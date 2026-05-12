Sondaj: Germania, Republica Moldova și Franța în topul încrederii românilor. Rusia, pe ultimul loc în clasament

Germania este țara percepută cel mai favorabil de români în privința relațiilor bilaterale, urmată de Republica Moldova și Franța, în timp ce Rusia se află pe ultimul loc în clasamentul încrederii, cu un nivel semnificativ mai scăzut față de celelalte state analizate, arată sondajul „Percepția românilor cu privire la Republica Moldova”, realizat în cadrul proiectului Barometrul Informat.ro – INSCOP Research, ediția a X-a.

Ștefureac: Occidentul rămâne reperul strategic, dar apar diferențe sociale și politice majore

Directorul INSCOP Research Remus Ștefureac a oferit o interpretare a datelor și a explicat cum se structurează percepțiile românilor asupra partenerilor internaționali.

„Republica Moldova este percepută de români mai degrabă ca un spațiu identitar apropiat, decât ca un stat extern obișnuit. Nivelul de încredere și simpatie pentru Chișinău este foarte ridicat, similar cu cel acordat marilor state occidentale, ceea ce arată că relația depășește logica geopolitică și intră în zona legăturilor culturale și istorice. Scepticismul față de Moldova se concentrează în zona electoratului AUR. Occidentul rămâne principala ancoră strategică a României. Germania, Franța și UE continuă să inspire încredere solidă, dar apar diferențe tot mai clare între segmentele educate, urbane mai pro-europene, respectiv electoratul AUR mai euroceptic”, a precizat Remus Ștefureac, potrivit comunicatului de presă.

Explicând nuanțele electorale, Ștefureac a adăugat că și „în cazul acesta, ponderea votanților AUR pro-europeni este mai mare decât ponderea celor euro-sceptici. SUA păstrează un capital strategic ridicat, însă cu un nivel ceva mai scăzut în rândul alegătorilor USR”.

Analizând contextul regional, el a spus că „Ucraina reprezintă cea mai mare falie de opinie din societatea românească”.

„Percepțiile sunt aproape împărțite între susținere și ostilitate, ceea ce arată că războiul din proximitate este filtrat prin războiul cognitiv și propaganda specifică. Tinerii, electoratul PNL și USR și publicul cu studii superioare sunt net mai favorabili Ucrainei, în timp ce electoratul AUR și segmentele mai conservatoare sau vulnerabile economic manifestă reticență accentuată”, a completat acesta.

În final, despre Rusia, concluzia este tranșantă și anume că „rămâne actorul extern cu cea mai puternică respingere în societatea românească, semn că neîncrederea în această țară este în continuare dominantă”.

„Totuși, datele indică existența unui nucleu de toleranță sau de relativă simpatie concentrat în zona electoratului AUR, în mediul rural și în publicul cu nivel educațional mai redus. Această tendință sugerează o vulnerabilitate accentuată a acestor categorii la dezinformări și propagandă specifice. Totuși, doar o treime din electoratul AUR simpatizează Rusia, comparativ cu două treimi care consideră Rusia o țară neprietenoasă”, a conchis Ștefureac.

Rusia, la coadă în topul încrederii

Rusia se află pe ultimul loc, doar 19,3% dintre români considerând-o o țară prietenoasă.

„3,9% o văd ca foarte prietenoasă, iar 15,3% destul de prietenoasă”, arată sondajul.

Majoritatea respondenților o percep negativ: „29,9% o consideră nu prea prietenoasă, iar 45,6% deloc prietenoasă”.

Germania, liderul percepției pozitive

71,8% dintre români consideră Germania o țară prietenoasă, plasând-o pe primul loc în clasament.

Datele arată că „17,9% dintre participanții la sondaj văd Germania ca fiind țară foarte prietenă, cu relații excelente, în timp ce 53,9% sunt de părere că este o țară destul de prietenă”.

Analiza completă indică faptul că „15,2% cred că este o țară nu prea prietenă, cu relații cam tensionate, iar 8,6% deloc prietenă, cu relații foarte reci și tensionate”.

Republica Moldova, apropiere identitară, nu doar diplomatică

Republica Moldova este percepută drept o țară prietenoasă de 71,1% dintre români.

Conform sondajului, „26,8% dintre respondenți consideră că Republica Moldova este o țară foarte prietenă, cu relații excelente cu România, 44,3% cred că este o țară destul de prietenă”.

În același timp, „11,5% o consideră o țară nu prea prietenă, iar 12% deloc prietenă”.

Franța, un partener de încredere pentru majoritatea românilor

70,8% dintre români consideră Franța o țară prietenoasă.

„23,3% dintre cei intervievați consideră Franța ca o țară foarte prietenă, cu relații excelente față de România, iar 47,5% o văd ca fiind destul de prietenă”, arată datele.

În opoziție, „12,6% o consideră nu prea prietenoasă, iar 12% deloc prietenoasă”.

UE, sprijin consistent dar diferențiat

68,9% dintre români au o percepție pozitivă asupra Uniunii Europene.

„24,7% dintre români cred că Uniunea Europeană este foarte prietenă, având relații excelente cu România, iar 43,9% consideră UE destul de prietenă”, indică sondajul.

Totodată, „14,6% o consideră nu prea prietenoasă, iar 12,4% deloc prietenoasă”.

Turcia și SUA, percepții majoritar favorabile

Turcia este percepută ca prietenoasă de 67,3% dintre români.

„13,3% dintre respondenți consideră Turcia o țară foarte prietenă, cu relații excelente, iar 54,1% o văd ca destul de prietenoasă”, arată datele.

În schimb, „13,3% o consideră nu prea prietenoasă, iar 9,8% deloc prietenoasă”.

61,9% dintre români consideră SUA o țară prietenoasă.

„14,9% dintre respondenți consideră că Statele Unite ale Americii sunt o țară foarte prietenoasă, iar 47% le percep ca fiind destul de prietenoase”, arată sondajul.

În același timp, „21,5% le consideră nu prea prietenoase, iar 10% deloc prietenoase”.

China și Ungaria se află la mijlocul clasamentului

China este percepută ca prietenoasă de 52,7% dintre români.

„7% consideră China o țară foarte prietenoasă, iar 45,7% o văd ca destul de prietenoasă”, indică datele.

Pe de altă parte, „21,1% o consideră nu prea prietenoasă, iar 15% deloc prietenoasă”.

51,1% dintre români consideră Ungaria o țară prietenoasă.

„5,5% o văd drept o țară foarte prietenoasă, iar 45,6% destul de prietenoasă”, arată sondajul.

Totodată, „27,7% o consideră nu prea prietenoasă, iar 15% deloc prietenoasă”.

Ucraina, percepții împărțite în societate

48,3% dintre români consideră Ucraina o țară prietenoasă.

„11,4% o cataloghează ca fiind o țară foarte prietenoasă, iar 36,9% o văd ca destul de prietenoasă”, indică datele.

În același timp, „22% o consideră nu prea prietenoasă, iar 24,9% deloc prietenoasă”.

Metodologie

Sondajul a fost realizat în perioada 14–21 aprilie 2026, pe un eșantion de 1.100 de persoane, prin metoda CATI (interviuri telefonice), reprezentativ la nivel național, cu o marjă de eroare de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Editor : Ana Petrescu