorin grindeanu
Grindeanu: Ne vom bate pe tot terenul cu hashtagii ăştia, oriunde este nevoie. Pare că o pestă a cuprins România
Premierul ungar Peter Magyar, votând amendarea Constituției. Foto Profimedia
Parlamentul ungar a votat modificarea Constituției, pentru demiterea președintelui țării. Opoziția acuză o „autocrație”
bani-pensii-salarii
Liderii PSD și sindicatele pregătesc o lege a salarizării paralelă: „Vom dezbate o variantă alternativă. Cineva sifonează bugetul”
grindeanu bolojan
Grindeanu îl amenință pe Bolojan că ar putea să nu voteze legile din PNRR: „PSD este în Opoziție. Să nu dea ordine Parlamentului”
Recomandările redacţiei
Iran US
Noi explozii raportate de Teheran, nave atacate în Ormuz. Blocada...
BUCURESTI - AUR - SEMNARE PROTOCOL - PARTIDUL DEMOCRATIA ACASA - dan dungaciu parlament
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia...
Președintele Zelenski, de vorbă cu premierul Iulia Sviridenko. Foto X
De ce i-a cerut Zelenski premierului Sviridenko să părăsească postul...
Donald Trump
SUA verifică dacă Iranul depozitează drone în Cuba. Donald Trump...
Ultimele știri
Debitul Dunării continuă să scadă. Hidrologii estimează un nivel de aproape trei ori sub media lunii iulie
Doi cetăţeni din R Moldova, acuzați de FSB că pregăteau un atac cu drone la Moscova. Un rapper de la Kiev, implicat și el
Prim pas făcut de o organizație pentru desecretizarea ajutoarelor alocate Ucrainei de statul român. Procesul pierdut de Guvern
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
E căsătorită, dar are voie să iasă cu alți bărbați. Cum răspunde celor care spun că își umilește soțul: "Era...
Cancan
Cu cine a fost SURPRINSĂ Andreea Ibacka după divorțul de Cabral, pe o plajă din Mamaia
Fanatik.ro
Ion Oblemenco „fierbe“ pentru Champions League! Câți fani sunt așteptați la duelul dintre Universitatea...
editiadedimineata.ro
UE și Marea Britanie sancționează Rusia pentru atacuri cibernetice. România, printre statele afectate
Fanatik.ro
Vine salvarea pentru echipele cu probleme din SuperLiga! Câți bani primesc pe 15 iulie
Adevărul
Motivul pentru care Marian Ceaușescu l-a urmărit pe Ilie Bolojan cu o cușcă pe stradă. Reacția premierului
Playtech
Ce s-a schimbat în averea lui Marcel Ciolacu după plecarea din Guvern. Câți bani are în conturi și ce datorii...
Digi FM
Scene halucinante la casa de marcat. Oana Zamfir, martoră la o discuție ireală: I-aș împușca pe toți
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FIFA a luat decizia în privința Argentinei
Pro FM
Jennifer Lopez, moment de divă în balconul hotelului de la Paris. A făcut furori în ținute super decoltate...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sam Neill, o viață amoroasă tumultuoasă. Actorul a avut două căsnicii, și-a dat un fiu spre adopție și...
Adevarul
La ce facultate să dai admiterea, dacă vrei un salariu peste medie după absolvire: „Consecințele unei alegeri...
Newsweek
Pensionarii militari și civili au șanse mari să primească înapoi banii din CASS la pensie. Care sunt pașii?
Digi FM
Ada Galeș, mărturisiri dureroase după ce a pierdut o sarcină: „Rațiunea nu mai ajută cu nimic!” Anul trecut...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Momentul în care un crocodil uriaș se apropie de două modele în timpul unei ședințe foto. Ce a pățit animalul...
Film Now
Ruptură definitivă în familia lui Brad Pitt. Cel mai nou gest al copiilor săi readuce în prim-plan tensiunile...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...