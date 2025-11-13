SONDAJ Ce partide votează românii în funcție de mediul în care trăiesc. Diferențe majore între votanții din rural și urban

Pentru AUR și PSD ar vota 70% dintre locuitorii din mediul rural, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, arată datele sondajului informat.ro - INSCOP Research realizat în perioad 25 octombrie - 2 noiembrie. 30% dintre persoanele care locuiesc în mediul urban ar opta să voteze cu AUR, 19% dintre aceștia susțin PSD, 17% USR, 17% PNL, 6% UDMR, 5% SENS, 4% POT, iar 2% SOS România.

Datele reflectă „nu doar opțiuni partizane, ci moduri diferite de raportare la puterea politică și la discursul public”, consideră directorul INSCOP, Remus Ștefureac.

„Barometrul Informat.ro – INSCOP relevă diferențe consistente între opțiunile de vot din mediul urban unde competiția se echilibrează între AUR, PSD, USR și PNL, respectiv cele din rural în care AUR domină masiv preferințele electorale, urmat la distanță mare de PSD. Această structură reflectă nu doar opțiuni partizane, ci moduri diferite de raportare la puterea politică și la discursul public.

Urbanul, expus la diversitate mediatică și o cultură politică mai deliberativă generează un electorat mai fragmentat, cu preferințe diverse. Ruralul, în schimb, funcționează pe baza unei coeziuni simbolice mai puternice, în care formarea opiniei depinde de rețele tradiționale care, pe fondul problemelor sociale și economice mult mai acute decât în urban, favorizează partidele care cu discurs populist, radical sau care oferă sentimentul de protecție”, a explicat Remus Ștefureac, potrivit comunicatului de presă.

Citește și: Cum votează românii în funcție de educație: diferențe majore între alegătorii cu studii primare și cei cu facultate (sondaj)

Cum votează persoanele din mediul urban

30% dintre persoanele care locuiesc în mediul urban ar opta să voteze cu AUR dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. 19% dintre aceștia susțin PSD, 17% USR, 17% PNL, 6% UDMR, 5% SENS, 4% POT, iar 2% SOS România. 1% dintre aceștia aleg alt partid, în timp ce 1% un candidat independent.

Cum votează persoanele din mediul rural

Întrebați cu ce partid ar vota dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 49% dintre locuitorii din mediul rural își exprimă preferința pentru AUR, 21% pentru PSD, 12% pentru PNL, 7% pentru USR, 3% pentru UDMR, 3% pentru alt partid, 2% pentru POT, 2% pentru SOS România, 1% pentru SENS, iar 1% pentru un candidat independent.

Citește și: Cum votează românii în funcție de gen: femeile preferă partide moderate, bărbații se orientează spre discursuri radicale (sondaj)

„Pentru a obține date relevante statistic pe segmente socio-demografice, sondajul realizat în luna noiembrie s-a concentrat doar pe două întrebări (direcția țării și intenția de vot pentru partidele politice), însă a fost aplicat pe un eșantion semnificativ mai mare (de 3.000 de respondenți), comparativ cu eșantioanele obișnuite de 1.100 de respondenți în cazul cărora adresăm, de regulă, 25-30 de întrebări”, mai spune sursa citată.

Datele au fost culese în perioada 26 octombrie -3 noiembrie 2025.

Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 3.000 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Citește și: Cum votează românii în funcție de vârstă: partidele pentru care ar opta două treimi din tineri. Seniorii rămân fideli PSD (sondaj)

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.8%, la un grad de încredere de 95%.

Editor : Ana Petrescu